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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs de Manchester City face à l’AEK Athènes : Phil Foden signe un triplé d’une efficacité redoutable et son équipe domine à l’Etihad

Manchester City
AEK Athenes
Manchester City vs AEK Athenes
Ligue des Champions

Manchester City a facilement dominé l’AEK Athènes (5-1) en Ligue des champions, porté par un brillant triplé de Phil Foden. Malgré une brève frayeur lorsque les visiteurs ont réduit l’écart en début de seconde période, la supériorité technique de City s’est exprimée lors d’une prestation largement maîtrisée.

Manchester City a donné une leçon de jeu de position et d’efficacité dans le dernier tiers du terrain pour écraser l’AEK Athènes 5-1 à l’Etihad Stadium. L’équipe d’Enzo Maresca a maîtrisé le rythme dès le coup d’envoi. Elliot Anderson a ouvert le score à la 12e minute sur une passe décisive d’Enzo Fernandez. L’organisation tactique de City lui a permis de repousser les champions grecs dans leur camp, et Foden a doublé la mise avant la pause en profitant de la première des deux passes décisives de Rico Lewis, très porté vers l’avant.

La seconde période a débuté par un bref relâchement : Stavros Pilios a réduit l’écart pour les visiteurs à la 52e minute. Mais la réaction du géant anglais a été rapide et sans appel. Rayan Cherki a redonné deux buts d’avance à City cinq minutes plus tard, avant que Foden ne complète son triplé avec deux autres buts, aux 65e et 76e minutes. City a terminé la rencontre avec 60 % de possession et pas moins de 17 tirs. Cette prestation à haute intensité a confirmé son statut de favori de la compétition et laissé l’AEK sans réponse.

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma - 6/10

    Une soirée globalement tranquille pour l’Italien, rarement mis à l’épreuve tant City a dominé. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe de Pilios à la 52e minute, l’un des trois seuls tirs cadrés auxquels il a dû faire face de toute la soirée. Son jeu au pied est resté fiable, sous une pression minime.

    Abdukodir Khusanov - 7/10

    Le jeune défenseur s’est montré à l’aise dans le système de Maresca. Il a maintenu une ligne défensive haute et étouffé les contre-attaques potentielles avant qu’elles ne se développent. Dominateur dans les airs, il a aussi fait preuve d’un grand sang-froid avec le ballon lors des relances depuis l’arrière.

    Ruben Dias - 7/10

    Le capitaine a dirigé la ligne défensive avec son autorité habituelle jusqu’à sa sortie à la 82e minute. Il a bien organisé la défense, laissant très peu d’espace aux attaquants de l’AEK. Une prestation professionnelle, comme souvent, de l’international portugais.

    Rico Lewis - 9/10

    Dans son rôle hybride, Lewis a été sensationnel. Il a délivré les passes décisives sur les buts de Foden aux 34e et 65e minutes, faisant preuve d’une vision du jeu et d’un sens du timing exceptionnels. Sa capacité à se recentrer au milieu de terrain a donné à City une supériorité numérique constante.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Gvardiol a constamment offert une solution sur le flanc gauche, apportant de la largeur et du soutien aux attaquants. Averti à la 59e minute, il est ensuite resté discipliné jusqu’à son remplacement à la 72e.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Milieu de terrain

    Enzo Fernandez : 8/10

    L’Argentin a été le métronome au cœur du jeu. Il a délivré une passe décisive sublime sur l’ouverture du score à la 12e minute et dicté le rythme de la rencontre grâce à la variété de ses passes, avant de sortir à la 72e minute.

    Phil Foden : 10/10

    Une prestation parfaite pour le héros local. Foden a marqué aux 34e, 65e et 76e minutes, signant un triplé. Il a également offert un but à Cherki à la 57e minute, terminant la rencontre avec quatre contributions directes à un but. Il était tout simplement insaisissable.

    Elliot Anderson : 8/10

    Anderson a montré pourquoi il est si bien considéré en ouvrant le score d’une finition précise à la 12e minute. Il a bien combiné avec la ligne d’attaque et travaillé sans relâche lors des transitions pour récupérer le ballon.

    Allan : 7/10

    Dans un rôle plus avancé, Allan a apporté l’équilibre nécessaire au quatuor offensif de City. Sans marquer, il a, par ses déplacements sans ballon, attiré les défenseurs hors de leur position et créé les espaces que Foden a exploités avec tant d’efficacité.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Attaque

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki a constamment fait peser une menace grâce à sa capacité à progresser balle au pied. Il a inscrit un très beau but à la 57e minute, en reprenant une passe de Foden pour mettre pratiquement fin aux espoirs de retour de l’AEK. Même quand il n’est pas à son meilleur niveau, sa qualité technique reste exceptionnelle.

    Floyd Samba - 6/10

    Samba a fait valoir son physique à la pointe de l’attaque, mais a eu du mal à se procurer des occasions nettes. Il a servi de point d’appui aux milieux offensifs avant d’être remplacé par McAidoo à la 62e minute.

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  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ryan McAidoo : 7/10

    Entré à la 62e minute, le jeune joueur a eu un impact immédiat en offrant à Foden son dernier but à la 76e minute. Une entrée en jeu très prometteuse, qui a mis en lumière son potentiel créatif.

    Vitor Reis : 6/10

    Entré pour les 18 dernières minutes afin de gérer la fin du match, il s’est intégré sans difficulté à la défense tandis que Manchester City levait le pied.

    Rayan Ait Nouri : 6/10

    Il a remplacé Gvardiol à la 72e minute et apporté de la fraîcheur sur le côté gauche. Bien placé défensivement, il a aussi proposé quelques montées.

    Kaden Braithwaite : non noté

    Entré à la place de Dias à la 82e minute. Il n’est pas resté assez longtemps sur le terrain pour être évalué équitablement.

    Enzo Maresca : 9/10

    Maresca a parfaitement ajusté son dispositif tactique. Son choix de faire de Rico Lewis le principal organisateur du jeu depuis la ligne défensive a dépassé l’AEK. Même après le but des visiteurs, son équipe n’a pas paniqué et s’est appuyée sur une possession maîtrisée pour reprendre le dessus.

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