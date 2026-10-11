Manchester City a montré pourquoi il fait figure de référence en matière de rigueur tactique et d’efficacité implacable en s’imposant largement 3-0 face à Liverpool à Anfield. La première période a été fermée, marquée par la rigueur des deux équipes dans leur organisation. Les hommes d’Enzo Maresca ont eu 65 % de possession, mais ont peiné à percer le bloc bas de Liverpool.

Le match a basculé à la 62e minute lorsque Ryan Gravenberch a reçu un deuxième carton jaune, laissant Liverpool en infériorité numérique et exposé dans l’axe.

City n’a pas tardé à exploiter sa supériorité numérique. Erling Haaland a ouvert le score à la 65e minute, avant que Jeremy Doku, entré en jeu, ne marque à son tour trois minutes plus tard. Rayan Cherki a parachevé cette prestation dominante à la 78e minute.

La différence s’est faite sur la capacité des visiteurs à passer d’une construction patiente à des transitions rapides dès que les espaces se sont ouverts. Ils n’ont encaissé aucun but, malgré les 13 tirs tentés par Liverpool au cours de la rencontre.