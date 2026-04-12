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Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester City contre Chelsea : Nico O'Reilly a encore été décisif et Rayan Cherki a brillé, tandis que l'équipe impitoyable de Pep Guardiola relance la course au titre

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Chelsea
Chelsea vs Manchester City
Premier League
FEATURES
P. Guardiola
N. O'Reilly
R. Cherki

Manchester City talonne désormais Arsenal de près après une seconde mi-temps dominatrice qui lui a permis de s'imposer 3-0 à Chelsea, réduisant ainsi l'écart avec les Gunners et gardant son destin entre ses mains dans la course au titre. Nico O'Reilly a ouvert le score d'un nouveau coup de tête décisif à Londres, trois semaines seulement après son doublé victorieux en finale de la Carabao Cup, avant que Marc Guehi et Jeremy Doku ne marquent pour sceller la victoire.

Dominateurs en première période, les Blues ont multiplié les contres-attaques tranchantes mais ont manqué de précision dans le dernier tiers. City a été sauvé par un hors-jeu millimétré de Marc Cucurella, dont la frappe avait bien fini au fond des filets. La seule occasion des hommes de Pep Guardiola en première période est une frappe trop tendre de Rayan Cherki, directement dans les gants de Robert Sanchez, suite au pressing agressif d’O’Reilly sur Estevao Willian.

Dès le début de la seconde période, O’Reilly a utilisé sa puissance pour ouvrir le score, se défaisant de Santos et reprenant de la tête un centre parfait de Cherki. City a alors accéléré et, six minutes plus tard, a doublé la mise : après un dribble dans la surface, Cherki a servi Guehi, qui a poussé le ballon au fond des filets.

La belle journée de City s’est encore améliorée lorsque Doku a inscrit le troisième but, en subtilisant le ballon à Moises Caicedo avant de s’engouffrer dans la surface et de placer une frappe puissante qui a battu Sanchez.

GOAL note les joueurs de Man City à Stamford Bridge...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (7/10) :

    Il est sorti de sa surface pour devancer Joao Pedro sur le ballon lors d’une des rares occasions où il a dû s’employer. En fin de match, il s’est imposé pour repousser Cucurella à bout portant.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Il s’est fait déjouer par la vivacité de Pedro Neto et a dû compter sur l’aide de Rodri. Il s’est toutefois distingué offensivement en créant une occasion pour Guehi.

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Il a pris des risques avec son placement haut, mais a utilisé sa vitesse pour revenir à temps, réussissant à une occasion à déstabiliser Joao Pedro.

    Marc Guehi (7/10) :

    Il a défendu avec son assurance habituelle, mais c’est sa présence en attaque qui a fait la différence. Il s’est créé deux occasions en première mi-temps, avant de démontrer sa précision de frappe du pied pour doubler l’avance.

    Nico O’Reilly (8/10) :

    Physiquement dominant tout au long de la rencontre, il a créé la seule véritable occasion de City en première période avant d’inscrire le but décisif d’une tête puissante. Il a toutefois dû quitter le terrain sur blessure.

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  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Bernardo Silva (6/10) :

    Expérimenté, il a guidé City durant une première mi-temps délicate et s’est créé une demi-occasion. Averti, il a évité un carton jaune qui l’aurait privé du match contre Arsenal.

    Rodri (5/10) :

    Il a connu une première période compliquée, souvent pris de vitesse dans des zones clés, puis il a surmonté un problème à la cheville, initialement inquiétant, pour terminer la rencontre.

    Rayan Cherki (9/10) :

    Il a fait des merveilles au moment où City en avait le plus besoin, portant son total de passes décisives à 10 pour la saison en Premier League.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Il n’a pas réussi à peser sur la rencontre et n’a pas été en réussite devant le but.

    Erling Haaland (6/10) :

    Encore une prestation discrète en championnat face à un adversaire de haut niveau. Même s’il a peiné à se créer des occasions, sa simple présence a suffi à attirer les défenseurs, libérant ainsi de l’espace pour O’Reilly. Il a par ailleurs fourni le même travail défensif qu’à l’accoutumée, jusqu’à revenir dans sa propre moitié de terrain pour récupérer le ballon à Cole Palmer.

    Jeremy Doku (7/10) :

    Il s’est remis d’une première mi-temps médiocre pour s’imposer, se montrant constamment dangereux sur l’aile gauche avant de sceller définitivement la victoire.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan Ait-Nouri (6/10) :

    A remplacé O'Reilly.

    Phil Foden (5/10) :

    Il a remplacé Cherki mais n'a pas su apporter la même touche de génie que le Français avait su faire preuve à profusion.

    Savinho (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Doku, il s’est montré peu pressant, la rencontre étant déjà dans la poche.

    Mateo Kovacic (6/10) :

    A effectué son retour après six mois d’absence suite à une blessure.

    Pep Guardiola (8/10) :

    Il a sans doute tenu un discours musclé à la mi-temps, car City a accentué la pression après son intervention, ce qui lui a permis de préserver ses cadres.

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