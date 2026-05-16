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Antoine Semenyo Man City HICGetty Images
Tom Maston

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Notes des joueurs de Manchester City face à Chelsea : un Antoine Semenyo des grands soirs offre la victoire en FA Cup à Pep Guardiola et ses coéquipiers, malgré une nouvelle finale à oublier pour Omar Marmoush

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Manchester City
A. Semenyo
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Chelsea vs Manchester City

Manchester City a remporté son deuxième trophée de la saison grâce au but inscrit en seconde période par Antoine Semenyo, qui a permis aux Citizens de s'imposer 1-0 face à Chelsea lors de la finale de la FA Cup samedi. L'équipe de Pep Guardiola a pris le dessus dans un match plutôt terne disputé à Wembley, et la superbe déviation de Semenyo, à 18 minutes de la fin, a fait la différence, permettant à City de remporter la compétition pour la huitième fois de son histoire.

Chelsea se contentant de contenir, et City peinant à imposer son jeu, la première période a été pauvre en occasions. Erling Haaland a bien vu un but refusé pour un hors-jeu de Matheus Nunes, puis il a tiré directement sur Robert Sanchez après une passe en profondeur de Marc Guehi juste avant la mi-temps.

En début de seconde période, Semenyo place une tête au-dessus du cadre sur un centre de Nico O’Reilly. Dans la foulée, Rodri sauve les siens en repoussant de la tête un ballon de Caicedo qui filait au fond des filets, James Trafford étant battu.

Le match s’est soudainement débloqué au milieu de la seconde période. Haaland a combiné avec Bernardo Silva avant de centrer immédiatement pour Semenyo, dont une talonnade subtile a battu Sanchez et est venue mourir dans le coin inférieur des filets. Chelsea a immédiatement répliqué : Enzo Fernández a expédié une demi-volée qui a frôlé la barre transversale après un long lancer.

Matheus Nunes puis Rayan Cherki se heurtent à Sanchez alors que City cherche à tuer le match, mais ce deuxième but n’est pas nécessaire : Guardiola décroche ainsi son 20e trophée sur le banc citizen.

GOAL note les joueurs de City au stade de Wembley...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    James Trafford (5/10) :

    Il a parfois semblé nerveux, bien qu’il n’ait pas été mis à l’épreuve par des tirs cadrés.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Il a bien porté le ballon vers l’avant à plusieurs reprises et s’est montré solide dans ses duels contre Fernandez et Pedro.

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Un peu imprécis en possession, il a toutefois su exploiter sa vitesse pour repousser plusieurs incursions des Blues.

    Marc Guehi (6/10) :

    Ses passes depuis l'arrière ont manqué de constance, mais une belle balle en profondeur a permis à Haaland de marquer juste avant la mi-temps. Il a également réalisé plusieurs interventions défensives cruciales dans sa propre surface.

    Nico O’Reilly (7/10) :

    Encore une belle performance à Wembley pour le héros de la finale de la Carabao Cup. Il a délivré quelques centres dangereux et a bien résisté au défi de neutraliser Palmer.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Milieu de terrain

    Rodri (6/10) :

    De retour de blessure, il a tenu un peu plus d’une heure et a aidé City à garder le cap au milieu de terrain ; sa contribution la plus décisive ayant été de repousser sur la ligne le coup de tête de Caicedo en seconde période.

    Bernardo Silva (7/10) :

    Il n’a cessé de presser, compensant à lui seul le déficit numérique au milieu de terrain, et a participé à l’ouverture du score en combinant avec Haaland.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Attaque

    Antoine Semenyo (8/10) :

    Il a été le joueur le plus dangereux de City en première période, laissant régulièrement Cucurella sur place. Sa tête en début de seconde mi-temps était trop timide, mais il s’est largement rattrapé d’une sublime pichenette pour ouvrir le score.

    Omar Marmoush (4/10) :

    Peu en vue aux côtés de Haaland, il a été remplacé à la mi-temps, concluant une nouvelle finale de FA Cup à oublier pour l’Égyptien.

    Erling Haaland (6/10) :

    Il a rarement touché le ballon malgré ses efforts pour descendre chercher les passes, et sa disette buteuse à Wembley se poursuit. Il s’est toutefois rattrapé en délivrant la passe décisive à Semenyo d’un excellent centre à la première intention après un échange de passes avec Bernardo.

    Jeremy Doku (5/10) :

    Les Citizens ont tenté de le servir au mieux, mais Gusto et Palmer l’ont pris en double marquage avec une grande efficacité. Il a continué à chercher des solutions, sans succès notable.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan Cherki (6/10) :

    Il a créé davantage de problèmes à Chelsea que Marmoush après son entrée en jeu à la mi-temps. Il aurait pu tuer le match en fin de rencontre en tirant directement sur Sanchez.

    Mateo Kovacic (6/10) :

    Il a remplacé Rodri et a assuré la cohésion au milieu de terrain face à son ancien club.

    Pep Guardiola (5/10) :

    Il s’est trompé en préférant Marmoush à Cherki, mais il a au moins rectifié le tir à la mi-temps. Ce n’était pas son heure de gloire, mais il ajoute tout de même une nouvelle médaille à sa collection.

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