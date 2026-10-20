Alisson Becker - 5,5/10

Une soirée difficile pour le Brésilien, qui a encaissé trois buts sur seulement cinq tirs cadrés. S’il ne pouvait pas grand-chose face à l’efficacité des attaquants de Villarreal, il a paru inhabituellement fébrile sur les contre-attaques rapides des visiteurs en première période. Il a toutefois réalisé un arrêt décisif devant Santiago Mouriño pour éviter que le score ne s’alourdisse.

Ronald Araujo - 7,5/10

L’Uruguayen a montré pourquoi il s’est si vite adapté à la vie dans le Merseyside. Au-delà de ses tâches défensives, il s’est élevé plus haut que tout le monde pour inscrire un but égalisateur crucial (45e+2) juste avant la pause, renversant complètement la dynamique du match. Il a été remplacé par Florian Wirtz à la mi-temps, dans le cadre d’un changement tactique décisif.

Konstantinos Tsimikas - 7/10

Deux mi-temps contrastées pour le latéral grec. D’abord mis en difficulté par le placement des joueurs de couloir de Villarreal, notamment sur l’action qui a mené au deuxième but, il a ensuite délivré la passe décisive sur le premier but de Mac Allister à la 36e minute, grâce à un corner bien dosé. Il a pris de plus en plus d’importance dans les phases offensives.

Jeremy Jacquet - 6/10

Une soirée éprouvante pour le jeune défenseur. Il a montré par moments ses qualités balle au pied, mais les déplacements de Mikautadze et de Santi Comesaña l’ont parfois pris à défaut. Il a été remplacé par Joe Gomez à la 74e minute pour renforcer la défense.

Virgil van Dijk - 5,5/10

Une première période inhabituellement fébrile pour le capitaine, dont la tête complètement manquée a offert l’ouverture du score à Mikautadze dès la 4e minute. Il porte aussi, avec le reste de la défense, une part de responsabilité dans l’immense espace qui a permis à Cardona de marquer. Ses retours défensifs en seconde période ont toutefois été essentiels pour empêcher Villarreal de revenir au score en fin de match.