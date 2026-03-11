Goal.com
Man City Real Madrid GFXGetty
Notes des joueurs de Manchester City contre le Real Madrid : Pep Guardiola se trompe ENCORE dans sa tactique en Ligue des champions, tandis que Nico O'Reilly est malmené par les Blancos inspirés par Fede Valverde

Manchester City a une montagne à gravir en Ligue des champions après avoir subi une défaite 3-0 face au Real Madrid lors du match aller des huitièmes de finale au Bernabeu. Pep Guardiola a surpris tout le monde avec sa sélection d'équipe dans la capitale espagnole et a vu son équipe se faire balayer par les Merengues, Fede Valverde volant la vedette aux hôtes avec un brillant triplé en première mi-temps.

City a bien démarré le match, avec Jeremy Doku qui semblait très dangereux sur le flanc gauche, mais deux buts en sept minutes ont suffi pour que Madrid prenne l'avantage à la demi-heure de jeu. Une longue passe en avant de Thibaut Courtois vers Valverde a pris Nico O'Reilly à contre-pied, permettant à l'Uruguayen de foncer vers le but. Gianluigi Donnarumma est sorti à toute vitesse, mais il n'a pu que regarder, désemparé, le capitaine madrilène contourner le ballon avant de le pousser dans le but vide.

Valverde a ensuite ajouté un deuxième but après un bon travail de Vinicius Jr sur le côté gauche. La passe du Brésilien a été déviée par Ruben Dias, permettant à Valverde de s'élancer vers l'avant et de tirer un tir puissant à ras de terre qui a battu Donnarumma. Le malheur s'est encore aggravé pour City juste avant la mi-temps, lorsque Valverde a réalisé un triplé avec panache, le milieu de terrain lobant Marc Guehi avant de marquer avec assurance, rendant les 45 premières minutes particulièrement difficiles pour les Cityzens.

Guardiola a fait entrer Tijjani Reijnders à la place de Savinho à la mi-temps, mais ce changement n'a eu que peu d'impact et Madrid aurait dû mener 4-0 en début de seconde période, lorsqu'un autre long ballon vers l'avant a permis à Vincius de s'échapper vers le but, mais il a été fauché par Donnarumma, qui a concédé un penalty. Le Brésilien s'est relevé pour tirer le penalty, mais Donnarumma a plongé sur sa gauche pour le bloquer.

D'autres changements ont suivi, Guardiola faisant entrer Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki et Omar Marmoush dans l'espoir de marquer au moins un but à ramener à l'Etihad Stadium. Courtois a réalisé un bel arrêt face à O'Reilly dans les dernières minutes, mais City n'a pas réussi à tromper le gardien belge et rentre à Manchester avec ses espoirs de Ligue des champions suspendus à un fil.

GOAL note les joueurs de City au Bernabeu...

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (5/10) :

    Il s'est précipité hors de ses cages pour empêcher le premier but, mais son timing n'était pas parfait et il a retiré sa main, permettant à Valverde de marquer. Il a fait tomber Vinicius et provoqué un penalty en début de deuxième mi-temps, mais il s'est rattrapé en arrêtant le tir.

    Abdukodir Khusanov (4/10) :

    Il a parfois été bousculé par Vinicius et s'est montré peu convaincant balle au pied. Il ne semble toujours pas à l'aise au poste d'arrière droit. 

    Ruben Dias (6/10) :

    Il a été un peu malchanceux sur le deuxième but, mais sa performance était loin d'être convaincante. Il a réalisé un tacle décisif pour contrer Vinicius en début de deuxième mi-temps.

    Marc Guehi (5/10) :

    Il a fait ses débuts en Ligue des champions et a connu des débuts difficiles. Il n'a pu que regarder avec horreur Valverde le lobber pour réaliser son triplé.

    Nico O'Reilly (4/10) :

    Il a vraiment souffert tout au long du match. Il a été pris à défaut sur le premier but et était loin de Valverde sur le deuxième. Il pensait avoir réduit le score en deuxième mi-temps, mais Courtois a repoussé son tir.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (6/10) :

    Il a été associé à un transfert au Real Madrid tout au long de la saison, mais n'a pas impressionné ici, City ayant été dépassé et surpassé en nombre au milieu de terrain.

    Bernardo Silva (5/10) :

    Il a eu une occasion sur une demi-volée, mais c'est à peu près tout. Il a de nouveau été capitaine de l'équipe, mais n'a pas vraiment fait preuve de leadership et a été remplacé au milieu de la deuxième mi-temps.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Attaque

    Savinho (4/10) :

    Il a eu du mal face à Mendy et a semblé frustré tout au long du match. Il n'est pas surprenant qu'il ait été remplacé à la mi-temps.

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Il a également fait ses débuts en Ligue des champions et semblait un peu dépassé. Il s'est créé une bonne occasion en deuxième mi-temps, mais a ensuite été remplacé.

    Jeremy Doku (6/10) :

    Il a semé le chaos dans les premières minutes, mais s'est ensuite régulièrement retrouvé face à trois défenseurs, le Real Madrid ayant senti le danger et l'ayant neutralisé.

    Erling Haaland (5/10) :

    Une nouvelle soirée frustrante pour l'attaquant de City. Il a très peu touché le ballon et n'a pas pu faire la différence lors des rares occasions où il l'a eu.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Tijjani Reijnders (6/10) :

    Entré en jeu à la mi-temps à la place de Savinho. A tenté un tir dévié qui n'a pas inquiété Courtois.

    Rayan Ait-Nouri (5/10) :

    Il a commencé sur le banc et n'est entré en jeu que pour les 20 dernières minutes.

    Rayan Cherki (5/10) :

    Entré en jeu alors que City cherchait à revenir dans le match. A tenté un tir au but sur coup franc, mais Courtois l'a facilement arrêté.

    Omar Marmoush (N/A) :

    N'a joué que les 10 dernières minutes.

    Pep Guardiola (4/10) :

    Il a surpris tout le monde avec sa sélection déséquilibrée, alignant quatre attaquants. Son équipe s'est ensuite fait balayer et il n'a pas su réagir depuis le banc. Il a désormais une montagne à gravir pour rester dans la compétition.

