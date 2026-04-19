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Richard Martin

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Notes des joueurs de Manchester City contre Arsenal : Erling Haaland prend sa revanche ! L'attaquant vedette bouleverse la course au titre de Premier League tandis que Rayan Cherki brille et que la bourde de Gigi Donnarumma reste impunie

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Manchester City
E. Haaland
R. Cherki
Premier League
Manchester City vs Arsenal
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Dimanche, Erling Haaland a inscrit son premier but en Premier League depuis février, un coup d’éclat qui a permis à Manchester City de battre Arsenal 2-1 et de prendre une sérieuse option sur le titre. Un dribble magique de Rayan Cherki avait pourtant offert l’avantage à City lors de cette rencontre décisive à Manchester, avant qu’une mauvaise relance de Gianluigi Donnarumma ne permette à Kai Havertz d’égaliser.

Mais Haaland a frappé en seconde période, offrant à City une victoire qui lui permettrait de prendre la tête du classement à la différence de buts en cas de succès contre Burnley mercredi.

Les Citizens ont démarré pied au plancher et auraient pu ouvrir le score dès les cinq premières minutes. Haaland a d’abord pris David Raya à contre-pied après un dégagement trop court, puis son tir a été repoussé, offrant à Cherki une occasion de frappe. Le ballon a rebondi sur l’épaule de Gabriel Magalhaes, frappé le poteau et roulé sur la ligne sans franchir totalement la ligne de but.

Cherki a finalement ouvert le score d’une action solitaire éclatante : un slalom entre trois défenseurs conclu par une glissade du ballon dans le coin opposé. Moins de soixante secondes plus tard, le chef-d’œuvre était gâché par une erreur grossière de Donnarumma, qui malmenait le ballon dans sa surface avant de voir sa frappe désespérée heurter Havertz et finir dans les filets.

Le gardien italien a en partie réparé son erreur en repoussant une frappe à bout portant de Havertz en seconde période, avant que Eberechi Eze ne frappe l’intérieur du poteau. Haaland avait lui aussi heurté le bois en début de deuxième mi-temps, mais il a profité de sa seconde opportunité pour offrir les trois points à City.

GOAL note les joueurs de City à l'Etihad Stadium...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (5/10) :

    Son contrôle imprécis a offert l’égalisation à City, mais il s’est rattrapé par deux interventions décisives : d’abord il a dominé physiquement Havertz, puis il a lancé l’action conclue par Haaland d’une passe rapide à O’Reilly.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Il a trouvé le juste équilibre entre alimenter les attaques et neutraliser la menace sur son côté. Il a lancé Cherki pour le premier but, tandis que sa remise en jeu vers Donnarumma a conduit à la bourde du gardien, mais aucun de ces deux incidents n'était de sa faute.

    Abdukodir Khusanov (7/10) :

    Il s’est démené pour contrer Havertz à plusieurs reprises – jouant le tout pour le tout et évitant un carton rouge potentiel – avant de bloquer au bon moment la frappe de l’Allemand après la touche de Gabriel sur le poteau.

    Marc Guehi (6/10) :

    Il a contenu les contres d’Arsenal en intervenant avec agressivité et en interceptant les passes en profondeur. Il a écopé d’un carton jaune pour une retenue sur Rice et a expédié une tête directement sur Raya.

    Nico O'Reilly (7/10) :

    Il a réalisé quelques gestes techniques éblouissants et a su tirer parti de sa puissance physique pour contrer la menace d’Arsenal sur les coups de pied arrêtés.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Milieu de terrain

    Rodri (6/10) :

    Il a contribué à la maîtrise du ballon de City, mais est apparu un peu rouillé, perdant le cuir dans sa propre moitié de terrain à une reprise. Il a dû céder sa place sur blessure en fin de rencontre.

    Bernardo Silva (7/10) :

    Il s’est battu de la première à la dernière minute lors de son dernier match contre un adversaire de haut niveau sous les couleurs de City. Une belle façon de tirer sa révérence.

    Rayan Cherki (9/10) :

    Il a débloqué la situation d’un éclair de génie et a offert un second caviar à Semenyo, malheureusement mal exploité par son coéquipier.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Attaque

    Antoine Semenyo (5/10) :

    Le maillon faible de l’attaque de City. Hincapie l’a dominé tout au long du match, son toucher de balle et ses passes décisives laissant souvent à désirer.

    Erling Haaland (7/10) :

    Impliqué dès son face-à-face avec Raya, puis après avoir frappé le poteau, sa ténacité a été récompensée par un but décisif précieux.

    Jeremy Doku (8/10) :

    Il a constamment mis Mosquera en difficulté et s’est battu sans relâche, jouant un rôle déterminant dans le but de la victoire.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Phil Foden (non noté) :

    A remplacé Cherki à la 85^e minute.

    Savinho (non noté) :

    Remplacé Cherki à la 88^e minute.

    Nico Gonzalez (N/A) :

    A remplacé Rodri en toute fin de match.

    Nathan Aké (non noté) :

    Entré en jeu pour faire tourner le chronomètre, il a réussi un coup de tête décisif.

    Pep Guardiola (8/10) :

    Il a décroché une victoire historique qui pourrait lui valoir son septième titre en dix ans en prenant le dessus sur son ancien apprenti.

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