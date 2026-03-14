Bernardo Silva a donné l'avantage à City à la demi-heure de jeu, en marquant d'un superbe lob, même si l'on peut se demander s'il l'avait prévu.

Mais dès qu'ils ont pris l'avantage, ils l'ont perdu, Konstantinos Mavropanos marquant de la tête sur un corner, laissant Gianluigi Donnarumma impuissant.

City a conservé la possession du ballon la plupart du temps, mais a eu beaucoup de mal à se créer des occasions, West Ham semblant à l'aise pour tenir l'équipe de Pep Guardiola à distance.

À la 83e minute, Mads Hermansen a dû s'employer pour détourner sur la barre transversale un coup franc diabolique tiré par le remplaçant Tijjani Reijnders, et dans le temps additionnel, Marc Guehi a réussi l'exploit de tirer au-dessus du but à bout portant. Le titre de Premier League semble s'envoler avec le ballon : City compte désormais neuf points de retard sur les Londoniens du nord, même s'il a un match en moins.

GOAL note les joueurs de City au London Stadium...