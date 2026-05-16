Chelsea se contentant de contenir, et City peinant à imposer son jeu, la première période a été pauvre en occasions. Erling Haaland a bien vu un but refusé pour un hors-jeu de Matheus Nunes, puis il a tiré directement sur Robert Sanchez après une passe en profondeur de Marc Guehi juste avant la mi-temps.

En début de seconde période, Semenyo place une tête au-dessus du cadre sur un centre de Nico O’Reilly. Dans la foulée, Rodri sauve les siens en repoussant de la tête un ballon de Caicedo qui filait au fond des filets, James Trafford étant battu.

Le match s’est soudainement débloqué au milieu de la seconde période. Haaland a combiné avec Bernardo Silva avant de centrer immédiatement pour Semenyo, dont une talonnade subtile a battu Sanchez et est venue mourir dans le coin inférieur des filets. Chelsea a immédiatement répliqué : Enzo Fernández a expédié une demi-volée qui a frôlé la barre transversale après un long lancer.

Matheus Nunes puis Rayan Cherki se heurtent à Sanchez alors que City cherche à tuer le match, mais ce deuxième but n’est pas nécessaire : Guardiola décroche ainsi son 20e trophée sur le banc citizen.

GOAL note les joueurs de City au stade de Wembley...