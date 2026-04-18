Manchester United aurait dû être mené peu après la demi-heure de jeu : Enzo Fernández s’est défait du défenseur central de fortune Noussair Mazraoui avant de tirer à côté du poteau alors qu’il se présentait seul face au gardien Senne Lammens.

Peu après, Chelsea a bien cru ouvrir le score : Lammens repoussait un nouveau tir de Fernández dans les pieds de Cole Palmer, qui centrait pour Liam Delap, mais l’arbitre assistant levait son drapeau pour signaler un hors-jeu.

Contre le cours du jeu, United a ouvert le score à la 43^e minute : Fernandes a bien fait de s’engouffrer vers la ligne de touche avant de délivrer sa 18^e passe décisive en Premier League cette saison, centrant en retrait pour Cunha, qui a propulsé le ballon dans la lucarne.

Après la pause, les Red Devils ont à nouveau tremblé : Delap puis Wesley Fofana ont successivement expédié de la tête, sur des centres de Pedro Neto, deux tentatives sur la barre transversale, mais Chelsea n'a pas réussi à égaliser malgré une seconde période disputée.

GOAL note les joueurs de United à Stamford Bridge...