Dominateurs dès l’entame, les Citizens ont néanmoins attendu la 43^e minute pour breaker, malgré une pression constante. Ils ont même tremblé lorsque Gianluigi Donnarumma a repoussé un centre dangereux, privant Beto d’un but à bout portant peu avant la demi-heure de jeu. C’est finalement Doku, des plus vifs, qui a ouvert le score d’une frappe splendide dans la lucarne, servi par Rayan Cherki.

Pourtant, l’équipe de Pep Guardiola s’est complètement effondrée après la pause, perdant tout son sang-froid alors qu’Everton renversait la situation en l’espace de treize minutes. Après deux belles parades face à Iliman Ndiaye, Donnarumma ne put rien faire lorsque Marc Guehi offrit involontairement le ballon à Thierno Barry, qui égalisa. L’arbitre valida finalement le but après un bref moment de confusion.

Peu après, les locaux ont pris les devants : Erling Haaland a manqué sa tête sur corner, offrant à Jake O’Brien l’occasion de marquer dans son dos. Puis, à la 81^e, l’équipe de David Moyes a doublé son avance : la frappe trop croisée de Merlin Rohl a été déviée au fond par Barry. Les Citizens ont immédiatement réagi : Haaland s’est échappé pour lobber Jordan Pickford d’une frappe placée.

Alors que le match, et peut-être le titre, semblait leur échapper, Doku a créé un nouveau moment de magie à la 97^e minute pour arracher un point. Comme pour son premier enroulé, mais cette fois du droit, il a adressé une frappe imparable qui a battu Pickford depuis l’entrée de la surface. Ce nul in extremis laisse City à cinq points d’Arsenal, avec encore quatre matchs à jouer pour les hommes de Guardiola.

GOAL note les joueurs de Man City au Hill Dickinson Stadium...