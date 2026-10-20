Manchester City a donné une leçon de jeu de position et d’efficacité dans le dernier tiers du terrain pour écraser l’AEK Athènes 5-1 à l’Etihad Stadium. L’équipe d’Enzo Maresca a maîtrisé le rythme dès le coup d’envoi. Elliot Anderson a ouvert le score à la 12e minute sur une passe décisive d’Enzo Fernandez. L’organisation tactique de City lui a permis de repousser les champions grecs dans leur camp, et Foden a doublé la mise avant la pause en profitant de la première des deux passes décisives de Rico Lewis, très porté vers l’avant.
La seconde période a débuté par un bref relâchement : Stavros Pilios a réduit l’écart pour les visiteurs à la 52e minute. Mais la réaction du géant anglais a été rapide et sans appel. Rayan Cherki a redonné deux buts d’avance à City cinq minutes plus tard, avant que Foden ne complète son triplé avec deux autres buts, aux 65e et 76e minutes. City a terminé la rencontre avec 60 % de possession et pas moins de 17 tirs. Cette prestation à haute intensité a confirmé son statut de favori de la compétition et laissé l’AEK sans réponse.