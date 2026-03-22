Notes des joueurs de Manchester City contre Arsenal : la finale de Nico O'Reilly ! Le fils du pays offre la victoire en Carabao Cup grâce à un doublé décisif

L'international anglais a ensuite frappé à nouveau quatre minutes plus tard d'une nouvelle tête, scellant ainsi le neuvième sacre de City en Coupe de la Ligue et leur cinquième titre sous les ordres de Guardiola.

La première mi-temps a été une guerre d'usure, ressemblant par moments à un match international de rugby de haut niveau où les deux équipes ne cherchaient qu'à gagner du terrain. James Trafford a joué un rôle déterminant, réalisant un triple arrêt pour contrer Kai Havertz et Bukayo Saka (à deux reprises). Arsenal a dominé les débats sans pour autant se créer beaucoup d'occasions, tandis que la seule tentative notable de City a vu Erling Haaland envoyer le ballon au-dessus de la barre.

Le vent a tourné après la pause, City commençant à dicter le jeu. Jeremy Doku a commencé à dominer Ben White et a obligé Kepa à sortir de sa cage, obtenant un coup franc et un carton jaune pour le malheureux Espagnol. City prenait de l'assurance, et il n'était pas surprenant qu'ils prennent l'avantage, même s'ils ont profité de la faiblesse de Kepa, O'Reilly en tirant pleinement parti et faisant preuve d'une réelle détermination en plongeant pour marquer de la tête dans le but vide.

City avait le vent en poupe et visait la gorge de son adversaire. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il frappe à nouveau par l'intermédiaire de ses deux arrières latéraux : Matheus Nunes a centré pour O'Reilly, laissé sans marquage, qui a surgi une nouvelle fois pour décrocher le premier trophée de la saison et porter ce que City espère être un coup dur à la confiance d'Arsenal dans la course au titre.

GOAL note les joueurs de Man City au stade de Wembley...