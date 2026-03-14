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Harry Sherlock

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Notes des joueurs de Manchester City face à West Ham : la course au titre est-elle terminée ? Erling Haaland a été aux abonnés absents et l'équipe de Pep Guardiola compte désormais neuf points de retard sur Arsenal, le leader, après une prestation catastrophique au London Stadium

Samedi soir, au London Stadium, Manchester City a été tenu en échec 1-1 par West Ham, et le titre de Premier League semble désormais s'éloigner pour l'équipe de Pep Guardiola. Bernardo Silva a ouvert le score pour City, mais Konstantinos Mavropanos a égalisé presque aussitôt, permettant ainsi à Arsenal de prendre pleinement le contrôle de la course au titre.

Bernardo Silva a donné l'avantage à City à la demi-heure de jeu, en marquant d'un superbe lob, même si l'on peut se demander s'il l'avait prévu. 

Mais dès qu'ils ont pris l'avantage, ils l'ont perdu, Konstantinos Mavropanos marquant de la tête sur un corner, laissant Gianluigi Donnarumma impuissant. 

City a conservé la possession du ballon la plupart du temps, mais a eu beaucoup de mal à se créer des occasions, West Ham semblant à l'aise pour tenir l'équipe de Pep Guardiola à distance. 

À la 83e minute, Mads Hermansen a dû s'employer pour détourner sur la barre transversale un coup franc diabolique tiré par le remplaçant Tijjani Reijnders, et dans le temps additionnel, Marc Guehi a réussi l'exploit de tirer au-dessus du but à bout portant. Le titre de Premier League semblait s'envoler avec le ballon : City compte désormais neuf points de retard sur les Londoniens du nord, même s'il a un match en moins.

GOAL note les joueurs de City au London Stadium...

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (4/10) :

    Il était aux abonnés absents lorsque Mavropanos a marqué. Une prestation vraiment catastrophique qui a coûté cher à son équipe. 

    Matheus Nunes (6/10) :

    Il a monté et descendu le flanc chaque fois que le ballon venait vers lui. Moins solide sans le ballon. 

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Il doit travailler la régularité de ses passes, mais il perd rarement un duel. 

    Marc Guehi (6/10) :

    Très solide en défense. De nombreuses interceptions et récupérations ; il lit très bien le jeu. A manqué une occasion en or en fin de match qui aurait pu offrir les trois points à City.

    Rayan Ait-Nouri (7/10) :

    Il a souvent touché le ballon et a régulièrement tenté de dribbler son adversaire direct. Remplacé en deuxième mi-temps alors que City cherchait à mettre plus de pression, il a néanmoins parfaitement neutralisé Bowen.

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  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    A dirigé le jeu depuis l'arrière. Il était un peu partout, mais ses coéquipiers l'ont laissé tomber.

    Nico O'Reilly (5/10) :

    En difficulté. Le match lui a largement échappé au milieu de terrain. 

    Bernardo Silva (7/10) :

    A inscrit un superbe premier but pour City, lobant le gardien avec une aisance élégante ; sa célébration laisse penser qu'il aurait pu tenter un centre, mais c'était une belle finition. Remplacé en deuxième mi-temps par Reijnders.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Il s'est replié à plusieurs reprises en numéro 10, semant la confusion chez les défenseurs de West Ham. C'est lui qui a perdu Mavropanos, mais pourquoi a-t-il été chargé de marquer ce défenseur ? Remplacé en deuxième mi-temps après une soirée frustrante.

    Erling Haaland (2/10) :

    Il s'est contenté de miettes pendant la majeure partie du match. Lorsqu'il a enfin eu une occasion franche à la 70e minute, il l'a gâchée en tirant à côté. Où est passé le vrai Haaland ?

    Omar Marmoush (6/10) :

    A reçu un carton jaune pour une faute de main stupide en première mi-temps. A servi Silva pour son lob. A eu du mal à percer la défense de West Ham par la suite et a été remplacé à l'heure de jeu. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan Cherki (6/10) :

    Entré en jeu en deuxième mi-temps. Quelques superbes passes sont restées sans suite.

    Jeremy Doku (5/10) :

    Entré à la place d'Ait-Nouri. A eu du mal à s'imposer.

    Tijjani Reijnders (7/10) :

    A remplacé Silva. Son superbe coup franc a failli sauver City. 

    Phil Foden (6/10) :

    Entré à la place de Semenyo. A multiplié les incursions dans la surface de West Ham, mais n'a pas réussi à trouver la faille.

    Pep Guardiola (5/10) :

    Assis dans les tribunes en raison de sa suspension sur le banc de touche. Il donnait clairement des instructions, mais il a dû être furieux de voir à quel point City était apathique tout au long du match, même après ses ajustements tactiques. Il semble manquer quelque chose à City, et à ce rythme, ils vont passer à côté du titre de Premier League. 

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