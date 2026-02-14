Goal.com
Notes des joueurs de Manchester City contre Salford : voilà pourquoi Phil Foden n'est plus titulaire ! Les difficultés de l'international anglais se poursuivent lors de la victoire laborieuse en FA Cup contre une équipe de League Two

Heureusement que Manchester City a encore dépensé beaucoup d'argent pendant le mercato de janvier, car Marc Guehi et Antoine Semenyo ont dû entrer en jeu pour aider les hommes de Pep Guardiola à battre Salford City lors d'un match étonnamment disputé du quatrième tour de la FA Cup à l'Etihad samedi après-midi. Malgré une avance précoce grâce à un but contre son camp d'Alfie Dorrington, City a eu beaucoup de mal à venir à bout de son adversaire de League Two, tout en offrant à ses visiteurs plusieurs occasions nettes de marquer.

En effet, John Stones, de retour après une blessure, ne semblait pas du tout à l'aise en défense, tandis que Phil Foden semblait une fois de plus être l'ombre du joueur qui était autrefois considéré comme l'un des meilleurs de la Premier League.

Au final, cependant, l'entrée en jeu de Semenyo et Guehi s'est avérée décisive, ce dernier étant à la réception d'un centre dévié de Rayan Cherki pour sceller la victoire 2-0 contre une équipe que City avait battue 8-0 il y a presque exactement un an.

GOAL note tous les joueurs de City présents à l'Etihad, alors que le finaliste de la FA Cup de la saison dernière s'est qualifié pour le cinquième tour avec une performance désastreuse qui n'a pas dissipé les doutes sur la profondeur de l'effectif de Guardiola...

    Gardien de but et défense

    James Trafford (5/10) :

    Il a réalisé un bel arrêt face à Ben Woodburn juste avant la pause et a bien résisté à une frappe à bout portant de Kelly N'Mai à l'heure de jeu, mais il n'a pas inspiré confiance dans les airs, manquant complètement le ballon alors qu'il tentait de dégager un corner.

    Abdukodir Khusanov (5/10) :

    Il a retrouvé sa position préférée au centre de la défense en raison du retrait prématuré de Max Alleyne et s'est montré solide sans être impressionnant.

    John Stones (4/10) :

    De retour dans le onze de départ après ses derniers problèmes de blessure, il a semblé plus que rouillé en défense avant d'être remplacé à la 65e minute.

    Max Alleyne (N/A) :

    Il a eu la malchance d'être contraint de quitter le terrain après seulement 20 minutes de jeu, après s'être blessé lors d'un tacle sur Josh Austerfield.

    Rayan Ait-Nouri (6/10) :

    L'un des meilleurs joueurs de City, même si cela ne veut pas dire grand-chose. En plus d'avoir provoqué le but contre son camp grâce à une percée bien synchronisée sur le flanc gauche et un ballon dangereux dans la surface, l'ancien joueur des Wolves a également été bon en possession et correct en défense.

    Milieu de terrain

    Rico Lewis (5/10) :

    Il a débuté au milieu de terrain, mais a dû passer arrière droit après le retrait d'Alleyne, ce qui a limité son influence sur le match.

    Nico Gonzalez (5/10) :

    Sans surprise, il a beaucoup touché le ballon, mais n'en a pas fait grand-chose. Comme si nous ne le savions pas déjà, il n'est pas Rodri.

    Tijjani Reijnders (4/10) :

    Il a été replacé dans un rôle plus défensif au milieu de terrain en raison du remaniement précoce, mais il a été tout aussi décevant dans les deux positions.

    Attaque

    Phil Foden (2/10) :

    Il a eu une nouvelle occasion de prouver qu'il méritait sa place dans l'équipe type de Guardiola, mais il a lamentablement échoué. Il a tiré trois fois au but, mais sans jamais cadrer, et a également peiné à exercer une réelle influence sur le jeu. On comprend facilement pourquoi il n'est plus le premier choix.

    Rayan Cherki (5/10) :

    C'est grâce à un centre-tir du Français que Guehi a pu marquer facilement, mais, comme Foden, il n'a pas fait grand-chose pour augmenter ses chances de devenir titulaire régulier en Premier League. En effet, il ne s'est réveillé que dans les 10 dernières minutes, alors que Salford était déjà épuisé.

    Omar Marmoush (4/10) :

    L'absence de VAR l'a privé d'un but magnifique, son tir puissant en première mi-temps ayant été injustement refusé pour hors-jeu. Il a également offert une belle occasion à Nico O'Reilly, mais cela reste une occasion manquée pour l'Égyptien.

    Remplaçants et entraîneur

    Ryan McAidoo (5/10) :

    L'adolescent a remplacé Alleyne, blessé, et a obtenu un arrêt correct de Matt Young peu après la mi-temps.

    Marc Guehi (7/10) :

    Il a pris la relève de Stones en défense et a contribué à consolider la défense avant de sceller la victoire en marquant un but facile.

    Nico O'Reilly (5/10) :

    Il a remplacé Ait-Nouri et a manqué une occasion en or de doubler l'avance de City en ratant son coup du talon.

    Antoine Semenyo (7/10) :

    Il a fait partie d'un triple remplacement avec Guehi et O'Reilly, et a immédiatement apporté une nouvelle dimension à l'attaque de City. Il a été très malchanceux de voir son tir tardif rebondir sur le poteau.

    Rodri (N/A) :

    Il n'est entré en jeu qu'à la place de Gonzalez dans les dernières minutes.

    Pep Guardiola (6/10) :

    Il aura été amèrement déçu par la performance de ses remplaçants, ainsi que par le fait qu'il ait dû faire appel à Guehi et Semenyo pour aider à terminer le match. Il s'inquiétera également de la blessure subie par Alleyne, compte tenu des problèmes défensifs de City.

