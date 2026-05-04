Dominateurs dès l’entame, les Citizens ont néanmoins attendu la 43^e minute pour breaker, malgré une pression constante. Ils ont même tremblé lorsque Gianluigi Donnarumma a repoussé un centre dangereux, privant Beto d’un but à bout portant peu avant la demi-heure de jeu. C’est finalement Doku, des plus vifs, qui a ouvert le score d’une frappe placée dans la lucarne, servi par Rayan Cherki.

Pourtant, les hommes de Pep Guardiola ont complètement craqué après la pause, perdant leur sang-froid alors qu’Everton renversait la vapeur en seulement treize minutes. Après deux belles parades face à Iliman Ndiaye, Donnarumma ne put rien faire lorsque Marc Guehi, dans un geste inexplicable, offrit le ballon au remplaçant des Toffees, Thierno Barry, qui égalisa joyeusement. L’arbitre valida le but après un bref moment de confusion.

Peu après, les locaux ont pris les devants : Erling Haaland a manqué sa tête sur corner, offrant à Jake O’Brien l’occasion de marquer dans son dos. Puis, à la 81^e, l’équipe de David Moyes a doublé son avance : la frappe déviée de Merlin Rohl a été poussée au fond par Barry. Les Citizens ont immédiatement réagi : Haaland s’est échappé pour lobber Jordan Pickford d’une frappe placée.

Alors que le match, et peut-être le titre, semblait leur échapper, Doku a créé un nouveau moment de magie à la 97^e minute pour arracher un point. Comme pour son premier enroulé, mais cette fois du droit, il a adressé une frappe imparable qui a battu Pickford depuis l’entrée de la surface. Ce partage arrache laisse City à cinq points d’Arsenal, avec encore quatre matchs à jouer pour les hommes de Guardiola.

GOAL note les joueurs de Man City au Hill Dickinson Stadium...