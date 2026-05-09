Notes des joueurs de Manchester City contre Brentford : Jeremy Doku récidive ! Le magicien de l'aile marque un nouveau but magnifique pour couronner une performance éblouissante et remettre la pression sur Arsenal dans la course au titre de Premier League

Déterminés à rebondir après leur décevant match nul à Everton lors de la dernière journée, les Citizens ont cherché à prendre un départ fulgurant, et Doku a immédiatement contraint Caoimhin Kelleher à un arrêt réflexe à ras de terre. Haaland s’est également montré menaçant : il a d’abord expédié un coup de tête au-dessus de la transversale, avant de tirer directement sur le gardien et de voir sa frappe repoussée par Nathan Collins.

Dominateur en première période, Brentford a toutefois commencé à se créer des occasions après la pause, contraignant Gianluigi Donnarumma à une parade de grande classe face à Igor Thiago. Les Citizens n’ont pas abdiqué : Doku a inscrit son troisième but somptueux en une semaine après un débordement côté gauche et une frappe enroulée dans la lucarne de Kelleher.

Les champions en titre ont alors cherché à assurer leur victoire : après un tir de Phil Foden repoussé par Kelleher, Haaland a poussé le ballon au fond des filets d’une talonnade à bout portant, alors que Brentford n’avait pas réussi à dégager le centre d’Antoine Semenyo.

Foden se heurta à une nouvelle parade de Kelleher, puis Marmoush, servi en profondeur par Haaland dans le temps additionnel, conclut la rencontre et confirma la victoire des prétendants au triplé.

GOAL note les joueurs de City à l'Etihad Stadium...