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Krishan Davis

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Notes des joueurs de Manchester City contre Everton : Jeremy Doku sauve les meubles in extremis ! Le doublé époustouflant du Belge permet à Marc Guehi et à ses coéquipiers de s’en sortir, mais les hommes de Pep Guardiola offrent à Arsenal un avantage considérable dans la course au titre

Player ratings
Manchester City
J. Doku
M. Guehi
Premier League
FEATURES
Everton vs Manchester City

Le sublime but égalisateur inscrit in extremis par Jeremy Doku a permis à Manchester City de sauver un point lors d'un match nul spectaculaire 3-3 contre Everton lundi soir. Toutefois, l'effondrement survenu en seconde période offre malgré tout à Arsenal un avantage considérable dans la course au titre de Premier League. Les Citizens menaient 1-0 à la mi-temps avant de céder après la pause et de se retrouver menés de deux buts à neuf minutes du terme.

Dominateurs dès l’entame, les Citizens ont néanmoins attendu la 43^e minute pour breaker, malgré une pression constante. Ils ont même tremblé lorsque Gianluigi Donnarumma a repoussé un centre dangereux, privant Beto d’un but tout fait autour de la demi-heure de jeu. C’est finalement Doku, des plus vifs, qui a ouvert le score d’une frappe croisée et précise, servi par Rayan Cherki.

Pourtant, l’équipe de Pep Guardiola s’est complètement effondrée après la pause, perdant tout son sang-froid alors qu’Everton renversait la situation en l’espace de treize minutes. Après deux interventions décisives face à Iliman Ndiaye, Donnarumma ne pouvait repousser l’échéance : Marc Guehi servait involontairement le remplaçant des Toffees, Thierno Barry, qui égalisait. L’arbitre valida le but après un bref moment de confusion.

Peu après, les locaux ont pris les devants : Erling Haaland a manqué sa tête sur corner, offrant à Jake O’Brien l’occasion de marquer dans son dos. Puis, à la 81^e, l’équipe de David Moyes a doublé son avance : la frappe déviée de Merlin Rohl a été poussée au fond par Barry. Les Citizens ont immédiatement réagi : Haaland s’est échappé pour lobber Jordan Pickford d’une frappe placée.

Alors que match et titre semblaient filer des mains des visiteurs, Doku a créé un nouveau moment de magie à la 97^e minute pour sauver un point. Comme pour son premier enroulé, mais cette fois du droit, il a adressé une frappe imparable qui a battu Pickford depuis l’entrée de la surface. Ce nul in extremis laisse City à cinq points d’Arsenal, avec encore quatre matchs à jouer pour les hommes de Guardiola.

GOAL note les joueurs de Man City au Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    Toujours prompt à intervenir pour réaliser une interception qui aurait pu sauver un but. Il a également réalisé deux arrêts décisifs face à Ndiaye, mais était absent sur le corner qui a permis à Everton de prendre l’avantage.

    Matheus Nunes (5/10) :

    Il a réalisé une superbe passe en profondeur lors de l’action qui a mené au premier but, mais a vécu un véritable cauchemar face à Ndiaye en deuxième mi-temps.

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Comme à son habitude, il s’est montré très physique en défense et a semblé savourer son duel avec Beto. Il a toutefois été l’un des nombreux joueurs à perdre quelque peu son sang-froid après la pause.

    Marc Guehi (3/10) :

    Il s’est concentré sur ses passes et a contribué à la construction du jeu depuis l’arrière, se projetant parfois vers l’avant. Cependant, son erreur grossière a été immédiatement sanctionnée. Il s’est en partie rattrapé grâce à un superbe tacle sur Ndiaye.

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Il a joué un rôle clé dans la progression de Man City grâce à ses inversions de jeu, notamment sur l’action menant au premier but. Toutefois, Everton a exploité l’espace derrière lui en seconde période.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Milieu de terrain

    Nico González (6/10) :

    Ses passes ont maintenu City dans le match, et il a réalisé une récupération décisive juste avant l’ouverture du score de Doku. Il s’est toutefois perdu dans le chaos lorsque son équipe a vu la rencontre lui échapper.

    Bernardo Silva (5/10) :

    Partout sur le terrain en première période, il a travaillé sans relâche pour la cause collective. Moins en vue au fil des minutes, il a progressivement perdu son influence à mesure que son équipe lâchait prise.

    Rayan Cherki (7/10) :

    Parfois frustré, il a tout de même offert sa 11^e passe décisive en Premier League, performance notable pour un premier exercice. Il a également contraint Jordan Pickford à une parade sur une frappe puissante.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Toujours menaçant sur l’aile droite, il a toutefois manqué de sang-froid au moment de conclure et s’est peu à peu évanoui du jeu.

    Erling Haaland (6/10) :

    Une performance typique de Haaland, peu impliqué mais toujours décisif, qui a toutefois manqué une tête cruciale, offrant à O’Brien l’occasion de marquer de la tête.

    Jeremy Doku (8/10) :

    Absolument électrique, il a donné du fil à retordre à son défenseur à chaque occasion. Son premier but était brillamment exécuté, puisqu'il a envoyé un tir du pied gauche dans la lucarne, et son but égalisateur en toute fin de match était tout aussi beau.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Mateo Kovacic (4/10) :

    Il aurait dû rester sur ses pieds, car il a laissé Rohl lui échapper juste avant le troisième but décisif. Il a ensuite tiré au-dessus des cages alors qu’il était bien placé.

    Phil Foden (5/10) :

    Il a tiré bien au-dessus et n’a pas réussi à faire la différence.

    Omar Marmoush (6/10) :

    Il a semblé menaçant, ce qui pose la question de savoir si Guardiola aurait dû le faire entrer plus tôt.

    Pep Guardiola (5/10) :

    Il s’interrogera sans doute sur la manière dont son équipe a laissé filer la rencontre après la pause. Il se contentera finalement d’un point, même s’il a perdu du terrain sur Arsenal.

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