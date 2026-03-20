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Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester United contre Bournemouth : humiliation pour Harry Maguire ! Une erreur incroyable du défenseur central anglais vient gâcher une nouvelle performance brillante de Bruno Fernandes

Harry Maguire a marqué son retour en sélection anglaise d'une manière qu'il aurait bien voulu éviter, puisqu'il a été expulsé lors du match nul décevant (2-2) de Manchester United à Bournemouth. Les Red Devils ont pris deux fois l'avantage en seconde période, grâce à un penalty de Bruno Fernandes puis à un but contre son camp de James Hill. Mais ils se sont fait rattraper à chaque fois et avaient de quoi se plaindre après le premier but égalisateur des Cherries.

Manchester United a décoché 11 tirs en première mi-temps, soit le plus grand nombre que Bournemouth ait eu à affronter depuis le passionnant match nul 4-4 à Old Trafford en décembre. Les Red Devils ont été de loin la meilleure équipe, mais ils ont manqué de sang-froid dans le dernier tiers du terrain. Amad Diallo a perdu sa concentration en tentant de contrôler une passe de Matheus Cunha qui lui aurait ouvert la voie vers le but, tandis que l'Ivoirien et Cunha ont chacun vu leurs tentatives repoussées par le gardien de Bournemouth, Djorde Petrovic.

Les deux équipes manquant de mordant, il était inévitable que le déblocage vienne d’une erreur, et celle-ci s’est produite sous la forme d’une faute d’Alex Jimenez sur Cunha, qui a tiré sur son maillot. Cela a permis à Fernandes de s’avancer et d’inscrire son huitième but de la saison, son quatrième sur penalty.

Manchester United estimait qu'un deuxième penalty aurait dû lui être accordé lorsque Amad a été fauché par Adrien Truffert, mais Bournemouth a préféré lancer une contre-attaque rapide et a égalisé par l'intermédiaire de Ryan Christie, qui a marqué sur une remise de Truffert. Manchester United ne s'est toutefois pas attardé sur cette décision et, quatre minutes plus tard, a repris l'avantage grâce à un but contre son camp de Hill, suite à un corner diabolique de Fernandes.

Mais le suspense n'était pas terminé. Une touche astucieuse d'Evanilson lui a permis de se démarquer de Maguire ; le défenseur, pris de panique, l'a bousculé, s'attirant ainsi la sanction maximale. Eli Junior Kroupi, qui avait inscrit le but égalisateur en fin de match lors de la rencontre riche en buts de décembre, s'est présenté pour transformer calmement le penalty, laissant United toujours dans l'attente d'une première victoire contre Bournemouth depuis 2023.

Ce match nul signifie que United restera troisième de la Premier League, quel que soit le résultat des autres rencontres ce week-end, mais le club aura le sentiment d'avoir manqué une occasion de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Man United au Vitality Stadium...

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (7/10) :

    Il a réalisé un excellent arrêt face à Rayan et a fait ce qu'il a pu pour repousser le tir d'Alex Scott après que celui-ci ait heurté la barre transversale. Comme d'habitude, il a bien géré le jeu aérien.

    Diogo Dalot (6/10) :

    À l'origine de quelques belles actions offensives, même s'il a commis deux erreurs, l'une sur un tir imprécis, l'autre sur une perte de balle dangereuse.

    Harry Maguire (5/10) :

    A risqué de concéder un penalty en bousculant Evanilson en première mi-temps et a finalement été sanctionné pour la même faute. Ce n'est pas la meilleure façon de marquer son retour en équipe d'Angleterre.

    Leny Yoro (7/10) :

    Assez solide tout au long du match, à l'exception d'un moment où Truffert l'a contourné avec aisance.

    Luke Shaw (6/10) :

    S'est retrouvé en difficulté à plusieurs reprises, mis à l'épreuve par Rayan.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    Ses déplacements intelligents ont permis à United de trouver des failles dans la défense de Bournemouth.

    Casemiro (6/10) :

    Sa soirée a été marquée par le carton jaune reçu en première mi-temps pour avoir retenu Marcus Tavernier, et il n'a pas joué avec son assurance et sa puissance habituelles.

    Bruno Fernandes (7/10) :

    Il n'était pas au sommet de son art, mais il a tout de même été à l'origine des deux buts et a été celui vers qui United s'est toujours tourné pour trouver l'inspiration.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN UTDAFP

    Attaque

    Amad Diallo (7/10) :

    Il a connu quelques moments passionnants et a été l'attaquant le plus dangereux de United, mais il s'est malheureusement déconcentré lorsque Cunha lui a fait une passe décisive.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    A montré de bons déplacements, mais n'a pas réussi à les convertir en occasions de but. Remplacé par Sesko.

    Matheus Cunha (7/10) :

    A causé des problèmes à Bournemouth sur le côté gauche dès le début et son sens du jeu a fini par porter ses fruits lorsqu'il a obtenu le penalty. Remplacé à la 82e minute après le carton rouge de Maguire.

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Benjamin Sesko (5/10) :

    Pas de rôle de super-remplaçant cette fois-ci.

    Ayden Heaven (N/A) :

    Il a repoussé de la tête une tentative tardive de Ben Doak.

    Manuel Ugarte (N/A) :

    Il a remplacé Casemiro pour apporter un peu d'énergie en fin de match et préserver le point.

    Mason Mount (N/A) :

    Une brève apparition en fin de match pour marquer son retour après une blessure.

    Michael Carrick (6/10) :

    A supervisé une première mi-temps prometteuse et ne peut être tenu responsable de la perte de l'avantage. A fait ce qu'il fallait pour protéger le point en faisant entrer Heaven et Casemiro.