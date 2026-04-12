Goal.com
En direct
Man City GFX: 16:9Getty/GOAL
Richard Martin

Traduit par

Notes des joueurs de Manchester City contre Chelsea : Nico O'Reilly a encore été décisif et Rayan Cherki a étincelé, permettant à l’équipe impitoyable de Pep Guardiola de relancer la course au titre

Player ratings
Manchester City
Chelsea
Chelsea vs Manchester City
Premier League
FEATURES
P. Guardiola
N. O'Reilly
R. Cherki

Manchester City talonne désormais Arsenal de près après une seconde mi-temps dominatrice qui lui a permis de s'imposer 3-0 à Chelsea, réduisant ainsi l'écart avec les Gunners et gardant son destin entre ses mains dans la course au titre. Nico O'Reilly a ouvert le score d'un nouveau coup de tête décisif à Londres, trois semaines seulement après son doublé victorieux en finale de la Carabao Cup, avant que Marc Guehi et Jeremy Doku ne marquent pour sceller la victoire.

Dominateurs en première période, les Blues ont multiplié les contres-attaques tranchantes, mais ont manqué de précision dans le dernier tiers. La chance a souri à City lorsque Marc Cucurella a expédié le ballon au fond des filets ; l’arbitre assistant a toutefois signalé un hors-jeu millimétré. La seule occasion des hommes de Pep Guardiola durant les 45 premières minutes fut une frappe trop tendre de Rayan Cherki, directement dans les gants de Robert Sanchez, suite au pressing agressif d’O’Reilly sur Estevao Willian.

Dès le début de la seconde période, O’Reilly a utilisé sa puissance pour ouvrir le score, se défaisant de Santos et reprenant de la tête un centre parfait de Cherki. City a alors accéléré et, six minutes plus tard, a doublé la mise : après un dribble dans la surface, Cherki a servi Guehi, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond.

La belle journée de City s’est encore améliorée lorsque Doku a inscrit le troisième but, en subtilisant le ballon à Moises Caicedo avant de s’engouffrer dans la surface et de placer un tir puissant qui a battu Sanchez.

GOAL note les joueurs de Man City à Stamford Bridge...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (7/10) :

    Il est sorti de sa surface pour devancer Joao Pedro sur le ballon lors d’une des rares occasions où il a dû s’employer. En fin de match, il s’est imposé pour repousser Cucurella à bout portant.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Il s’est fait déjouer par la vivacité de Pedro Neto et a dû compter sur l’aide de Rodri. Il s’est toutefois distingué offensivement en créant une occasion pour Guehi.

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Il a pris des risques avec son placement haut, mais a utilisé sa vitesse pour revenir à temps, réussissant à une occasion à déstabiliser Joao Pedro.

    Marc Guehi (7/10) :

    Solide dans son rôle défensif, il s’est aussi illustré offensivement. Il s’est créé deux occasions en première période avant de doubler la marque d’une frappe précise du pied.

    Nico O’Reilly (8/10) :

    Physiquement dominant tout au long de la rencontre, il a créé la seule véritable occasion de City en première période avant d’inscrire le but décisif d’une tête puissante. Il a toutefois dû quitter le terrain sur blessure.

    • Publicité
  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Bernardo Silva (6/10) :

    Il a guidé City durant une première mi-temps délicate grâce à son expérience et s’est créé une demi-occasion. Il a surtout évité un carton jaune qui l’aurait privé du match contre Arsenal.

    Rodri (5/10) :

    Il a connu une première période laborieuse, souvent pris de vitesse dans des zones décisives. Il a toutefois surmonté un souci à la cheville, initialement inquiétant, pour aller au bout de la rencontre.

    Rayan Cherki (9/10) :

    Il a fait des merveilles au moment où City en avait le plus besoin, portant son total de passes décisives à 10 pour la saison en Premier League.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Il n’a pas réussi à peser sur la rencontre et n’a pas été en réussite devant le but.

    Erling Haaland (6/10) :

    Encore un match de championnat discret face à un adversaire de haut niveau. Même s’il a peiné à se créer des occasions, sa simple présence a attiré les défenseurs, permettant à O’Reilly de profiter de l’espace libéré. Il a par ailleurs fourni le même travail défensif qu’à son habitude, jusqu’à revenir dans sa propre moitié de terrain pour récupérer le ballon à Cole Palmer.

    Jeremy Doku (7/10) :

    Il s’est remis d’une première mi-temps médiocre pour s’imposer, se montrant constamment dangereux sur l’aile gauche avant de sceller définitivement la victoire.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan Ait-Nouri (6/10) :

    A remplacé O'Reilly.

    Phil Foden (5/10) :

    Il a remplacé Cherki mais n'a pas su apporter la même touche de génie que le Français avait su faire preuve à profusion.

    Savinho (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Doku, il s’est montré peu pressant, la rencontre étant déjà dans la poche.

    Mateo Kovacic (6/10) :

    A effectué son retour après six mois d’absence suite à une blessure.

    Pep Guardiola (8/10) :

    Il a sans doute tenu un discours musclé à la mi-temps, car City a accentué la pression après son intervention, ce qui lui a permis de préserver ses cadres.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS