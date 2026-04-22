Notes des joueurs de Manchester City contre Burnley : Erling Haaland hante à nouveau Arsenal ! L'attaquant en pleine forme propulse des Cityzens en manque de conviction en tête de la Premier League et condamne les Clarets à la relégation

L'équipe de Pep Guardiola n'a toutefois pas su consolider son avance et a dû se contenter de ce but unique jusque dans les dernières minutes du temps additionnel, concédant un corner lors duquel le gardien de Burnley, Martin Dubravka, a rejoint ses coéquipiers dans la surface de réparation.

Les Citizens ont toutefois tenu bon pour s’emparer de la première place à la différence de buts, à cinq journées de la fin. Burnley, de son côté, est devenu la deuxième équipe reléguée cette saison aux côtés des Wolves, retournant en Championship pour la deuxième fois en quatre ans.

GOAL note les joueurs de Man City à Turf Moor...