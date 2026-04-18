Notes des joueurs de Manchester United contre Chelsea : Bruno Fernandes a brillé, se rapprochant du record d’assists en Premier League, tandis que Diogo Dalot a parfaitement muselé Alejandro Garnacho

Manchester United a évité de justesse l’ouverture du score peu après la demi-heure de jeu : Enzo Fernández s’est défait du défenseur central de fortune Noussair Mazraoui avant de tirer à côté du poteau alors qu’il se présentait seul face au gardien Senne Lammens.

Peu après, Chelsea a bien cru ouvrir le score : Lammens repoussait un nouveau tir de Fernández dans les pieds de Cole Palmer, qui centrait pour Liam Delap, mais l’arbitre assistant signalait un hors-jeu.

Contre le cours du jeu, United a ouvert le score à la 43^e minute : Fernandes, auteur de sa 18^e passe décisive en Premier League, a centré en retrait pour Cunha, dont la frappe puissante a fini dans la lucarne.

Après la pause, les Red Devils ont encore tremblé : Delap puis Wesley Fofana ont successivement expédié sur la barre deux centres de Pedro Neto, mais Chelsea n'a pas réussi à égaliser malgré une seconde période disputée.

GOAL note les joueurs de United à Stamford Bridge...