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Nico O'Reilly Carabao Cup finalGetty
Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester City contre Arsenal : la finale de Nico O'Reilly ! Le fils du pays offre la victoire en Carabao Cup grâce à un doublé décisif

Nico O'Reilly est entré dans la légende de Manchester City en inscrivant un doublé époustouflant en l'espace de quatre minutes, permettant ainsi à son équipe de s'imposer 2-0 face à Arsenal lors de la finale de la Carabao Cup. Né à Manchester et formé au centre de formation de City, O'Reilly a profité d'une erreur du gardien Kepa Arrizabalaga pour donner l'avantage à l'équipe de Pep Guardiola à l'heure de jeu, lors d'une rencontre prudente disputée à Wembley.

L'international anglais a ensuite frappé à nouveau quatre minutes plus tard d'une nouvelle tête, scellant ainsi le neuvième sacre de City en Coupe de la Ligue et leur cinquième titre sous les ordres de Guardiola.

La première mi-temps a été une guerre d'usure, ressemblant par moments à un match international de rugby de haut niveau où les deux équipes ne cherchaient qu'à gagner du terrain. James Trafford a joué un rôle déterminant, réalisant un triple arrêt pour contrer Kai Havertz et Bukayo Saka (à deux reprises). Arsenal a dominé les débats sans pour autant se créer beaucoup d'occasions, tandis que la seule tentative notable de City a vu Erling Haaland envoyer le ballon au-dessus de la barre.

Le vent a tourné après la pause, City commençant à dicter le jeu. Jeremy Doku a commencé à dominer Ben White et a obligé Kepa à sortir de sa cage, obtenant un coup franc et un carton jaune pour le malheureux Espagnol. City prenait de l'assurance, et il n'était pas surprenant qu'ils prennent l'avantage, même s'ils ont profité de la faiblesse de Kepa, O'Reilly en tirant pleinement parti et faisant preuve d'une réelle détermination en plongeant pour marquer de la tête dans le but vide.

City avait le vent en poupe et visait la gorge de son adversaire. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il frappe à nouveau par l'intermédiaire de ses deux arrières latéraux : Matheus Nunes a centré pour O'Reilly, laissé sans marquage, qui a surgi une nouvelle fois pour décrocher le premier trophée de la saison et porter ce que City espère être un coup dur à la confiance d'Arsenal dans la course au titre.

GOAL note les joueurs de Man City au stade de Wembley...

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    James Trafford (8/10) :

    Il a donné le ton avec son triple arrêt exceptionnel, puis a contré Calafiori en fin de match. Une prestation solide qui contrastait totalement avec les ratés de Kepa.

    Matheus Nunes (8/10) :

    A connu une première mi-temps discrète, marquée principalement par son tacle sur Havertz, mais s'est montré exceptionnel en seconde période, lançant Haaland d'une passe qui a transpercé la défense, puis délivrant un centre somptueux pour le deuxième but d'O'Reilly.

    Abdukodir Khusanov (7/10) :

    Il a savouré le défi de sa première finale avec City. Il a démontré sa vitesse de récupération par une course palpitante pour stopper Havertz. Il a reçu un carton jaune pour un tacle musclé sur Gyokeres.

    Nathan Ake (6/10) :

    Appelé à remplacer Dias, blessé, il s'est montré à la hauteur. Son meilleur moment est survenu lorsqu'il a effectué un tacle en sautant sur Gyokeres après avoir été pris au dépourvu.

    Nico O'Reilly (9/10) :

    Une impressionnante démonstration de jeu offensif impitoyable malgré son placement au poste d'arrière gauche. Il a contribué à étouffer Arsenal en première mi-temps avant de faire preuve d'un talent de buteur hors pair pour remporter le match.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Bernardo Silva (7/10) :

    Il a pris le match à bras-le-corps en deuxième mi-temps. Son jeu patient dans la surface a permis à Doku de se démarquer pour une belle action, et c'est lui qui a servi Cherki pour le centre qui a conduit à la bourde de Kepa.

    Rodri (7/10) :

    A fait équipe avec Bernardo pour contrôler le match, en particulier en deuxième mi-temps.

    Rayan Cherki (8/10) :

    Il a apporté l'étincelle qui s'est avérée cruciale pour débloquer la situation face à Arsenal. Son centre aurait pu être capté par n'importe quel gardien un tant soit peu compétent, mais c'est son audace qui a fait de lui un candidat idéal pour faire la différence.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Attaque

    Antoine Semenyo (7/10) :

    Il a constitué la principale menace de City en première mi-temps grâce à ses percées incessantes sur l'aile droite, et son énergie a contribué à épuiser Arsenal, les deux buts ayant été marqués depuis son flanc droit.

    Erling Haaland (6/10) :

    Encore une fois à la page blanche pour son septième match à Wembley, même si sa course palpitante à travers le terrain, lors de laquelle il s'est fait dépouiller in extremis par Saliba, a contribué à mettre Arsenal à genoux.

    Jeremy Doku (8/10) :

    Après une première mi-temps frustrante, il a brillé en seconde période en mettant White à rude épreuve.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Phil Foden (N/A) :

    A remplacé Cherki à la 90e minute.

    Pep Guardiola (8/10) :

    Il a surmonté une semaine difficile en mettant en place une tactique parfaite et en remportant sa cinquième Coupe de la Ligue avec City.

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