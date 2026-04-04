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Man City Liverpool ratings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester City face à Liverpool : Erling Haaland, auteur d'un triplé, en tête du classement, tandis qu'Antoine Semenyo et Rayan Cherki font des ravages lors de cette victoire écrasante en FA Cup

Player ratings
Manchester City
E. Haaland
FA Cup
FEATURES
Manchester City vs Liverpool

Erling Haaland a inscrit son premier triplé de la saison alors que Manchester City a écrasé Liverpool 4-0 lors d'un quart de finale de la FA Cup pratiquement parfait disputé à l'Etihad Stadium. Haaland a marqué un penalty en fin de première mi-temps, avant d'enchaîner rapidement avec un coup de tête pour conclure une magnifique action collective de l'équipe de Pep Guardiola, qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la FA Cup pour la huitième saison consécutive.

Antoine Semenyo a pratiquement scellé le sort du match dès le début de la seconde mi-temps, avant que Haaland ne frappe à nouveau pour signer son 12e triplé avec City. Cette journée déjà formidable pour les hôtes s'est encore embellie lorsque James Trafford a arrêté le penalty de Mohamed Salah, offrant ainsi à l'Égyptien un départ en beauté dans un match où il s'était illustré à maintes reprises.

GOAL note les joueurs de Man City à l'Etihad Stadium...

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    James Trafford (8/10) :

    Il n'a pas eu à effectuer d'arrêt en première mi-temps, mais il est resté vigilant pour repousser une tentative de Salah en début de seconde période, avant de s'interposer sur le penalty de l'Égyptien.

    Matheus Nunes (6/10) :

    A lancé l'action qui a mené au magnifique deuxième but. A concédé le penalty en faisant trébucher Ekitike, mais cela n'a pas eu d'importance.

    Abdukodir Khusanov (8/10) :

    A montré une nouvelle fois pourquoi il est le nouveau héros culte des supporters de City grâce à un sprint fulgurant pour rattraper et harceler Salah.

    Marc Guehi (6/10) :

    A connu un début de match difficile face à l'équipe qu'il a failli rejoindre lorsque son dégagement est allé directement dans les pieds de Szoboszlai, mais à partir de là, tout s'est bien passé.

    Nico O'Reilly (7/10) :

    A obtenu le penalty qui a lancé le match et a contribué au but de Semenyo avant de servir Haaland pour son troisième but. A fait la différence pour le deuxième match consécutif.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Bernardo Silva (7/10) :

    A réalisé de superbes passes lors de la dernière démonstration de son tour d'adieu.

    Rodri (6/10) :

    Ce n'était pas la meilleure performance d'un joueur dont l'interview à la radio en Espagne la semaine dernière a déplu à certains supporters de City. Son toucher de balle était médiocre et il a offert une occasion à Ekitike que le Français a gâchée.

    Rayan Cherki (8/10) :

    Au sommet de son art. Il a surmonté un mauvais contrôle en début de match pour déployer sa magie habituelle, s'associant de manière redoutable avec Semenyo.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Attaque

    Antoine Semenyo (8/10) :

    Il a délivré un superbe centre pour Haaland qui a marqué de la tête, tandis que sa propre finition astucieuse a mis en évidence sa confiance grandissante et son excellente intégration au sein de l'équipe de City.

    Erling Haaland (9/10) :

    Son penalty transformé sans effort a été sa première occasion dangereuse, mais il s'est avéré qu'il attendait simplement son heure, car à partir de là, il s'est montré impitoyable.

    Jeremy Doku (6/10) :

    Le maillon faible de l'incroyable attaque de City, car rien ne lui a vraiment réussi et l'essentiel du travail a été effectué sur l'aile opposée.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Savinho (5/10) : 

    Il a remplacé Doku mais n'a pas fait grand-chose, le match étant déjà joué.

    Nico Gonzalez (6/10) :

    Légère amélioration par rapport à la performance de Rodri, alors que City a facilement géré la dernière demi-heure. Il a rejoint son compatriote sur le carton jaune pour une faute tactique.

    Tijjani Reijnders (6/10) :

    A perdu son duel avec Konaté après une passe de Haaland.

    Phil Foden (6/10) :

    N'a pas fait grand-chose après avoir remplacé Cherki.

    Omar Marmoush (6/10) : 

    Remplacement tardif de Haaland afin que le Norvégien puisse recevoir une ovation debout.

    Pep Guardiola (9/10) :

    Il a regardé depuis les tribunes son équipe réaliser une performance irrésistible face à son plus grand rival national de la dernière décennie, tout en parvenant à laisser ses joueurs clés se reposer en fin de match.

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