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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Manchester City contre Crystal Palace : Thomas Tuchel, vous suivez ? Phil Foden redonne de l'espoir à une équipe dont les chances de qualification pour la Coupe du monde s'amenuisaient, en aidant les hommes de Pep Guardiola, en course pour le titre, à réduire l'écart avec Arsenal

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Manchester City
P. Foden
Premier League
FEATURES
Manchester City vs Crystal Palace
Crystal Palace

Phil Foden a maintenu en vie les espoirs de titre de Manchester City en Premier League en inscrivant deux buts lors de la victoire cruciale 3-0 de mercredi soir contre Crystal Palace à l’Etihad, tout en rappelant opportunément à Thomas Tuchel l’étendue de ses qualités. Même si sa sélection pour la Coupe du monde avec l’Angleterre reste incertaine, le milieu de terrain a pleinement profité de cette rare opportunité de débuter, Pep Guardiola ayant effectué six changements en prévision de la finale de la FA Cup face à Chelsea samedi.

Dominateurs sans être transcendants, les Citizens ont attendu la 32^e minute pour concrétiser leur première frappe cadrée : une talonnade astucieuse de Foden a libéré Antoine Semenyo dans la surface, qui a pu conclure sans opposition.

Les Citizens ont doublé la mise juste avant la mi-temps : après un contrôle orienté génial de Foden, Omar Marmoush a conclu avec sang-froid.

Foden a finalement cédé sa place sous les ovations debout des fidèles de l’Etihad, puis Cherki a servi Savinho pour son premier but de la saison à un peu plus de cinq minutes de la fin.

GOAL passe en revue les notes de tous les joueurs de City, alors que les hommes de Guardiola reviennent à deux points d’Arsenal, leader de la Premier League.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    Il a d’abord réalisé une parade remarquable face à une frappe à bout portant de Jean-Philippe Mateta, même si l’arbitre aurait refusé le but pour hors-jeu. Juste après l’ouverture du score de City, il a ensuite repoussé une tentative de Tyrick Mitchell. Seul un moment de flottement en fin de match, lorsqu’il a offert une passe à un joueur de Palace, est venu ternir sa prestation.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Un peu imprécis dans ses passes par moments, mais le milieu de terrain reconverti en arrière latéral a travaillé sans relâche et a ainsi permis à son équipe de récupérer de nombreux ballons.

    Abdukodir Khusanov (7/10) :

    L’international ouzbek a livré une performance solide, réussissant presque toutes ses passes et aidant Guehi à museler Mateta après une rare frayeur en début de match.

    Marc Guehi (7/10) :

    Une prestation très imposante de la part de Guehi, qui a dominé en défense et s'est également projeté à plusieurs reprises vers l'avant pour mettre City en position de force grâce à son impressionnante distribution.

    Josko Gvardiol (7/10) :

    De retour dans le onze de départ après une blessure, il a failli marquer d’une tête puissante repoussée avec brio par Dean Henderson. Sa performance d’une heure a été très encourageante, rappelant à City ce qu’il avait manqué, tant en défense qu’en attaque.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Milieu de terrain

    Savinho (7/10) :

    Aligné d’emblée sur l’aile gauche, il a parfois manqué de justesse technique, mais sa performance a été couronnée par un but inscrit dans les dernières minutes.

    Bernardo Silva (7/10) :

    Il a mené le jeu au milieu de terrain pour City. Presque tout passait par le Portugais, qui va cruellement manquer à son équipe lorsqu’il sera parti.

    Phil Foden (8/10) :

    De retour à son meilleur niveau, il a réveillé la rencontre d’un geste technique de classe mondiale, offrant à Semonyo l’ouverture du score, puis a participé activement au deuxième but des Citizens. Un régal de voir ce talent exceptionnel retrouver enfin son plein potentiel.

    Rayan Ait-Nouri (7/10) :

    Aligné sur l’aile gauche, il a été le joueur le plus vif de City durant le premier quart d’heure et a failli ouvrir le score après l’une de ses nombreuses incursions dans la surface de Palace.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Antoine Semenyo (7/10) :

    Aligné dans un rôle offensif plus central, ce changement a bien fonctionné pour Semenyo, qui a ouvert le score d’une frappe précise en pivot.

    Omar Marmoush (7/10) :

    Il a efficacement remplacé Haaland en pointe et a été à la hauteur de sa tâche, concluant son action avec sang-froid et pouvant même ajouter un second but.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Jeremy Doku (6/10) :

    Le joueur en forme de City a remplacé Gvardiol à la 58e minute.

    Nathan Ake (6/10) :

    Le Néerlandais a remplacé Nunes en défense pour la dernière demi-heure et s'est montré assez solide.

    Rayan Cherki (7/10) :

    Entré en jeu à la place de Marmoush à un peu plus de dix minutes de la fin, il s’est immédiatement mis en évidence par une superbe passe en profondeur à destination de Savinho.

    Mateo Kovacic (N/A) :

    Entré en jeu avec Cherki lors d’un double changement, il a aidé à maintenir le tempo.

    John Stones (N/A) :

    Il a remplacé Foden en fin de match, lequel a reçu une ovation debout et un accueil enthousiaste.

    Pep Guardiola (8/10) :

    Il a pris un risque énorme en laissant tant de titulaires habituels sur le banc, mais sa confiance en des joueurs comme Foden et Marmoush a été largement récompensée.

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