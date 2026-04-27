Notes des joueurs de Manchester United contre Brentford : Casemiro et Bruno Fernandes continuent de faire le job, tandis que Benjamin Sesko s’illustre et quasi-assure le retour en Ligue des champions

Casemiro s'est élevé pour marquer de la tête son quatrième but en huit matches, donnant l'avantage à United dès la 12e minute, alors que les locaux profitaient d'un début de match fulgurant. Amad Diallo avait manqué une occasion en or dès la deuxième minute après un superbe jeu de jambes de Kobbie Mainoo, son tir ayant été bloqué sur la ligne par Sepp van den Berg, tandis que peu après, Harry Maguire a vu son coup de tête repoussé sur la ligne par Caoimhin Kelleher.

Les Red Devils ont toutefois tremblé : il a fallu deux arrêts réflexes de Senne Lammens pour empêcher deux csc d’Ayden Heaven. Juste avant la mi-temps, Sesko a doublé la marque en concluant un service parfait de Bruno Fernandes, déjà auteur de sa 19e passe décisive. Avec cette offrande, le capitaine des Red Devils porte à 19 son total de passes décisives cette saison, à une seule longueur du record conjoint de la Premier League détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry.

Dominateurs après la pause, les Red Devils ont toutefois tremblé jusqu’au bout, Mathias Jensen réduisant le score à la 87^e minute et obligeant les locaux à tenir jusqu’au coup de sifflet final.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...