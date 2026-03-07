Goal.com
Notes des joueurs de Manchester City contre Newcastle : Omar Marmoush terrorise à nouveau les Magpies tandis que Savinho brille et Matheus Nunes s'illustre dans la victoire en FA Cup après avoir été mené au score

Manchester City a maintenu ses espoirs de remporter quatre trophées cette saison en revenant au score pour battre Newcastle 3-1 lors du cinquième tour de la FA Cup. Omar Marmoush a de nouveau terrorisé les Magpies, marquant deux fois en seconde période après que Savinho ait égalisé le but d'ouverture de Harvey Barnes à Tyneside.

Newcastle, galvanisé par sa victoire spectaculaire contre Manchester United en milieu de semaine, a débuté le match en dominant. Nick Woltemade a vu sa tête repoussée sur la ligne par Nico Gonzalez, avant que Barnes ne déjoue le piège du hors-jeu de City et ne trompe James Trafford d'une frappe dans la lucarne pour donner l'avantage à l'équipe d'Eddie Howe.

City est finalement revenu dans le match et, après que Savinho ait contraint Aaron Ramsdale à effectuer un arrêt sur son poteau proche, l'ailier brésilien s'est trouvé au bon endroit pour pousser le centre de Jeremy Doku au fond des filets à bout portant. Tijjani Reijnders aurait également dû donner l'avantage aux visiteurs avant la pause, mais son tir a été dévié après avoir été lancé derrière la défense de Newcastle.

City a pris l'avantage moins de deux minutes après le début de la seconde période, lorsque Savinho et Matheus Nunes ont combiné sur la droite avant que ce dernier ne centre dans la surface pour Marmoush, qui a contrôlé le ballon et envoyé une frappe puissante sous la barre. Cela a semblé motiver l'attaquant égyptien, qui a ensuite tiré de loin, obligeant Ramsdale à s'employer.

Marmoush a finalement inscrit son deuxième but de la soirée, et son septième en cinq matchs contre Newcastle, lorsque Nunes l'a trouvé à l'entrée de la surface, où il s'est retourné et a battu Ramsdale d'une frappe puissante, assurant ainsi la place de City dans le tirage au sort des quarts de finale de lundi.

GOAL note les joueurs de City à St. James' Park...

    Gardien de but et défense

    James Trafford (5/10) :

    Il a offert à Woltemade une tête qui a été dégagée sur la ligne, mais ses passes ont été mitigées, au mieux. Peu convaincant.

    Matheus Nunes (9/10) :

    Il a brillamment combiné avec Savinho, se déplaçant rapidement sur l'aile et se repliant au milieu de terrain depuis son poste d'arrière droit. Il a pénétré dans la surface de réparation, distrayant Hall pour permettre à City d'égaliser, avant que son centre ne soit repris par Marmoush. Il a également obtenu l'assist pour le deuxième but de l'Égyptien après une percée vers l'avant.

    John Stones (6/10) :

    Il a réalisé un excellent tacle pour empêcher Osula de marquer, mais sa tentative de hors-jeu a conduit au premier but de Barnes. Il a semblé sûr de lui par ailleurs, notamment avec une superbe passe en retrait que Savinho n'a pas su exploiter.

    Abdukodir Khusanov (8/10) :

    Il a utilisé sa vitesse pour récupérer le ballon à plusieurs reprises et s'est lancé dans de nombreux duels, qu'il a pour la plupart remportés.

    Nathan Ake (6/10) :

    Parfois mis en difficulté par la vitesse d'Elanga, il a toutefois bien relevé le défi.

    Milieu de terrain

    Nico Gonzalez (7/10) :

    Il était bien placé pour dégager le tir de la tête de Woltemade sur la ligne et a contribué à neutraliser le grand Allemand, permettant ainsi à City de prendre le dessus au milieu de terrain.

    Tijjani Reijnders (6/10) :

    Il a effectué d'excellentes courses en tant que troisième homme dans la surface de réparation, mais sa finition a été décevante.

    Nico O'Reilly (7/10) :

    Un peu négligent dans la possession du ballon pendant la première demi-heure, mais il s'est amélioré au fil du match et a contribué à éloigner Trippier pour permettre à Marmoush d'ouvrir le score.

    Attaque

    Savinho (8/10) :

    Ses chaussures semblaient parfois équipées d'aimants, tant il dribblait sans relâche Hall, le laissant souvent sur place. Il méritait son but malgré une finition étrange. Il a pris quelques mauvaises décisions et ses coups francs étaient catastrophiques, mais il restait l'un des joueurs les plus remarquables de City.

    Omar Marmoush (8/10) :

    Il était à peine présent dans le match jusqu'à ce qu'il marque son premier but à bout portant. Cela l'a réveillé, et après avoir testé Ramsdale à distance, il a inscrit son deuxième but d'une magnifique frappe qui a de nouveau hanté les Magpies.

    Jeremy Doku (7/10) :

    Il n'a pas beaucoup touché le ballon jusqu'à ce que son moment de magie et son centre permettent à Savinho d'égaliser. Il s'est ensuite montré menaçant à plusieurs reprises, même s'il est resté irrégulier dans le jeu.

    Remplaçants et entraîneur

    Antoine Semenyo (6/10) :

    Il a bien porté le ballon après avoir remplacé Marmoush.

    Phil Foden (6/10) :

    Il a joué de manière assez simple pendant les 10 minutes qu'il a passées sur le terrain.

    Rayan Cherki (6/10) :

    Il a failli créer deux occasions à partir de rien lors de son bref passage sur le terrain.

    Pep Guardiola (7/10) :

    Après un début de match difficile, son équipe profondément remaniée a commencé à trouver des solutions en dominant le milieu de terrain et en finissant cliniquement. Il a remporté la victoire tout en réussissant à faire reposer plusieurs stars avant le match contre le Real Madrid en milieu de semaine.

