Notes des joueurs de Manchester City contre le Real Madrid : Pep Guardiola se trompe ENCORE dans sa tactique en Ligue des champions, tandis que Nico O'Reilly est malmené par les Blancos inspirés par Fede Valverde

City a bien démarré le match, avec Jeremy Doku qui semblait très dangereux sur le flanc gauche, mais deux buts en sept minutes ont suffi pour que Madrid prenne l'avantage à la demi-heure de jeu. Une longue passe en avant de Thibaut Courtois vers Valverde a pris Nico O'Reilly à contre-pied, permettant à l'Uruguayen de foncer vers le but. Gianluigi Donnarumma est sorti à toute vitesse, mais il n'a pu que regarder, désemparé, le capitaine madrilène contourner le ballon avant de le pousser dans le but vide.

Valverde a ensuite ajouté un deuxième but après un bon travail de Vinicius Jr sur le côté gauche. La passe du Brésilien a été déviée par Ruben Dias, permettant à Valverde de s'élancer vers l'avant et de tirer un tir puissant à ras de terre qui a battu Donnarumma. Le malheur s'est encore aggravé pour City juste avant la mi-temps, lorsque Valverde a réalisé un triplé avec panache, le milieu de terrain lobant Marc Guehi avant de marquer avec assurance, rendant les 45 premières minutes particulièrement difficiles pour les Cityzens.

Guardiola a fait entrer Tijjani Reijnders à la place de Savinho à la mi-temps, mais ce changement n'a eu que peu d'impact et Madrid aurait dû mener 4-0 en début de seconde période, lorsqu'un autre long ballon vers l'avant a permis à Vincius de s'échapper vers le but, mais il a été fauché par Donnarumma, qui a concédé un penalty. Le Brésilien s'est relevé pour tirer le penalty, mais Donnarumma a plongé sur sa gauche pour le bloquer.

D'autres changements ont suivi, Guardiola faisant entrer Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki et Omar Marmoush dans l'espoir de marquer au moins un but à ramener à l'Etihad Stadium. Courtois a réalisé un bel arrêt face à O'Reilly dans les dernières minutes, mais City n'a pas réussi à tromper le gardien belge et rentre à Manchester avec ses espoirs de Ligue des champions suspendus à un fil.

GOAL note les joueurs de City au Bernabeu...