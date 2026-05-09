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Doku Haaland Marmoush Man City GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de Manchester City contre Brentford : Jeremy Doku récidive ! Le magicien de l'aile marque un nouveau but magnifique pour couronner une performance éblouissante et remettre la pression sur Arsenal dans la course au titre de Premier League

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Manchester City
J. Doku
Premier League
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Manchester City vs Brentford

Manchester City a maintenu la pression sur Arsenal dans la course au titre en s'imposant 3-0 après un match âprement disputé contre Brentford samedi. Les buts inscrits en seconde période par Jeremy Doku, Erling Haaland et Omar Marmoush ont permis à l'équipe de Pep Guardiola de réduire l'écart avec les Gunners, leaders du championnat, à deux points, avant que les hommes de Mikel Arteta ne se rendent à West Ham dimanche.

Déterminés à rebondir après leur décevant match nul à Everton lors de la dernière journée, les Citizens ont cherché à prendre un départ fulgurant, et Doku a immédiatement contraint Caoimhin Kelleher à un arrêt réflexe à ras de terre. Haaland s’est également montré menaçant : il a d’abord expédié un coup de tête au-dessus de la transversale, avant de tirer directement sur le gardien et de voir sa frappe repoussée par Nathan Collins.

Dominateur en première période, Brentford a toutefois commencé à se créer des occasions après la pause, contraignant Gianluigi Donnarumma à une parade de grande classe face à Igor Thiago. Les Citizens n’ont pas abdiqué : Doku a inscrit son troisième but somptueux en une semaine après un débordement côté gauche et une frappe enroulée dans la lucarne de Kelleher.

Les champions en titre ont alors cherché à assurer leur victoire : après un tir de Phil Foden repoussé par Kelleher, Haaland a poussé le ballon au fond des filets d’une talonnade à bout portant, alors que Brentford n’avait pas réussi à dégager le centre d’Antoine Semenyo.

Foden se heurta à une nouvelle parade de Kelleher, puis Marmoush, servi en profondeur par Haaland dans le temps additionnel, conclut la rencontre et confirma la victoire des prétendants au triplé.

GOAL note les joueurs de City à l'Etihad Stadium...

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORDAFP

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (5/10) :

    Encore une fois mal à l'aise sur les coups de pied arrêtés et les longs lancers dans sa surface, il a aussi connu quelques moments de frayeur balle au pied. Il a toutefois réalisé un bel arrêt face à Thiago alors que le score était de 0-0, avant de lui refuser un but de consolation.

    Matheus Nunes (5/10) :

    Il a évité la sanction après un accrochage avec Schade en première période. Globalement fiable sans pour autant éblouir.

    Marc Guehi (7/10) :

    Il a bien contenu la menace Thiago et s'est toujours bien replacé face à son propre but.

    Nathan Aké (7/10) :

    Il n'a jamais été pris à défaut lors des incursions de Brentford et s'est montré plus qu'utile à son équipe.

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Ses courses en soutien ont causé des soucis à l’arrière-garde adverse, mais il a trop souvent manqué de justesse dans le dernier geste pour conclure.

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  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tijjani Reijnders (5/10) :

    Il a parfois bien porté le ballon vers l’avant, mais s’est montré peu efficace dans le dernier tiers. Remplacé à l’heure de jeu.

    Bernardo Silva (6/10) :

    Il a continué de se montrer influent au milieu de terrain, même si sa frustration lui a valu un carton jaune. Il a toutefois maintenu le lien entre les lignes par ses passes.

    Rayan Cherki (5/10) :

    S'est trop souvent engagé dans des impasses ou a tiré au milieu de la défense, livrant une prestation décevante. Remplacé en début de deuxième mi-temps.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Antoine Semenyo (6/10) :

    L’attaquant a réalisé plusieurs dribbles sur l’aile droite, dont la plus dangereuse a conduit au but de Haaland. Il n’a toutefois pas été en réussite devant le but, ses tentatives passant à côté de la cible.

    Erling Haaland (7/10) :

    Il n’a pas touché le ballon avant la 20e minute et s’est montré peu efficace devant le but jusqu’à ce que sa persévérance porte ses fruits pour le deuxième but. Il a également délivré une superbe passe en profondeur à Marmoush pour qu’il marque.

    Jeremy Doku (9/10) :

    Il était déjà la plus grande menace de City avant même d’ouvrir le score d’une frappe sublime. À chaque prise de balle, il semblait capable de marquer ou de créer une occasion, laissant la défense de Brentford dans son sillage.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Phil Foden (6/10) :

    Malheureusement, Kelleher lui a refusé par deux fois l’ouverture du score lors de ses trente minutes sur la pelouse.

    Omar Marmoush (6/10) :

    Il a peiné à peser sur le jeu jusqu’à ce que Haaland lui serve une passe décisive, lui permettant de sceller la victoire dans le temps additionnel.

    Savinho (non noté) :

    Entré en jeu à la place de Doku dans le temps additionnel, il a pris part au troisième but.

    Pep Guardiola (6/10) :

    Son équipe a décroché la victoire dont elle avait besoin après une première heure frustrante. La liberté accordée à Doku pour multiplier les dribbles et les tentatives de frappe porte ses fruits.

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