Manchester City a poursuivi sa course au titre en Premier League avec une victoire haletante 3-2 contre Ipswich Town à l’Etihad Stadium. Le champion en titre semblait maîtriser la rencontre lorsque Phil Foden a ouvert le score à la 19e minute, mais les visiteurs ont stupéfié le public local deux minutes plus tard : Daizen Maeda a conclu avec sang-froid pour égaliser. City a repris ses esprits avant la pause, Haaland transformant une passe de Mateo Kovacic pour donner un court avantage à son équipe à la mi-temps. En seconde période, City a tenté d’étouffer le match en conservant le ballon et a fini par prendre deux buts d’avance lorsque Haaland a inscrit son deuxième but de l’après-midi à la 69e minute. Malgré sa domination statistique, avec 70 % de possession et 3,56 xG, City a vécu une fin de match tendue après que Zian Flemming a transformé un penalty pour Ipswich à la 90e minute. L’équipe d’Enzo Maresca a néanmoins tenu bon pour signer sa septième victoire consécutive de la saison et rester en tête du classement.
Notes des joueurs de Manchester City face à Ipswich Town : un doublé d’Erling Haaland offre une courte victoire face à un adversaire tenace
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Gardien de but et défense
Gianluigi Donnarumma - 6/10
Le gardien italien a passé un après-midi relativement tranquille malgré les deux buts encaissés. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de Maeda et est parti du mauvais côté sur le penalty tardif de Flemming. Il n’a réalisé qu’un seul arrêt dans le match, la domination de City sur le plan de l’organisation ayant limité Ipswich à trois tirs cadrés.
Matheus Nunes - 7/10
Nunes s’est montré efficace au cœur du jeu, apportant la verticalité nécessaire pour percer le bloc bas d’Ipswich. Propre avec le ballon et appliqué dans son repli défensif, il a été remplacé en fin de match pour apporter de la fraîcheur sur le plan tactique.
Nico O'reilly - 6/10
Une prestation solide du jeune joueur avant son remplacement par Josko Gvardiol à la 61e minute. Il a fait preuve de sûreté technique, mais a parfois eu du mal à contenir les percées directes d’Ouattara sur le côté.
Ruben Dias - 7/10
Le capitaine a donné de la voix tout au long du match pour organiser la défense à trois en phase de possession. Il a imposé sa puissance physique dans les duels et veillé à ce que City garde son calme, même après l’égalisation d’Ipswich en début de première période.
Marc Guehi - 7/10
Guehi a apporté son calme habituel à la ligne défensive, aidant City à maintenir une défense haute pour resserrer le jeu. Attentif à son placement, il a contribué à gérer les transitions lorsqu’Ipswich cherchait à passer par Maeda et Emersonn.
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Milieu de terrain
Ayoub Bouaddi : 7/10
Le jeune milieu de terrain continue d’impressionner sous les ordres de Maresca, affichant une maturité remarquable pour son âge. Il a fluidifié le jeu, aidant City à conserver 70 % de possession et à faire rapidement parvenir le ballon dans le dernier tiers du terrain.
Mateo Kovacic : 8/10
Une prestation décisive du Croate, à l’origine du premier but de Haaland à la 34e minute. Sa capacité à résister au pressing et à trouver des passes cassant les lignes a été essentielle à la maîtrise de City dans l’axe, avant son remplacement par Enzo Fernandez.
Iliman Ndiaye : 7/10
Ndiaye a constamment posé des problèmes aux défenseurs d’Ipswich grâce à ses dribbles, qui lui ont permis de créer des espaces. Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Haaland à la 69e minute, faisant preuve d’une excellente vision du jeu dans une surface de réparation encombrée.
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Attaque
Jeremy Doku - 7/10
L’ailier belge a été étincelant en début de match, délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score de Foden. Si sa dernière passe a parfois manqué de précision par la suite, sa présence sur l’aile gauche a contraint Ipswich à mobiliser deux joueurs pour le contenir, libérant des espaces ailleurs.
Erling Haaland - 9/10
Le Norvégien a une nouvelle fois fait la différence. Il a conclu ses occasions avec sang-froid aux 34e et 69e minutes, augmentant encore son total de buts cette saison. Ses déplacements ont été de très haut niveau : il a constamment mobilisé Diop et O'Shea, tout en apportant à City l’efficacité dont il avait besoin.
phil foden - 8/10
Foden a donné le ton dès la 19e minute en inscrivant un but plein de maîtrise : il s’est glissé dans la surface pour reprendre un ballon de Jeremy Doku. Il reste au cœur de la création de City, se déplaçant entre les lignes pour désorganiser la défense adverse.
- AFP
Remplaçants et entraîneur
Enzo Fernandez : 6/10
Entré à la place de Kovacic à la 50e minute, il a aidé City à conserver son rythme. Il s’est attaché à jouer simplement et à faire circuler le ballon pour préserver le résultat.
Josko Gvardiol : 6/10
Entré à la 61e minute pour renforcer la défense sur le côté gauche. Il a joué de malchance en étant impliqué dans l’action de fin de match qui a conduit au penalty, mais a bien rempli son rôle pour le reste.
Elliott Anderson : 6/10
Entré à la 77e minute. Il s’est dépensé pour fermer les espaces alors qu’Ipswich cherchait à revenir dans le match.
Antonio Semenyo : 6/10
Entré en fin de match à la place de Doku pour apporter de la fraîcheur et une présence physique en contre-attaque durant les quinze dernières minutes.
Abdukodir Khusanov : 6/10
Entré dans les derniers instants pour renforcer la défense et aider à protéger la surface face aux nombreux ballons aériens envoyés par Ipswich en fin de match.
Enzo Maresca : 8/10
Le plan tactique de l’entraîneur était clair : City a dominé la possession et s’est créé des occasions de grande qualité. Son choix de faire confiance à de jeunes joueurs comme Bouaddi a porté ses fruits, et il a effectué ses changements au bon moment pour gérer l’énergie de son effectif dans un calendrier chargé.
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