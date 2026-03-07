Notes des joueurs de Manchester City contre Newcastle : Omar Marmoush terrorise à nouveau les Magpies tandis que Savinho brille et Matheus Nunes s'illustre dans la victoire en FA Cup après avoir été mené au score

Newcastle, galvanisé par sa victoire spectaculaire contre Manchester United en milieu de semaine, a débuté le match en dominant. Nick Woltemade a vu sa tête repoussée sur la ligne par Nico Gonzalez, avant que Barnes ne déjoue le piège du hors-jeu de City et ne trompe James Trafford d'une frappe dans la lucarne pour donner l'avantage à l'équipe d'Eddie Howe.

City est finalement revenu dans le match et, après que Savinho ait contraint Aaron Ramsdale à effectuer un arrêt sur son poteau proche, l'ailier brésilien s'est trouvé au bon endroit pour pousser le centre de Jeremy Doku au fond des filets à bout portant. Tijjani Reijnders aurait également dû donner l'avantage aux visiteurs avant la pause, mais son tir a été dévié après avoir été lancé derrière la défense de Newcastle.

City a pris l'avantage moins de deux minutes après le début de la seconde période, lorsque Savinho et Matheus Nunes ont combiné sur la droite avant que ce dernier ne centre dans la surface pour Marmoush, qui a contrôlé le ballon et envoyé une frappe puissante sous la barre. Cela a semblé motiver l'attaquant égyptien, qui a ensuite tiré de loin, obligeant Ramsdale à s'employer.

Marmoush a finalement inscrit son deuxième but de la soirée, et son septième en cinq matchs contre Newcastle, lorsque Nunes l'a trouvé à l'entrée de la surface, où il s'est retourné et a battu Ramsdale d'une frappe puissante, assurant ainsi la place de City dans le tirage au sort des quarts de finale de lundi.

GOAL note les joueurs de City à St. James' Park...