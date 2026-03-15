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Fernandes Casemiro Sesko Man Utd GFX (2)Getty/GOAL
Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester United contre Aston Villa : Bruno Fernandes, le roi des passes décisives, frappe à nouveau ! Le capitaine continue de semer la pagaille tandis que les Red Devils consolident leur place dans le top 4 grâce à une victoire cruciale

Bruno Fernandes est entré dans l'histoire en menant Manchester United à une victoire 3-1 contre Aston Villa, permettant ainsi au club de se rapprocher d'un retour en Ligue des champions. Le capitaine des Red Devils a inscrit ses 15e et 16e passes décisives de la saison alors que United s'imposait face à Villa, autre prétendant au top 4, et consolidait sa troisième place, creusant ainsi un écart de trois points avec l'équipe d'Unai Emery.

Au vu de la première mi-temps, on aurait eu du mal à croire qu’il s’agissait d’une rencontre entre les troisième et quatrième équipes du classement de la Premier League : une partie terne et laborieuse qui n’a donné lieu qu’à un seul tir cadré, une tête d’Amad Diallo repoussée par Emi Martinez. 

Manchester United s'est réveillé après la pause et Martinez a dû s'employer à nouveau pour repousser une frappe de Bryan Mbeumo, bien servi par une passe incisive sur un corner. C'est sur ce corner que Manchester United a ouvert le score : Casemiro a repris le centre de Fernandes pour inscrire son septième but de la saison, le plus prolifique de sa carrière.

Fernandes est également entré dans l'histoire en enregistrant sa 15e passe décisive de la saison, égalant ainsi le record de David Beckham pour le plus grand nombre de passes décisives en une saison de Premier League pour United. Mais les Red Devils ont rapidement été rattrapés après quelques erreurs défensives, et Barkley, qui disputait son premier match de championnat depuis janvier 2025, a profité du chaos pour égaliser à la 64e minute.

Manchester United n'a toutefois pas tardé à riposter et c'est bien sûr Fernandes qui a lancé Cunha pour qu'il marque son premier but en six matchs, redonnant l'avantage aux Red Devils avant que Sesko ne scelle une victoire inestimable, offrant à Manchester United une avance de six points sur la cinquième place du classement, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (6/10) :

    Principalement spectateur. Il a effectué son premier arrêt en détournant une frappe d'Amadou Onana après l'heure de jeu. Il n'a rien pu faire sur le but égalisateur de Barkley.

    Diogo Dalot (5/10) :

    Globalement frustrant. A envoyé un tir dans les tribunes après une passe lobée de Fernandes, puis a repris de la tête un bon centre de Casemiro au-dessus de la barre.

    Harry Maguire (7/10) :

    A fait preuve d'une excellente anticipation tout au long du match et a battu Ollie Watkins au sprint alors que le score était encore de 0-0.

    Leny Yoro (7/10) :

    A réalisé un tacle glissé brillant sur Watkins en première mi-temps et s'est battu jusqu'au bout en seconde période.

    Luke Shaw (7/10) :

    Le meilleur joueur de la première mi-temps : il a intercepté à plusieurs reprises des passes dangereuses, a taclé Watkins à un moment crucial et a effectué une percée offensive décisive.

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    Milieu de terrain

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    Il a réalisé quelques belles passes et dribbles en première mi-temps, mais son intervention la plus importante a été un tacle sur Emi Buendia qui a permis d'étouffer une occasion dangereuse.

    Casemiro (8/10) :

    Une performance typiquement tenace, mettant en avant son agressivité, sa menace offensive et sa capacité à trouver la passe décisive. Pas étonnant que les supporters scandaient « Encore un an ». 

    Bruno Fernandes (9/10) :

    Au sommet de son art, dominant et décisif. Toutes les occasions de United sont passées par lui ; il n'est donc pas étonnant que les deux premiers buts aient été marqués sur ses passes, tout comme le tir de Mbeumo qui a conduit au corner décisif. Il a désormais dépassé une icône du club, Beckham, au classement des meilleurs passeurs d'une saison de championnat, et il n'est plus qu'à quatre passes d'égaler les détenteurs du record de la Premier League, Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Amad Diallo (5/10) :

    Il s'est créé deux occasions, mais a globalement déçu et s'est retrouvé deux fois en difficulté à cause de ses dribbles trop audacieux dans sa propre moitié de terrain.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    Il a réalisé une mauvaise première mi-temps, mais son premier tir cadré a permis d'obtenir un corner décisif et les supporters se sont souvenus de sa contribution, l'acclamant lors de son remplacement.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Il a réalisé de belles incursions sur l'aile gauche pour mettre Villa en difficulté en première mi-temps et a brillamment marqué son but pour remettre United sur la voie de la victoire.

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    Remplaçants et entraîneur

    Benjamin Sesko (7/10) :

    Il a inscrit son huitième but de la saison 2026, son cinquième en tant que remplaçant, ce qui n'a fait que renforcer son statut de super remplaçant. Quant à sa finition catastrophique un peu plus tard dans le match, mieux vaut ne pas en parler.

    Manuel Ugarte (N/A) :

    A remplacé Casemiro à la 91e minute.

    Michael Carrick (7/10) :

    Il a fait preuve de patience après une première mi-temps terne et a fait confiance à son équipe pour mener à bien la tâche, tandis que son seul remplacement avant la 90e minute a débouché sur un but. Cela fait cinq victoires sur cinq à Old Trafford.

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