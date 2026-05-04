Notes des joueurs de Manchester City contre Everton : Jeremy Doku fait la différence ! Le génie du Belge sauve Marc Guehi et ses coéquipiers, mais les hommes de Pep Guardiola offrent à Arsenal un avantage considérable dans la course au titre

Dominateurs dès l’entame, les Citizens ont néanmoins attendu la 43e minute pour breaker, non sans avoir tremblé lorsque Gianluigi Donnarumma a repoussé un centre dangereux, privant Beto d’un but tout fait. C’est finalement Doku, des plus vifs, qui a ouvert le score d’une frappe splendide dans la lucarne, servi par Rayan Cherki.

Pourtant, l’équipe de Pep Guardiola s’est complètement effondrée après la pause, perdant tout son sang-froid alors qu’Everton renversait la situation en l’espace de treize minutes. Le gardien italien avait déjà repoussé deux tentatives d’Iliman Ndiaye lorsque Marc Guehi, dans un geste inexplicable, offrit le ballon au remplaçant des Toffees, Thierno Barry, qui égalisa joyeusement. Après vérification, l’arbitre valida le but malgré une position de hors-jeu initialement signalée.

Peu après, sur corner, Erling Haaland manquait sa tête et Jake O’Brien en profitait pour pousser le ballon au fond (2-1). Puis, à la 81^e, Merlin Rohl frappait, Barry déviait et le score passait à 3-1. Les Citizens réagissaient immédiatement : Haaland partait au but et lobait Jordan Pickford d’une délicieuse frappe (3-2).

Alors que le match, et peut-être le titre, semblait leur échapper, Doku a créé un nouveau coup de génie à la 97e minute pour arracher un point, avec une frappe enroulée identique à son premier but, mais cette fois du droit. Ce partage laisse City à cinq points d’Arsenal, avec encore quatre matchs à jouer pour les hommes de Guardiola.

GOAL note les joueurs de Man City au Hill Dickinson Stadium...