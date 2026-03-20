Manchester United a décoché 11 tirs en première mi-temps, soit le plus grand nombre que Bournemouth ait eu à affronter depuis le passionnant match nul 4-4 à Old Trafford en décembre. Les Red Devils ont été de loin la meilleure équipe, mais ils ont manqué de sang-froid dans le dernier tiers du terrain. Amad Diallo a perdu sa concentration en tentant de contrôler une passe de Matheus Cunha qui lui aurait ouvert la voie vers le but, tandis que l'Ivoirien et Cunha ont chacun vu leurs tentatives repoussées par le gardien de Bournemouth, Djorde Petrovic.

Les deux équipes manquant de mordant, il était inévitable que le déblocage vienne d’une erreur, et celle-ci s’est produite sous la forme d’une faute d’Alex Jimenez sur Cunha, qui a tiré sur son maillot. Cela a permis à Fernandes de s’avancer et d’inscrire son huitième but de la saison, son quatrième sur penalty.

Manchester United estimait qu'un deuxième penalty aurait dû lui être accordé lorsque Amad a été fauché par Adrien Truffert, mais Bournemouth a préféré lancer une contre-attaque rapide et a égalisé par l'intermédiaire de Ryan Christie, qui a marqué sur une remise de Truffert. Manchester United ne s'est toutefois pas attardé sur cette décision et, quatre minutes plus tard, a repris l'avantage grâce à un but contre son camp de Hill, suite à un corner diabolique de Fernandes.

Mais le suspense n'était pas terminé. Une touche astucieuse d'Evanilson lui a permis de se démarquer de Maguire ; le défenseur, pris de panique, l'a bousculé, s'attirant ainsi la sanction maximale. Eli Junior Kroupi, qui avait inscrit le but égalisateur en fin de match lors de la rencontre riche en buts de décembre, s'est présenté pour transformer calmement le penalty, laissant United toujours dans l'attente d'une première victoire contre Bournemouth depuis 2023.

Ce match nul signifie que United restera troisième de la Premier League, quel que soit le résultat des autres rencontres ce week-end, mais le club aura le sentiment d'avoir manqué une occasion de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Man United au Vitality Stadium...