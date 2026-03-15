Notes des joueurs de Manchester United contre Aston Villa : Bruno Fernandes, le roi des passes décisives, frappe à nouveau ! Le capitaine continue de semer la pagaille tandis que les Red Devils consolident leur place dans le top 4 grâce à une victoire cruciale

Au vu de la première mi-temps, on aurait eu du mal à croire qu’il s’agissait d’une rencontre entre les troisième et quatrième équipes du classement de la Premier League : une partie terne et laborieuse qui n’a donné lieu qu’à un seul tir cadré, une tête d’Amad Diallo repoussée par Emi Martinez.

Manchester United s'est réveillé après la pause et Martinez a dû s'employer à nouveau pour repousser une frappe de Bryan Mbeumo, bien servi par une passe incisive sur un corner. C'est sur ce corner que Manchester United a ouvert le score : Casemiro a repris le centre de Fernandes pour inscrire son septième but de la saison, le plus prolifique de sa carrière.

Fernandes est également entré dans l'histoire en enregistrant sa 15e passe décisive de la saison, égalant ainsi le record de David Beckham pour le plus grand nombre de passes décisives en une saison de Premier League pour United. Mais les Red Devils ont rapidement été rattrapés après quelques erreurs défensives, et Barkley, qui disputait son premier match de championnat depuis janvier 2025, a profité du chaos pour égaliser à la 64e minute.

Manchester United n'a toutefois pas tardé à riposter et c'est bien sûr Fernandes qui a lancé Cunha pour qu'il marque son premier but en six matchs, redonnant l'avantage aux Red Devils avant que Sesko ne scelle une victoire inestimable, offrant à Manchester United une avance de six points sur la cinquième place du classement, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...