Gianluigi Donnarumma - 6/10

Le gardien italien a passé un après-midi relativement tranquille malgré les deux buts encaissés. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de Maeda et est parti du mauvais côté sur le penalty tardif de Flemming. Il n’a réalisé qu’un seul arrêt dans le match, la domination de City sur le plan de l’organisation ayant limité Ipswich à trois tirs cadrés.

Matheus Nunes - 7/10

Nunes s’est montré efficace au cœur du jeu, apportant la verticalité nécessaire pour percer le bloc bas d’Ipswich. Propre avec le ballon et appliqué dans son repli défensif, il a été remplacé en fin de match pour apporter de la fraîcheur sur le plan tactique.

Nico O'reilly - 6/10

Une prestation solide du jeune joueur avant son remplacement par Josko Gvardiol à la 61e minute. Il a fait preuve de sûreté technique, mais a parfois eu du mal à contenir les percées directes d’Ouattara sur le côté.

Ruben Dias - 7/10

Le capitaine a donné de la voix tout au long du match pour organiser la défense à trois en phase de possession. Il a imposé sa puissance physique dans les duels et veillé à ce que City garde son calme, même après l’égalisation d’Ipswich en début de première période.

Marc Guehi - 7/10

Guehi a apporté son calme habituel à la ligne défensive, aidant City à maintenir une défense haute pour resserrer le jeu. Attentif à son placement, il a contribué à gérer les transitions lorsqu’Ipswich cherchait à passer par Maeda et Emersonn.