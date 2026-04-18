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Notes des joueurs de Manchester United contre Chelsea : Bruno Fernandes brille et se rapproche du record d'assistances en Premier League, tandis que Diogo Dalot contient efficacement Alejandro Garnacho

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Premier League
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Chelsea vs Manchester United
B. Fernandes
D. Dalot

Manchester United a fait un grand pas vers la qualification pour la Ligue des champions en s'imposant 1-0 samedi soir sur la pelouse de Chelsea, l'un de ses rivaux du top 5. Grâce au but inscrit en première période par Matheus Cunha, les Red Devils comptent désormais 10 points d'avance sur les Blues, sixièmes, alors qu'il ne reste plus que cinq journées à disputer en Premier League.

Manchester United aurait dû être mené peu après la demi-heure de jeu : Enzo Fernández s’est défait du défenseur central de fortune Noussair Mazraoui avant de tirer à côté du poteau alors qu’il se présentait seul face au gardien Senne Lammens.

Peu après, Chelsea a bien cru ouvrir le score : Lammens repoussait un nouveau tir de Fernández dans les pieds de Cole Palmer, qui centrait pour Liam Delap, mais l’arbitre assistant levait son drapeau pour signaler un hors-jeu.

Contre le cours du jeu, United a ouvert le score à la 43^e minute : Fernandes a bien fait de s’engouffrer vers la ligne de touche avant de délivrer sa 18^e passe décisive en Premier League cette saison, centrant en retrait pour Cunha, qui a propulsé le ballon dans la lucarne.

Après la pause, les Red Devils ont à nouveau tremblé : Delap puis Wesley Fofana ont successivement expédié de la tête, sur des centres de Pedro Neto, deux tentatives sur la barre transversale, mais Chelsea n'a pas réussi à égaliser malgré une seconde période disputée.

GOAL note les joueurs de United à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (6/10) :

    Il a bien intercepté plusieurs centres dans la surface de United et a bien organisé sa défense alors que Chelsea cherchait à égaliser.

    Diogo Dalot (8/10) :

    Il a complètement neutralisé Alejandro Garnacho, le « méchant » de service, grâce à un travail défensif vraiment impressionnant. Sans aucun doute l'une de ses meilleures performances sous le maillot de United.

    Noussair Mazraoui (7/10) :

    Il a brillé au poste de défenseur central au moment où United en avait le plus besoin, prenant progressivement ses marques au fil de la rencontre.

    Ayden Heaven (7/10) :

    De plus en plus entreprenant au fil des minutes, il a remporté ses duels et réalisé plusieurs interventions décisives.

    Luke Shaw (6/10) :

    Il a connu un début de match délicat face à Estevao Willian, avant que la blessure précoce du Brésilien n’oblige Chelsea à effectuer un changement. Il s’est ensuite nettement amélioré, Neto cherchant moins à s’infiltrer dans son dos.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Casemiro (6/10) :

    Il a bien coupé le jeu. Les supporters visiteurs ont particulièrement apprécié quand il a neutralisé Garnacho en deuxième mi-temps.

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    Il a fait tourner le jeu, se faufilant dans les espaces pour se sortir des situations difficiles à la force de son dribble et récupérer le ballon aux joueurs de Chelsea.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Brillant. Il ne lui manque plus que deux passes décisives pour égaler le record de la Premier League du plus grand nombre de passes décisives en une saison. Il était au cœur de toutes les actions positives des Red Devils.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Bryan Mbeumo (5/10) :

    L’attaquant n’était pas sur la même longueur d’onde que ses partenaires offensifs de United. Il reste muet devant le but pour son huitième match consécutif et a cédé sa place à Zirkzee.

    Benjamin Sesko (5/10) :

    Il n’a pas su exploiter sa vitesse, sa puissance et sa taille pour percer une défense de Chelsea pourtant inexpérimentée. Remplacé par Amad.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Une performance en dents de scie. Il a inscrit le but de la victoire mais est resté très en retrait dans tous les autres aspects du jeu. Il a notamment gâché une occasion en or en première période, avec un contrôle si maladroit qu’il a fini par commettre une faute sur Fofana et à recevoir un carton jaune. Remplacé par Mount.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Amad Diallo (non noté) :

    A remplacé Sesko en fin de match.

    Mason Mount (N/A) :

    Hué par les supporters de Chelsea à son entrée en jeu à la place de Cunha.

    Joshua Zirkzee (N/A) :

    A remplacé Mbeumo pour les dernières minutes.

    Michael Carrick (6/10) :

    Les Red Devils ont dû s’accrocher et défendre avec acharnement, mais même avec un seul défenseur central de métier disponible, en la personne de Heaven, les joueurs ont fait leur travail et se rapprochent d’un retour en Ligue des champions.

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