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Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester City contre Southampton : grâce à un superbe but de Nico Gonzalez et à un Jeremy Doku dévastateur, les espoirs de triplé restent intacts alors que l'équipe réserve de Pep Guardiola a frôlé la catastrophe en demi-finale de la FA Cup

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N. Gonzalez
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Manchester City vs Southampton
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Nico Gonzalez a inscrit un but splendide en fin de match, permettant à Manchester City de surmonter une frayeur de taille et de battre Southampton 2-1 samedi, pour atteindre la finale de la FA Cup pour la quatrième saison consécutive. Une frappe enroulée imparable de Finn Azaz avait d’abord offert un avantage inattendu au club de Championship, mais l’égalisation de Jeremy Doku, suite à un tir dévié, a rapidement rétabli l’équilibre, avant que Gonzalez ne signe ce dénouement spectaculaire.

Après une première période qui a littéralement endormi deux supporters de City devant les caméras, la rencontre s’est soudainement réveillée lorsque l’équipe de Pep Guardiola a pris les commandes et multiplié les occasions pour ouvrir le score. Malgré les tentatives infructueuses d’Omar Marmoush et de Savinho, entré en jeu, c’est finalement Southampton qui a frappé le premier, à la 79^e minute, grâce à une frappe enroulée lointaine de l’international irlandais Azaz.

La joie des Saints n’a toutefois duré que trois minutes : Doku, déjà très menaçant depuis son entrée en jeu, a coupé vers l’intérieur et décoché une frappe qui a ricoché sur le défenseur James Bree avant de se loger dans le coin opposé.

Les Saints ont alors répondu par une nouvelle frappe puissante de Kuryu Matsuki, repoussée par James Trafford, avant que Gonzalez, bien lancé, n’envoie finalement City en finale.

GOAL note les joueurs de City au stade de Wembley...

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Gardien de but et défense

    James Trafford (7/10) :

    Peu sollicité, il a d’abord été impuissant sur le tir enroulé d’Azaz, avant de réaliser une parade décisive du bout des doigts pour repousser la frappe puissante de Matsuki juste après l’égalisation.

    Matheus Nunes (6/10) :

    A livré une performance solide, continuant à se battre malgré une alerte à la blessure.

    John Stones (7/10) :

    Une prestation impressionnante au vu de sa longue absence pour blessure, peut-être son dernier match avec City à Wembley.

    Nathan Aké (6/10) :

    Un autre joueur qui a répondu présent lors de ce qui pourrait être l'une de ses dernières sorties sous le maillot de City.

    Rayan Ait-Nouri (5/10) :

    Peu entreprenant offensivement avant que Guardiola ne le remplace par O’Reilly.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Milieu de terrain

    Nico Gonzalez (7/10) :

    Progressivement dans le bain, il a fini par lâcher une frappe imparable, du genre de celles qui font gagner les matchs.

    Tijjani Reijnders (6/10) :

    Un autre joueur qui n'a pas vraiment su saisir sa chance. Il a touché le poteau en première mi-temps, mais l'action était signalée hors-jeu.

    Mateo Kovacic (6/10) :

    À l'origine de quelques belles phases de jeu avant d'être remplacé en même temps que Foden.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Attaque

    Phil Foden (5/10) :

    Titularisé pour la première fois avec City depuis début mars, il n’a pas su saisir sa chance, ne créant quasiment aucun danger avant d’être remplacé à la 58^e minute.

    Omar Marmoush (6/10) :

    Une nouvelle prestation décevante à Wembley après avoir manqué son penalty lors de la finale de l'année dernière. Il a eu quelques bons moments, mais chaque fois qu'il a réussi à déjouer le hors-jeu, il a soit raté son tir, soit fait une mauvaise passe.

    Rayan Cherki (6/10) :

    La plus grande menace de City avant l’entrée en jeu de Doku, même s’il a perdu le ballon, ce qui a conduit au but de Southampton.

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jeremy Doku (8/10) :

    Il a immédiatement accru la menace offensive, et si son but égalisateur était chanceux, sa persévérance a été récompensée. Il a aussi servi la passe décisive à Gonzalez.

    Savinho (6/10) :

    Son implication physique est irréprochable, mais il aurait dû mieux exploiter ses deux occasions.

    Erling Haaland (5/10) :

    A à peine touché le ballon après avoir remplacé Marmoush.

    Nico O’Reilly (6/10) :

    A apporté un souffle nouveau à l’attaque après avoir remplacé Ait-Nouri.

    Bernardo Silva (N/A) :

    Remplacé Ait-Nouri et a immédiatement apporté un plus grand danger offensif. Bernardo Silva (N/A) : entré en jeu à cinq minutes de la fin.

    Pep Guardiola (6/10) :

    Il a pris un gros risque en opérant des changements radicaux, ce qui a failli se retourner contre lui, même si, au final, ses remplacements ont permis à City de s’en sortir.

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