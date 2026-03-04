Goal.com
Notes des joueurs de Manchester City contre Nottingham Forest : avantage Arsenal ! Erling Haaland rate le coche alors que les visiteurs en difficulté réalisent quelques belles actions, laissant les espoirs de titre de Pep Guardiola suspendus à un fil

Manchester City a laissé filer deux fois son avance pour finalement concéder le match nul 2-2 à domicile face à Nottingham Forest, menacé de relégation, cédant ainsi du terrain à Arsenal dans la course au titre de Premier League. Antoine Semenyo et Rodri ont marqué pour l'équipe de Pep Guardiola, mais celle-ci s'est fait surprendre à deux reprises en seconde période par deux magnifiques buts du duo anglais Morgan Gibbs-White et Elliot Anderson.

Semenyo a marqué son cinquième but en Premier League depuis son transfert de Bournemouth en janvier pour 64 millions de livres sterling (85 millions de dollars) et son 15e but au total cette saison, en reprenant de volée un centre de Rayan Cherki à la 35e minute. City était toutefois loin d'être au meilleur de sa forme et a été rattrapé en seconde période par un talonnade audacieuse de Morgan Gibbs-White, que les Cityzens avaient envisagé de recruter cet été avant de se tourner vers Cherki.

Mais l'égalité n'a duré que six minutes, City s'inspirant de son rival Arsenal pour reprendre l'avantage sur un corner, Rodri surgissant sans marquage pour reprendre de la tête un centre enroulé de Rayan Ait-Nouri.

City a vu un penalty contestable refusé lorsque Erling Haaland a été victime d'une faute de Matz Sels, et les Citizens ont payé le prix de ne pas avoir creusé l'écart après un autre moment de grande qualité des visiteurs, Anderson marquant d'une frappe enroulée dans le coin inférieur du but depuis l'extérieur de la surface.

City a bénéficié de sept minutes de temps additionnel pour marquer à nouveau, mais cela n'a pas suffi et Ryan Yates a failli offrir la victoire aux visiteurs en difficulté, tandis que Rodri a vu son penalty refusé pour une faute d'Anderson. City a continué à pousser jusqu'à la fin et il a fallu un blocage de Murillo pour empêcher le remplaçant Savinho de marquer le but de la victoire.

Ce match nul laisse City à sept points d'Arsenal, mais il a un match en moins et accueillera les Gunners en avril.

GOAL note les joueurs de Man City à l'Etihad Stadium...

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    Il a réalisé des arrêts intelligents face à Gibbs-White et Igor Jesus pour tenir les visiteurs à distance en première mi-temps, mais il a été complètement déconcerté par le coup de génie de Gibbs-White et n'a rien pu faire sur le tir enroulé d'Anderson en fin de match.

    Matheus Nunes (5/10) :

    Moins performant que d'habitude, il a eu du mal à percer la défense à cinq de Forest. Il a terminé le match au poste d'arrière gauche.

    Ruben Dias (6/10) :

    Il a réagi un peu tard pour arrêter Gibbs-White, mais on ne peut pas trop lui en vouloir vu la qualité du but. Il a ensuite réalisé un tacle important sur Nicolas Dominguez.

    Marc Guehi (6/10) :

    Il a été mis en difficulté par Igor Jesus et ses passes étaient un peu imprécises, empêchant City de contrôler le jeu.

    Rayan Ait-Nouri (6/10) :

    Il n'a pas pu empêcher Ola Aina de centrer pour le but, mais s'est rapidement rattrapé en délivrant un corner à Rodri.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    Le moteur de City tout au long du match. Il a bien joué en première mi-temps et a pris l'initiative de mener son équipe à la victoire. Il a donné le meilleur de lui-même en marquant un but et aurait pu obtenir un penalty.

    Bernardo Silva (6/10) :

    A forcé Selz à effectuer un arrêt après un superbe jeu de jambes.

    Phil Foden (5/10) :

    Très impliqué en première mi-temps avec deux tentatives de but et une passe en profondeur vers Haaland, mais à chaque fois, sa qualité laissait à désirer. Remplacé par Doku.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Antoine Semenyo (7/10) :

    Il a bien marqué son but et a failli marquer un autre but sur un coup franc fulgurant.

    Erling Haaland (5/10) :

    Encore un match où il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets et, contrairement à d'autres matchs, il n'a pas apporté grand-chose d'autre. Sa meilleure occasion a été un tir dévié qui a frappé la barre transversale, tandis qu'il a tiré dans le petit filet en première mi-temps depuis un angle difficile.

    Rayan Cherki (7/10) :

    Il a ouvert le score grâce à une belle percée dans la surface et a continué à essayer de servir ses coéquipiers, notamment Haaland. On peut se demander pourquoi il a été remplacé.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Abdukodir Khusanov (5/10) :

    Il n'a pas été placé à son meilleur poste lorsqu'il est entré en jeu et n'a pas réussi à ouvrir le jeu de Forest.

    Jeremy Doku (6/10) :

    N'a pas réussi à faire preuve de son talent habituel.

    Savinho (N/A) :

    Il a eu un impact positif et a été malchanceux de voir son tir in extremis bloqué par son compatriote Murillo.

    Pep Guardiola (6/10) :

    Il sera déçu du manque de fluidité de son équipe tout au long du match. Ses remplacements n'avaient pas beaucoup de sens, car Cherki jouait bien et, à la fin, Khusanov et Nunes n'étaient plus à leur poste.

