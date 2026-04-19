Notes des joueurs de Manchester City contre Arsenal : Erling Haaland prend sa revanche ! L'attaquant vedette bouleverse la course au titre de Premier League tandis que Rayan Cherki brille et que la bourde de Gigi Donnarumma reste impunie

Mais Haaland a frappé en seconde période, offrant à City une victoire qui lui permettrait de prendre la tête du classement à la différence de buts en cas de succès contre Burnley mercredi.

Les Citizens ont démarré pied au plancher et auraient pu ouvrir le score dès les cinq premières minutes. Haaland a d’abord pris David Raya à contre-pied après un dégagement trop court, puis son tir a été repoussé, offrant à Cherki une occasion de frappe. Le ballon a rebondi sur l’épaule de Gabriel Magalhaes, frappé le poteau et roulé sur la ligne sans franchir totalement la ligne de but.

Cherki a finalement ouvert le score d’une action solitaire éclatante : un slalom entre trois défenseurs conclu par une glissade du ballon dans le coin opposé. Moins de soixante secondes plus tard, le chef-d’œuvre était gâché par une erreur grossière de Donnarumma, qui malmenait le ballon dans sa surface avant de voir sa frappe désespérée heurter Havertz et finir dans les filets.

Le gardien italien a en partie réparé son erreur en repoussant une frappe à bout portant de Havertz en seconde période, avant que Eberechi Eze ne frappe l’intérieur du poteau. Haaland avait lui aussi heurté le bois en début de deuxième mi-temps, mais il a profité de sa seconde opportunité pour offrir les trois points à City.

GOAL note les joueurs de City à l'Etihad Stadium...