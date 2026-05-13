Dominateurs sans être transcendants, les Citizens ont attendu la 32^e minute pour concrétiser leur première frappe cadrée : une talonnade astucieuse de Foden a libéré Antoine Semenyo dans la surface, qui a pu conclure sans opposition.

Les Citizens ont doublé la mise juste avant la mi-temps : après un contrôle orienté génial de Foden, Omar Marmoush a conclu avec sang-froid.

Foden a finalement cédé sa place sous les ovations debout des fidèles de l’Etihad, puis Cherki a servi Savinho pour son premier but de la saison à un peu plus de cinq minutes de la fin.

GOAL passe en revue les notes de tous les joueurs de City, alors que les hommes de Guardiola reviennent à deux points d’Arsenal, leader de la Premier League.