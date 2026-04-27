Goal.com
En direct
Man Utd Brentford ratingsGetty
Richard Martin

Traduit par

Notes des joueurs de Manchester United contre Brentford : Casemiro et Bruno Fernandes continuent de faire le job, tandis que Benjamin Sesko s’illustre et quasi-assure le retour en Ligue des champions

Player ratings
Manchester United
Carlos Henrique Casemiro
B. Fernandes
Premier League
Manchester United vs Brentford
FEATURES

Manchester United entrevoit déjà l’hymne de la Ligue des champions grâce à Casemiro et Benjamin Sesko, auteurs des buts de la victoire 2-1 contre Brentford lundi. Les Red Devils conservent la 3ᵉ place de la Premier League et comptent désormais 11 points d’avance sur Brighton, 6ᵉ, ce qui leur assure quasiment un billet pour le top 5 et un retour sur la scène européenne pour la première fois depuis trois ans.

Casemiro s'est élevé pour marquer de la tête son quatrième but en huit matches, donnant l'avantage à United dès la 12e minute, alors que les locaux profitaient d'un début de match fulgurant. Amad Diallo avait manqué une occasion en or dès la deuxième minute après un superbe jeu de jambes de Kobbie Mainoo, son tir ayant été bloqué sur la ligne par Sepp van den Berg, tandis que peu après, Harry Maguire a vu son coup de tête repoussé sur la ligne par Caoimhin Kelleher.

Les Red Devils ont toutefois tremblé : il a fallu deux arrêts réflexes de Senne Lammens pour empêcher deux csc d’Ayden Heaven. Juste avant la mi-temps, Sesko a doublé la marque en concluant un service parfait de Bruno Fernandes, déjà auteur de sa 19e passe décisive. Avec cette offrande, le capitaine des Red Devils porte à 19 son total de passes décisives cette saison, à une seule longueur du record conjoint de la Premier League détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry.

Dominateurs après la pause, les Red Devils ont toutefois tremblé jusqu’au bout, Mathias Jensen réduisant le score à la 87^e minute et obligeant les locaux à tenir jusqu’au coup de sifflet final.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (8/10) :

    Il a réalisé deux arrêts exceptionnels pour préserver l’honneur de Heaven et permettre à United de conserver son avance.

    Diogo Dalot (6/10) :

    Il a bien défendu, puis a repris son poste habituel d’arrière latéral droit en deuxième mi-temps, où il semblait tout aussi à l’aise.

    Harry Maguire (6/10) :

    Il a offert le but de Casemiro d’une tête lobée après avoir failli marquer lui-même. Mise à l’épreuve par Thiago, il a tenu bon, contrairement à la cruelle défaite 3-1 concédée au G-tech Community Stadium plus tôt dans la saison.

    Ayden Heaven (7/10) :

    Il a réussi à contenir Thiago à plusieurs reprises, tout en se mettant, à d’autres moments, en position de marquer contre son camp. Un joueur qui aime vivre dangereusement.

    Luke Shaw (6/10) :

    Il a connu quelques frayeurs face à Ouattara et a dû se méfier après avoir reçu un carton jaune dès la sixième minute.

    • Publicité
  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kobbie Mainoo (8/10) :

    Il a démontré son talent à plusieurs reprises, notamment lors d’un dribble éblouissant qui méritait une meilleure conclusion de la part d’Amad.

    Casemiro (8/10) :

    Il a inscrit son neuvième but de la saison d’une tête puissante, déclenchant une nouvelle vague de chants « Encore un an » de la part des supporters locaux. Manchester United regrettera certainement sa menace sur les coups de pied arrêtés ainsi que ses tacles glissés fulgurants.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Il a été le moteur de la victoire grâce à une série de passes époustouflantes. Il a préféré renoncer à marquer pour augmenter son nombre de passes décisives en servant Sesko.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Amad Diallo (5/10) :

    Il a manqué deux occasions en or de marquer et a été remplacé à la mi-temps.

    Benjamin Sesko (7/10) :

    Il a fait preuve d’un bon jeu de conservation et a inscrit son 10^e but en championnat, ce qui le consacre meilleur buteur du club.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    Après un départ plein d’énergie, il a de nouveau livré une performance décevante, et ce face à son ancien club. Remplacé en seconde période par Mount.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Noussair Mazraoui (7/10) :

    Il a solidifié le flanc droit, devenu trop perméable lorsque Amad était aligné, en s’installant en tant que défenseur central droit.

    Mason Mount (6/10) :

    Une entrée encourageante pour retrouver son niveau optimal.

    Leny Yoro (5/10) :

    Dès sa montée au jeu, Brentford a pris confiance et a marqué.

    Joshua Zirkzee (non noté) :

    Remplaçant entré en jeu à la 88^e minute.

    Michael Carrick (7/10) :

    Son équipe a affiché un visage séduisant offensivement, et il a effectué un remplacement sans pitié mais judicieux à la mi-temps pour solidifier sa défense.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV