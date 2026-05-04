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Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Krishan Davis

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Notes des joueurs de Manchester City contre Everton : Jeremy Doku fait la différence ! Le génie du Belge sauve Marc Guehi et ses coéquipiers, mais les hommes de Pep Guardiola offrent à Arsenal un avantage considérable dans la course au titre

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Everton vs Manchester City

Le but égalisateur inscrit in extremis par Jeremy Doku a permis à Manchester City de sauver un point lors d'un match nul spectaculaire (3-3) contre Everton lundi soir. Toutefois, l'effondrement subi en seconde période signifie que l'équipe de Pep Guardiola a tout de même offert à Arsenal un avantage considérable dans la course au titre de Premier League. City menait 1-0 à la mi-temps avant de s'effondrer après la pause et de se retrouver mené de deux buts à neuf minutes de la fin.

Dominateurs dès l’entame, les Citizens ont néanmoins attendu la 43e minute pour breaker, non sans avoir tremblé lorsque Gianluigi Donnarumma a repoussé un centre dangereux, privant Beto d’un but tout fait. C’est finalement Doku, des plus vifs, qui a ouvert le score d’une frappe splendide dans la lucarne, servi par Rayan Cherki.

Pourtant, l’équipe de Pep Guardiola s’est complètement effondrée après la pause, perdant tout son sang-froid alors qu’Everton renversait la situation en l’espace de treize minutes. Le gardien italien avait déjà repoussé deux tentatives d’Iliman Ndiaye lorsque Marc Guehi, dans un geste inexplicable, offrit le ballon au remplaçant des Toffees, Thierno Barry, qui égalisa joyeusement. Après vérification, l’arbitre valida le but malgré une position de hors-jeu initialement signalée.

Peu après, sur corner, Erling Haaland manquait sa tête et Jake O’Brien en profitait pour pousser le ballon au fond (2-1). Puis, à la 81^e, Merlin Rohl frappait, Barry déviait et le score passait à 3-1. Les Citizens réagissaient immédiatement : Haaland partait au but et lobait Jordan Pickford d’une délicieuse frappe (3-2).

Alors que le match, et peut-être le titre, semblait leur échapper, Doku a créé un nouveau coup de génie à la 97e minute pour arracher un point, avec une frappe enroulée identique à son premier but, mais cette fois du droit. Ce partage laisse City à cinq points d’Arsenal, avec encore quatre matchs à jouer pour les hommes de Guardiola.

GOAL note les joueurs de Man City au Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    Toujours prompt à intervenir pour réaliser une interception qui aurait pu sauver un but, il a également effectué deux arrêts décisifs face à Ndiaye, mais il s’est montré absent sur le corner qui a permis à Everton de prendre l’avantage.

    Matheus Nunes (5/10) :

    Il a réalisé une superbe passe en profondeur lors de l’action qui a mené au premier but, mais a vécu un véritable cauchemar face à Ndiaye en deuxième période.

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Comme souvent, il s’est montré très physique en défense et a semblé savourer son duel avec Beto. Il a toutefois été l’un des nombreux joueurs à perdre quelque peu son sang-froid après la pause.

    Marc Guehi (3/10) :

    Il s’est concentré sur ses passes et a participé à la construction du jeu depuis l’arrière, se projetant même parfois vers l’avant. Cependant, son erreur grossière a été immédiatement sanctionnée. Il s’est rattrapé avec un

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Il a joué un rôle clé dans la progression de Man City vers l’avant grâce à ses inversions de jeu, notamment lors de la phase menant au premier but. Everton a toutefois exploité l’espace derrière lui en deuxième mi-temps.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Milieu de terrain

    Nico González (6/10) :

    Ses passes ont maintenu City dans le match, et il a réalisé une récupération décisive juste avant le but de Doku. Il s’est toutefois perdu dans le chaos lorsque son équipe a vu la rencontre lui échapper.

    Bernardo Silva (5/10) :

    Partout sur le terrain en première période, il a travaillé sans relâche pour la cause collective. Moins influent au fil des minutes, il a vu son équipe perdre progressivement le contrôle.

    Rayan Cherki (7/10) :

    Parfois frustré, il a tout de même offert sa 11e passe décisive en Premier League, performance notable pour un premier exercice. Il a également contraint Jordan Pickford à une parade sur une frappe puissante.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Toujours menaçant sur l’aile droite, il a toutefois manqué de sang-froid au moment de conclure ses occasions.

    Erling Haaland (6/10) :

    Une performance typique de Haaland, peu en vue mais efficace, qui a toutefois manqué de précision sur sa tête, offrant à O’Brien l’occasion de marquer de la tête.

    Jeremy Doku (8/10) :

    Absolument électrique, il a donné du fil à retordre à son défenseur à chaque occasion. Son premier but était brillamment exécuté, puisqu’il a envoyé un tir du pied gauche dans la lucarne, et son but égalisateur en toute fin de match était tout aussi beau.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Mateo Kovacic (5/10) :

    Il aurait dû rester debout, car il a laissé Rohl lui échapper juste avant le troisième but décisif.

    Phil Foden (6/10) :

    Il a tiré bien au-dessus et n’a pas réussi à faire la différence.

    Omar Marmoush (6/10) :

    Il a semblé menaçant, ce qui pose la question de savoir si Guardiola aurait dû le faire entrer plus tôt.

    Pep Guardiola (5/10) :

    Il s’interrogera sans doute sur la manière dont son équipe a laissé filer la rencontre après la mi-temps. Il se contentera toutefois d’avoir sauvé un point, même si ce résultat permet à Arsenal de prendre ses distances.

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