James Trafford (8/10) :

Il n'a pas eu à effectuer d'arrêt en première mi-temps, mais il est resté vigilant pour repousser une tentative de Salah en début de seconde période, avant de s'interposer sur le penalty de l'Égyptien.

Matheus Nunes (6/10) :

A lancé l'action qui a mené au magnifique deuxième but. A concédé le penalty en faisant trébucher Ekitike, mais cela n'a pas eu d'importance.

Abdukodir Khusanov (8/10) :

A montré une nouvelle fois pourquoi il est le nouveau héros culte des supporters de City grâce à un sprint fulgurant pour rattraper et harceler Salah.

Marc Guehi (6/10) :

A connu un début de match difficile face à l'équipe qu'il a failli rejoindre lorsque son dégagement est allé directement dans les pieds de Szoboszlai, mais à partir de là, tout s'est bien passé.

Nico O'Reilly (7/10) :

A obtenu le penalty qui a lancé le match et a contribué au but de Semenyo avant de servir Haaland pour son troisième but. A fait la différence pour le deuxième match consécutif.