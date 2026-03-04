Semenyo a marqué son cinquième but en Premier League depuis son transfert de Bournemouth en janvier pour 64 millions de livres sterling (85 millions de dollars) et son 15e but au total cette saison, en reprenant de volée un centre de Rayan Cherki à la 35e minute. City était toutefois loin d'être au meilleur de sa forme et a été rattrapé en seconde période par un talonnade audacieuse de Morgan Gibbs-White, que les Cityzens avaient envisagé de recruter cet été avant de se tourner vers Cherki.

Mais l'égalité n'a duré que six minutes, City s'inspirant de son rival Arsenal pour reprendre l'avantage sur un corner, Rodri surgissant sans marquage pour reprendre de la tête un centre enroulé de Rayan Ait-Nouri.

City a vu un penalty contestable refusé lorsque Erling Haaland a été victime d'une faute de Matz Sels, et les Citizens ont payé le prix de ne pas avoir creusé l'écart après un autre moment de grande qualité des visiteurs, Anderson marquant d'une frappe enroulée dans le coin inférieur du but depuis l'extérieur de la surface.

City a bénéficié de sept minutes de temps additionnel pour marquer à nouveau, mais cela n'a pas suffi et Ryan Yates a failli offrir la victoire aux visiteurs en difficulté, tandis que Rodri a vu son penalty refusé pour une faute d'Anderson. City a continué à pousser jusqu'à la fin et il a fallu un blocage de Murillo pour empêcher le remplaçant Savinho de marquer le but de la victoire.

Ce match nul laisse City à sept points d'Arsenal, mais il a un match en moins et accueillera les Gunners en avril.

GOAL note les joueurs de Man City à l'Etihad Stadium...