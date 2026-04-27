Casemiro a ouvert le score d’une tête puissante, inscrivant ainsi son quatrième but en huit matchs et offrant l’avantage à United dès la 12^e minute. Les Red Devils avaient entamé la rencontre pied au plancher : dès la 2^e minute, Amad Diallo avait déjà manqué une occasion immanquable, son tir étant repoussé sur la ligne par Sepp van den Berg après un festival technique de Kobbie Mainoo. Peu après, Harry Maguire voyait à son tour sa tête claquer sur la ligne par Caoimhin Kelleher.

Les Red Devils ont toutefois tremblé : il a fallu deux arrêts réflexes de Senne Lammens pour empêcher deux csc d’Ayden Heaven. Juste avant la mi-temps, Sesko a doublé la marque en concluant un service parfait de Bruno Fernandes, déjà auteur de sa 19e passe décisive. Avec cette offrande, le capitaine des Red Devils porte à 19 son total de passes décisives cette saison, à une longueur seulement du record conjoint de la Premier League détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry.

Dominateurs après la pause, les Red Devils ont toutefois tremblé dans les arrêts de jeu, lorsque Mathias Jensen a réduit le score (87^e), avant que l’arbitre ne mette fin au suspense.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...