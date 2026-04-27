Goal.com
En direct
Man Utd Brentford ratings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduit par

Notes des joueurs de Manchester United contre Brentford : Casemiro et Bruno Fernandes continuent de faire le job, tandis que Benjamin Sesko se distingue et quasi-assure le retour en Ligue des champions

Player ratings
Manchester United
Carlos Henrique Casemiro
B. Fernandes
Premier League
Manchester United vs Brentford
FEATURES

Manchester United entrevoit déjà l’hymne de la Ligue des champions grâce à Casemiro et Benjamin Sesko, auteurs des buts de la victoire 2-1 contre Brentford lundi. Les Red Devils conservent la 3^e place de la Premier League et comptent désormais 11 points d’avance sur Brighton, 6^e. Un matelas presque suffisant pour garantir le top 5 et un retour sur la scène européenne pour la première fois depuis trois ans.

Casemiro a ouvert le score d’une tête puissante, inscrivant ainsi son quatrième but en huit matchs et offrant l’avantage à United dès la 12^e minute. Les Red Devils avaient entamé la rencontre pied au plancher : dès la 2^e minute, Amad Diallo avait déjà manqué une occasion immanquable, son tir étant repoussé sur la ligne par Sepp van den Berg après un festival technique de Kobbie Mainoo. Peu après, Harry Maguire voyait à son tour sa tête claquer sur la ligne par Caoimhin Kelleher.

Les Red Devils ont toutefois tremblé : il a fallu deux arrêts réflexes de Senne Lammens pour empêcher deux csc d’Ayden Heaven. Juste avant la mi-temps, Sesko a doublé la marque en concluant un service parfait de Bruno Fernandes, déjà auteur de sa 19e passe décisive. Avec cette offrande, le capitaine des Red Devils porte à 19 son total de passes décisives cette saison, à une longueur seulement du record conjoint de la Premier League détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry.

Dominateurs après la pause, les Red Devils ont toutefois tremblé dans les arrêts de jeu, lorsque Mathias Jensen a réduit le score (87^e), avant que l’arbitre ne mette fin au suspense.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (8/10) :

    Il a réalisé deux arrêts exceptionnels pour préserver l’honneur de Heaven et permettre à United de conserver son avance.

    Diogo Dalot (6/10) :

    Il a bien défendu, puis a repris son poste habituel d’arrière latéral droit en deuxième mi-temps, où il semblait tout aussi à l’aise.

    Harry Maguire (6/10) :

    Il a offert le but de Casemiro d’une tête lobée après avoir failli marquer lui-même. Mise à l’épreuve par Thiago, il a tenu bon, contrairement à la cruelle défaite 3-1 concédée au G-tech Community Stadium plus tôt dans la saison.

    Ayden Heaven (7/10) :

    Il a réussi à contenir Thiago à plusieurs reprises, tout en se mettant, à d’autres moments, en position de marquer contre son camp. Un joueur qui aime vivre dangereusement.

    Luke Shaw (6/10) :

    Il a connu quelques frayeurs face à Ouattara et a dû se montrer prudent après avoir reçu un carton jaune dès la sixième minute.

    • Publicité
  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kobbie Mainoo (8/10) :

    Il a démontré son talent à plusieurs reprises, notamment lors d’un dribble éblouissant qui méritait une meilleure conclusion de la part d’Amad.

    Casemiro (8/10) :

    Il a inscrit son neuvième but de la saison d’une tête puissante, déclenchant une nouvelle vague de chants « Encore un an » de la part des supporters locaux. Manchester United regrettera certainement sa menace sur les coups de pied arrêtés ainsi que ses tacles glissés fulgurants.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Il a été le moteur de la victoire grâce à une série de passes époustouflantes. Il a renoncé à marquer pour augmenter son total de passes décisives en servant Sesko.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Amad Diallo (5/10) :

    Il a manqué deux occasions en or de marquer et a été remplacé à la mi-temps.

    Benjamin Sesko (7/10) :

    Il a fait preuve d'un bon jeu de conservation de balle et a inscrit son 10^e but de la saison en championnat, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club à part entière.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    Après un départ plein d’énergie, il a de nouveau livré une performance décevante, d’autant plus face à son ancien club. Remplacé en seconde période par Mount.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Noussair Mazraoui (7/10) :

    Il a solidifié le flanc droit, devenu trop perméable lorsque Amad était aligné, en s’installant en tant que défenseur central droit.

    Mason Mount (6/10) :

    Une apparition positive pour l’aider à retrouver sa pleine forme.

    Leny Yoro (5/10) :

    Dès sa montée au jeu, Brentford a pris confiance et a marqué.

    Joshua Zirkzee (non noté) :

    Remplaçant entré en jeu à la 88^e minute.

    Michael Carrick (7/10) :

    Son équipe a affiché de réelles qualités offensives, et il a effectué un remplacement sans pitié mais parfaitement justifié à la mi-temps pour solidifier sa défense.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV