Notes des joueurs de Manchester City contre Bournemouth : la course au titre est terminée ! Les adieux parfaits de Pep Guardiola partent en fumée alors qu'Antoine Semenyo peine face à son ancien club lors d'un match nul qui offre le titre de Premier League à Arsenal

Les visiteurs n’ont jamais semblé à leur aise, peut-être perturbés par la frénésie médiatique entourant l’annonce du départ prochain du technicien catalan après dix années à l’Etihad, ou simplement diminués par leurs efforts lors de la victoire en finale de la FA Cup contre Chelsea samedi. Quoi qu’il en soit, ils sont restés bien en deçà de leur niveau habituel en première période et ont concédé l’ouverture du score sur une frappe magnifique d’Eli Junior Kroupi, à la 39e minute.

Guardiola a tenté de changer la donne peu après la mi-temps en remplaçant Antoine Semenyo, dont le retour sur ses anciennes terres s’est révélé désastreux, Bernardo Silva, étonnamment discret, et Mateo Kovacic, désespérément décevant – mais aucun des remplaçants de ce trio n’a eu d’impact positif sur le match.

Les Cherries auraient même pu s’imposer, mais l’équipe d’Andoni Iraola, toujours en lice pour la Ligue des champions, a gâché plusieurs occasions en or avant que Haaland ne réduise le score d’une belle frappe dans le temps additionnel, à la suite d’un cafouillage devant le but.

Trop tard pour City, qui se projette désormais vers un avenir incertain sans l’un des entraîneurs les plus influents et les plus titrés de l’histoire du football.

Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs de City qui ont pris part à cette soirée catastrophique au Vitality Stadium...



