Dominateurs en première période, les Blues ont multiplié les contres-attaques tranchantes, mais ont manqué de précision dans le dernier tiers. La chance a souri à City lorsque Marc Cucurella a expédié le ballon au fond des filets ; l’arbitre assistant a toutefois signalé un hors-jeu millimétré. La seule occasion des hommes de Pep Guardiola durant les 45 premières minutes fut une frappe trop tendre de Rayan Cherki, directement dans les gants de Robert Sanchez, suite au pressing agressif d’O’Reilly sur Estevao Willian.

Dès le début de la seconde période, O’Reilly a utilisé sa puissance pour ouvrir le score, se défaisant de Santos et reprenant de la tête un centre parfait de Cherki. City a alors accéléré et, six minutes plus tard, a doublé la mise : après un dribble dans la surface, Cherki a servi Guehi, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond.

La belle journée de City s’est encore améliorée lorsque Doku a inscrit le troisième but, en subtilisant le ballon à Moises Caicedo avant de s’engouffrer dans la surface et de placer un tir puissant qui a battu Sanchez.

GOAL note les joueurs de Man City à Stamford Bridge...