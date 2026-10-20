Gianluigi Donnarumma - 6/10

Une soirée globalement tranquille pour l’Italien, rarement mis à l’épreuve tant City a dominé. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe de Pilios à la 52e minute, l’un des trois seuls tirs cadrés auxquels il a dû faire face de toute la soirée. Son jeu au pied est resté fiable, sous une pression minime.

Abdukodir Khusanov - 7/10

Le jeune défenseur s’est montré à l’aise dans le système de Maresca. Il a maintenu une ligne défensive haute et étouffé les contre-attaques potentielles avant qu’elles ne se développent. Dominateur dans les airs, il a aussi fait preuve d’un grand sang-froid avec le ballon lors des relances depuis l’arrière.

Ruben Dias - 7/10

Le capitaine a dirigé la ligne défensive avec son autorité habituelle jusqu’à sa sortie à la 82e minute. Il a bien organisé la défense, laissant très peu d’espace aux attaquants de l’AEK. Une prestation professionnelle, comme souvent, de l’international portugais.

Rico Lewis - 9/10

Dans son rôle hybride, Lewis a été sensationnel. Il a délivré les passes décisives sur les buts de Foden aux 34e et 65e minutes, faisant preuve d’une vision du jeu et d’un sens du timing exceptionnels. Sa capacité à se recentrer au milieu de terrain a donné à City une supériorité numérique constante.

Josko Gvardiol - 7/10

Gvardiol a constamment offert une solution sur le flanc gauche, apportant de la largeur et du soutien aux attaquants. Averti à la 59e minute, il est ensuite resté discipliné jusqu’à son remplacement à la 72e.