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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Manchester City contre Bournemouth : la course au titre est terminée ! Les adieux parfaits de Pep Guardiola partent en fumée alors qu'Antoine Semenyo peine face à son ancien club lors d'un match nul qui offre le titre de Premier League à Arsenal

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Bournemouth vs Manchester City

Malgré les efforts d'Erling Haaland, Manchester City a offert le titre de Premier League à Arsenal en concédant un match nul 1-1 sur la pelouse de Bournemouth mardi. Les Citizens s'étaient pourtant rendus au Vitality Stadium avec l'intention de réduire à deux points l'écart avec les Gunners avant la dernière journée, dimanche, et ainsi offrir à Pep Guardiola une dernière chance de soulever le trophée avant son départ.

Les visiteurs n’ont jamais semblé à leur aise, peut-être perturbés par la frénésie médiatique entourant l’annonce du départ prochain du technicien catalan après dix années à l’Etihad, ou simplement diminués par leurs efforts lors de la victoire en finale de la FA Cup contre Chelsea samedi. Quoi qu’il en soit, ils sont restés bien en deçà de leur niveau habituel en première période et ont concédé l’ouverture du score sur une frappe magnifique d’Eli Junior Kroupi, à la 39e minute.

Guardiola a tenté de changer la donne peu après la mi-temps en remplaçant Antoine Semenyo, dont le retour sur ses anciennes terres s’est révélé désastreux, Bernardo Silva, étonnamment discret, et Mateo Kovacic, désespérément décevant – mais aucun des remplaçants de ce trio n’a eu d’impact positif sur le match.

Les Cherries auraient même pu s’imposer, mais l’équipe d’Andoni Iraola, toujours en lice pour la Ligue des champions, a gâché plusieurs occasions en or avant que Haaland ne réduise le score d’une belle frappe dans le temps additionnel, à la suite d’un cafouillage devant le but.

Trop tard pour City, qui se projette désormais vers un avenir incertain sans l’un des entraîneurs les plus influents et les plus titrés de l’histoire du football.

Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs de City qui ont pris part à cette soirée catastrophique au Vitality Stadium...


  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Gardien de but et défense

    Gigi Donnarumma (7/10) :

    Prise au dépourvu sur la frappe de Kroupi, l’international italien a tout de même maintenu Manchester City dans le match grâce à plusieurs arrêts déterminants.

    Matheus Nunes (4/10) :

    Bournemouth a clairement ciblé l’arrière droit de fortune, considéré comme le maillon faible de la défense de City. Sans surprise, leur premier but est venu de ce côté.

    Abdukodir Khusanov (5/10) :

    Le défenseur central ouzbek a été l’une des raisons pour lesquelles City n’a jamais semblé solide en défense, son placement étant souvent mauvais.

    Marc Guehi (5/10) :

    Soirée difficile pour l’ancien joueur de Crystal Palace, souvent dominé dans les duels.

    Nico O'Reilly (5/10) :

    Jamais vraiment à l’aise défensivement, il a aussi gâché une excellente occasion de revenir au score en début de seconde période, après avoir été lancé vers le but par Haaland.

    • Publicité
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    Précis dans ses passes, il a rapidement créé plusieurs occasions pour City et a même touché le poteau juste avant l’égalisation de Haaland. Toutefois, l’Espagnol n’a pas été à son meilleur niveau, la défense des visiteurs étant plusieurs fois prise de vitesse par les contres-attaques fulgurantes de Bournemouth.

    Mateo Kovacic (3/10) :

    Le Croate a livré une prestation désespérément inefficace, ne pesant pas sur le jeu défensif et totalement absent offensivement. Logiquement remplacé dès la 55e minute.

    Bernardo Silva (4/10) :

    Habituellement joueur clé des Citizens, surtout dans les rencontres de haut niveau, le Portugais ne s’est jamais vraiment mis en évidence et a cédé sa place juste avant l’heure de jeu.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Il a immédiatement créé une belle occasion pour Doku grâce à un travail intéressant sur l’aile, puis a vu un but bien placé refusé pour hors-jeu. Ses exploits à Wembley l’ont sans doute rattrapé, car il a cédé sa place peu après la mi-temps.

    Erling Haaland (8/10) :

    Il a délivré une superbe passe en profondeur à Semenyo, mais le Ghanéen a très légèrement mal calculé son timing, tandis qu’un autre bon travail du Norvégien a été gâché par O’Reilly. Le grand regret pour City est de n’avoir offert à Haaland sa première véritable occasion de but qu’en prolongation – car il en a inévitablement tiré le meilleur parti.

    Jeremy Doku (5/10) :

    Il s’est créé un espace à l’entrée de la surface grâce à une superbe feinte, mais son tir vers Petrovic manquait de puissance. Il a ensuite beaucoup touché le ballon sans toutefois créer de véritable danger, et celui qui avait le plus contribué à maintenir en vie le rêve de titre de City a été logiquement remplacé à un quart d’heure de la fin.


  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan Cherki (5/10) :

    Il aurait sans doute dû débuter le match, mais le Français n'a pas réussi à renverser la situation malgré plus d'une demi-heure pour le faire.

    Phil Foden (5/10) :

    Il semblait avoir retrouvé son niveau de l'époque contre Crystal Palace la semaine dernière, mais n'a pas réussi à apporter la touche de magie dont City avait besoin en tant que remplaçant en deuxième mi-temps.

    Savinho (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Semenyo sur l’aile, il n’a pas été plus décisif.

    Omar Marmoush (N/A) :

    Il est entré en jeu à la place de Doku pour les 15 dernières minutes.

    Pep Guardiola (4/10) :

    Une soirée désastreuse pour le technicien sortant : son choix d’aligner Kovacic plutôt que Cherki n’a pas porté ses fruits. Audacieux à la mi-temps avec ses remplacements, le Catalan n’a pourtant pas réussi à inverser la tendance. Une fin de saison en demi-teinte pour sa dernière course au titre de Premier League.

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