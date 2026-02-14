Notes des joueurs de Manchester City contre Salford : voilà pourquoi Phil Foden n'est plus titulaire ! Les difficultés de l'international anglais se poursuivent lors de la victoire laborieuse en FA Cup contre une équipe de League Two

En effet, John Stones, de retour après une blessure, ne semblait pas du tout à l'aise en défense, tandis que Phil Foden semblait une fois de plus être l'ombre du joueur qui était autrefois considéré comme l'un des meilleurs de la Premier League.

Au final, cependant, l'entrée en jeu de Semenyo et Guehi s'est avérée décisive, ce dernier étant à la réception d'un centre dévié de Rayan Cherki pour sceller la victoire 2-0 contre une équipe que City avait battue 8-0 il y a presque exactement un an.

GOAL note tous les joueurs de City présents à l'Etihad, alors que le finaliste de la FA Cup de la saison dernière s'est qualifié pour le cinquième tour avec une performance désastreuse qui n'a pas dissipé les doutes sur la profondeur de l'effectif de Guardiola...