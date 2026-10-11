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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de Manchester City face à Liverpool : Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki brillent lors d’une prestation dominante à Anfield

Manchester City
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Liverpool vs Manchester City
Premier League

Manchester City a livré une prestation dévastatrice en seconde période pour s’imposer 3-0 à Anfield, profitant de l’expulsion de Ryan Gravenberch. Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki ont tous marqué lors d’un déferlement offensif de treize minutes.

Manchester City a montré pourquoi il fait figure de référence en matière de rigueur tactique et d’efficacité implacable en s’imposant largement 3-0 face à Liverpool à Anfield. La première période a été fermée, marquée par la rigueur des deux équipes dans leur organisation. Les hommes d’Enzo Maresca ont eu 65 % de possession, mais ont peiné à percer le bloc bas de Liverpool.

Le match a basculé à la 62e minute lorsque Ryan Gravenberch a reçu un deuxième carton jaune, laissant Liverpool en infériorité numérique et exposé dans l’axe.

City n’a pas tardé à exploiter sa supériorité numérique. Erling Haaland a ouvert le score à la 65e minute, avant que Jeremy Doku, entré en jeu, ne marque à son tour trois minutes plus tard. Rayan Cherki a parachevé cette prestation dominante à la 78e minute.

La différence s’est faite sur la capacité des visiteurs à passer d’une construction patiente à des transitions rapides dès que les espaces se sont ouverts. Ils n’ont encaissé aucun but, malgré les 13 tirs tentés par Liverpool au cours de la rencontre.

  • Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma : 8/10

    Un après-midi particulièrement chargé pour l’Italien, qui a dû effectuer six arrêts pour préserver sa cage inviolée. Si City a dominé la possession, Donnarumma est resté vigilant face aux 13 tirs de Liverpool et a fait preuve d’un excellent placement pour repousser les tentatives de Barcola et de Koumas.

    Marc Guehi : 7/10

    Guehi a apporté de la sérénité sur le côté droit de la charnière centrale. Il a contribué aux 12 dégagements de City et joué un rôle essentiel pour neutraliser les contre-attaques de Liverpool avant qu’elles n’atteignent la surface.

    Ruben Dias : 8/10

    Le capitaine a montré l’exemple en dirigeant une défense positionnée haut, qui a souvent pris Liverpool de court dans les phases de transition. Dias a joué un rôle déterminant défensivement, contribuant à limiter Liverpool à seulement six tirs cadrés. Son leadership a permis à l’équipe de rester concentrée pendant la première mi-temps, qui s’est achevée sans but.

    Matheus Nunes : 7/10

    Dans un rôle plus défensif au sein de ce système, Nunes a utilisé sa capacité à progresser balle au pied pour faire avancer le jeu efficacement. Il faisait partie d’un collectif qui a commis 14 fautes, souvent de manière tactique pour empêcher Liverpool de se projeter rapidement.

    Nico O'Reilly : 6/10

    Une prestation solide du jeune joueur avant son remplacement à la 66e minute. Il a contribué à préserver l’organisation du bloc en 4-1-4-1 et a joué simple dans ses passes, participant aux 551 passes réussies par City.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rayan Cherki : 8/10

    Cherki a été une source constante de créativité et a couronné sa prestation en inscrivant le troisième but à la 78e minute, sur une passe de Josko Gvardiol. Sa capacité à trouver des espaces entre les lignes s’est révélée encore plus précieuse une fois Liverpool réduit à dix.

    Enzo Fernandez : 7/10

    Métronome du milieu de terrain de City, Fernandez a joué un rôle central dans les 65 % de possession de son équipe. Sa vision du jeu a permis à City de renverser rapidement le jeu, d’étirer la défense de Liverpool et de finir par l’épuiser avant que les buts ne s’enchaînent.

    Elliot Anderson : 7/10

    Anderson a fait preuve d’une grande activité et a délivré la passe décisive sur le but de Jeremy Doku à la 68e minute. Sa capacité à jouer vers l’avant en seconde période a aidé City à exploiter l’espace laissé par Gravenberch après son expulsion.


  • Attaque

    Iliman Ndiaye - 6/10

    Ndiaye a beaucoup travaillé au pressing, mais a manqué d’efficacité dans le dernier geste avant de céder sa place à Jeremy Doku en début de seconde période. Il a contribué à la domination de City dans l’entrejeu au cours des 45 premières minutes.

    Antoine Semenyo - 7/10

    Semenyo a pesé physiquement sur le flanc, remportant plusieurs duels et aidant City à obtenir six corners. S’il n’a pas marqué, ses déplacements incessants ont attiré les latéraux de Liverpool hors de leur position.

    Erling Haaland - 9/10

    Le joueur des grands rendez-vous par excellence. Discret en première période, Haaland a fait preuve de patience avant d’ouvrir le score à la 65e minute grâce à son efficacité devant le but. Sa présence a mobilisé les deux défenseurs centraux de Liverpool, créant les espaces que ses coéquipiers ont fini par exploiter.


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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jeremy Doku - 8/10

    Entré en jeu à la 56e minute, Doku a changé le cours du match. Sa vitesse a mis la défense de Liverpool au supplice et il a inscrit le deuxième but décisif à la 68e minute, scellant pratiquement l’issue de la rencontre.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Entré à la 66e minute, il a immédiatement pesé sur le match en délivrant la passe décisive sur le but de Cherki. Son instinct offensif, depuis un poste défensif, a apporté une dimension supplémentaire à l’attaque de Manchester City.

    Allan - non noté

    Entré tardivement, à la 80e minute, pour préserver le résultat.

    Ayyoub Bouaddi - non noté

    Entré pour les dix dernières minutes, alors que Manchester City gérait son avance.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca a remporté la bataille tactique face à Iraola. Son choix de faire entrer Doku peu avant le carton rouge s’est révélé inspiré, et la patience de son équipe a fini par venir à bout de la résistance de Liverpool. Le score de 0-3 témoigne de sa meilleure gestion du match.

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