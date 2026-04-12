Dominateur en première période, Chelsea a exploité avec audace les espaces laissés par Manchester City et s’est créé plusieurs contres dangereux, ne lui manque qu’un brin de précision dans le dernier tiers. Les Citizens ont été sauvés par un hors-jeu millimétré de Marc Cucurella, dont la frappe avait bien fini au fond des filets. La seule occasion des hommes de Pep Guardiola en première période fut une frappe trop tendre de Rayan Cherki, directement dans les gants de Robert Sanchez, suite au pressing agressif d’O’Reilly sur Estevao Willian.

Dès le début de la seconde période, O’Reilly a utilisé sa puissance pour ouvrir le score, se défaisant de Santos et reprenant de la tête un centre parfait de Cherki. City a alors accentué la pression et, six minutes plus tard, a doublé la mise : après un dribble dans la surface, Cherki a servi Guehi, qui a conclu dans le but vide.

La belle journée de City s’est encore améliorée lorsque Doku a inscrit le troisième but, en subtilisant le ballon à Moises Caicedo avant de s’engouffrer dans la surface et d’envoyer un tir puissant qui a battu Sanchez.

GOAL note les joueurs de Man City à Stamford Bridge...