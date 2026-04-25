Notes des joueurs de Manchester City contre Southampton : grâce à un superbe but de Nico Gonzalez et à un Jeremy Doku dévastateur, les espoirs de triplé restent intacts alors que l'équipe réserve de Pep Guardiola a frôlé la catastrophe en demi-finale de la FA Cup

Après une première période qui a littéralement endormi deux supporters de City devant les caméras, la rencontre s’est soudainement réveillée lorsque l’équipe de Pep Guardiola a pris les commandes et multiplié les occasions pour ouvrir le score. Malgré les tentatives infructueuses d’Omar Marmoush et de Savinho, entré en jeu, c’est finalement Southampton qui a frappé le premier, à la 79^e minute, grâce à une frappe enroulée lointaine de l’international irlandais Azaz.

La joie des Saints n’a toutefois duré que trois minutes : Doku, déjà très menaçant depuis son entrée en jeu, a coupé vers l’intérieur et décoché une frappe qui a ricoché sur le défenseur James Bree avant de se loger dans le coin opposé.

Les Saints ont alors répondu par une nouvelle frappe puissante de Kuryu Matsuki, repoussée par James Trafford, avant que Gonzalez, bien lancé, n’envoie finalement City en finale.

GOAL note les joueurs de City au stade de Wembley...