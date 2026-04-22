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Haaland Burnley 2Getty
Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester City contre Burnley : Erling Haaland hante à nouveau Arsenal ! L'attaquant en pleine forme propulse des Cityzens en manque de conviction en tête de la Premier League et condamne les Clarets à la relégation

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Burnley vs Manchester City
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Erling Haaland a inscrit l’unique but d’une rencontre peu convaincante, permettant à Manchester City de battre Burnley sur le fil et de prendre la tête de la Premier League, tout en condamnant les Clarets à la relégation. Trois jours après son coup de grâce face à Arsenal dans le match pour le titre, le géant norvégien a une nouvelle fois fait valoir sa puissance physique en ouvrant le score dès la 6^e minute et en offrant aux Citizens un départ idéal pour ce court voyage dans le Lancashire.

L'équipe de Pep Guardiola n'a toutefois pas su consolider son avance et a dû se contenter de ce but unique jusque dans les dernières minutes du temps additionnel, concédant un corner lors duquel le gardien de Burnley, Martin Dubravka, a rejoint ses coéquipiers dans la surface de réparation.

Les Citizens ont toutefois tenu bon pour s’emparer de la première place à la différence de buts, à cinq journées de la fin. Burnley, de son côté, est devenu la deuxième équipe reléguée cette saison aux côtés des Wolves, retournant en Championship pour la deuxième fois en quatre ans.

GOAL note les joueurs de Man City à Turf Moor...

  • Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    Il a réalisé une parade décisive dès les premières minutes face à Jaidon Anthony, puis n’a pratiquement rien eu à faire ensuite.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Il a bien défendu sans trop monter aux avant-postes.

    Marc Guehi (6/10) :

    Quelques interventions judicieuses dans sa propre surface ont permis de lancer l’action menant au but, et il a bien contenu Zian Flemming.

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Il a contré Flemming grâce à l’un de ses sprints de récupération fulgurants, démontrant que sa vitesse compense un placement parfois trop laxiste.

    Rayan Ait-Nouri (5/10) :

    De retour dans le onze après cinq semaines d’absence, il n’a pas vraiment pesé. Il a tenté une frappe au-dessus de la barre avant de céder sa place à Gonzalez, permettant à O’Reilly de glisser à gauche et à lui de sortir du terrain.

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  • Milieu de terrain

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Il a bien tenu le milieu de terrain en l'absence de Rodri, alliant un jeu soigné à des actions défensives courageuses, comme ce tacle glissé pour bloquer un tir. Il a manqué une occasion en or dans la dernière minute.

    Bernardo Silva (7/10) :

    Il a multiplié les efforts et les courses pour répondre présent dans chaque zone du terrain.

    Rayan Cherki (7/10) :

    Il a de nouveau sorti sa baguette magique et, même si cela n’a pas abouti à un résultat concret, il a continué à offrir des moments palpitants, comme son dribble vers l’avant depuis la ligne médiane et une course sinueuse dans le temps additionnel.

  • Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Bien lancé par Cherki, il a immédiatement pesé sur la défense adverse avant de s’éteindre progressivement. Sa seule occasion, un face-à-face expédié au-dessus de la barre après une passe du Français, témoigne d’une efficacité encore perfectible. Remplacé par Savinho à la 65^e minute, il laisse le champ libre à Erling Haaland, noté 8/10.

    Erling Haaland (8/10) :

    Il a encore fait la différence pour le deuxième match consécutif grâce à un jeu d’avant-centre pur. Il s’est glissé derrière la défense, a fait preuve de puissance et de vitesse avant de conclure avec sang-froid depuis un angle fermé. Il a touché le poteau en deuxième mi-temps et s’est constamment montré dangereux.

    Jeremy Doku (7/10) :

    Il a offert le seul but de la rencontre en conservant bien le ballon pour attendre que Haaland se démarque avant de lancer le Norvégien vers le but.

  • Remplaçants et entraîneur

    Savinho (6/10) :

    L’attaquant a apporté plus de puissance à la offensive de City, contraignant Martin Dubravka à réaliser une parade pied.

    Nico González (5/10) :

    Il a pu ressentir une certaine frustration de ne pas être titulaire malgré la blessure de Rodri, et il n’a pas suffisamment pesé pour donner tort à Guardiola, Burnley restant dangereux jusqu’au coup de sifflet final.

    Pep Guardiola (6/10) :

    Ce n'est pas le genre de performance dont il se souviendra avec plaisir, mais son poing levé à la fin du match a montré que tout ce qui comptait, c'était le résultat.

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