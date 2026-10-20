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Moataz Elgammal
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Notes des joueurs de Liverpool face à Villarreal : Mac Allister et le prodige adolescent Rio Ngumoha brillent dans un match haletant à sept buts remporté de justesse par Liverpool

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Liverpool
A. Mac Allister
Liverpool vs Villarreal
Villarreal
Ligue des Champions

Liverpool a conservé son bilan parfait en Ligue des champions grâce à une victoire haletante (4-3) face à Villarreal, lors d’une soirée européenne chaotique à Anfield.

Liverpool a été surpris d’entrée lorsque Georges Mikautadze a ouvert le score après seulement quatre minutes de jeu. Sergi Cardona a doublé l’avance des visiteurs avant la demi-heure de jeu. Refusant de céder, les joueurs d’Andoni Iraola ont persévéré dans leur approche tactique : Alexis Mac Allister a réduit l’écart de la tête, puis Ronald Araujo a égalisé dans le temps additionnel de la première période.

Le changement de dynamique s’est pleinement concrétisé en seconde période après l’entrée en jeu de Florian Wirtz. Mac Allister a signé un doublé à la 65e minute, avant que Wirtz n’inscrive rapidement un quatrième but, trois minutes plus tard. Si un but tardif de Tani Oluwaseyi, sur un centre dangereux d’Ayoze Pérez, a assuré une fin de match tendue, les locaux ont tenu bon pour décrocher leur troisième victoire consécutive et grimper à la deuxième place avec neuf points.

Villarreal a, de son côté, reculé à la 19e place avec seulement trois points. La prestation offensive a été sublime, mais les transitions défensives resteront un sujet d’attention. Voici les notes des joueurs de Liverpool après une rencontre inoubliable.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker - 5,5/10

    Une soirée difficile pour le Brésilien, qui a encaissé trois buts sur seulement cinq tirs cadrés. S’il ne pouvait pas grand-chose face à l’efficacité des attaquants de Villarreal, il a paru inhabituellement fébrile sur les contre-attaques rapides des visiteurs en première période. Il a toutefois réalisé un arrêt décisif devant Santiago Mouriño pour éviter que le score ne s’alourdisse.

    Ronald Araujo - 7,5/10

    L’Uruguayen a montré pourquoi il s’est si vite adapté à la vie dans le Merseyside. Au-delà de ses tâches défensives, il s’est élevé plus haut que tout le monde pour inscrire un but égalisateur crucial (45e+2) juste avant la pause, renversant complètement la dynamique du match. Il a été remplacé par Florian Wirtz à la mi-temps, dans le cadre d’un changement tactique décisif.

    Konstantinos Tsimikas - 7/10

    Deux mi-temps contrastées pour le latéral grec. D’abord mis en difficulté par le placement des joueurs de couloir de Villarreal, notamment sur l’action qui a mené au deuxième but, il a ensuite délivré la passe décisive sur le premier but de Mac Allister à la 36e minute, grâce à un corner bien dosé. Il a pris de plus en plus d’importance dans les phases offensives.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Une soirée éprouvante pour le jeune défenseur. Il a montré par moments ses qualités balle au pied, mais les déplacements de Mikautadze et de Santi Comesaña l’ont parfois pris à défaut. Il a été remplacé par Joe Gomez à la 74e minute pour renforcer la défense.

    Virgil van Dijk - 5,5/10

    Une première période inhabituellement fébrile pour le capitaine, dont la tête complètement manquée a offert l’ouverture du score à Mikautadze dès la 4e minute. Il porte aussi, avec le reste de la défense, une part de responsabilité dans l’immense espace qui a permis à Cardona de marquer. Ses retours défensifs en seconde période ont toutefois été essentiels pour empêcher Villarreal de revenir au score en fin de match.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Alexis Mac Allister : 9,5/10

    Incontestablement l’homme du match. Mac Allister a fait preuve d’un sens remarquable du timing dans ses arrivées tardives dans la surface, marquant d’une belle tête à la 36e minute, puis inscrivant un deuxième but d’une frappe qui a heurté la barre transversale à la 65e. Sa capacité à faire le lien entre les lignes et à maintenir la pression a permis à Liverpool de dominer la possession avec 53 % et de totaliser 22 tirs.

    Ryan Gravenberch : 7/10

    Une prestation propre au cœur du jeu pour son retour après une suspension en compétition nationale. Il a apporté l’équilibre qui a permis aux milieux plus avancés de se déplacer librement. Il a aidé Liverpool à conserver efficacement le ballon avant d’occuper sans difficulté un rôle plus reculé sur le côté droit en seconde période.

    Trey Nyoni : 7,5/10

    Le jeune joueur a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour son âge dans un match à fort enjeu. Très actif tout au long de la rencontre, il a brillamment fait le lien entre le milieu et l’attaque. Il est passé tout près de marquer d’une frappe puissante qui a frôlé le poteau, avant de céder sa place à James McConnell à la 81e minute.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Attaque

    Cody Gakpo - 8/10

    Gakpo a constamment posé des problèmes à la défense de Villarreal, semant le désordre sur le flanc gauche. Il a délivré une passe décisive parfaitement dosée pour le but de Wirtz à la 68e minute et a largement contribué à la construction du premier but de Liverpool.

    Rio Ngumoha - 9/10

    Une prestation éblouissante sur la scène européenne. Le joueur de 18 ans a donné du fil à retordre à Sergi Cardona, réussissant ses dribbles et délivrant deux passes décisives remarquables, pour l’égalisation d’Araujo et le deuxième but de Mac Allister. Il est sorti sous une ovation debout à la 74e minute.

    Lewis Koumas - 6/10

    Il a beaucoup travaillé pour étirer la défense de Villarreal et a failli reprendre un centre dangereux en seconde période, mais les occasions franches ont été rares pour lui. Iraola l’a remplacé par Alexander Isak à la 66e minute, en quête de davantage de présence physique en attaque.

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  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Florian Wirtz : 8,5/10

    Entré à la mi-temps à la place d’Araujo, Wirtz a complètement changé la dynamique offensive. Il a inscrit le quatrième but de Liverpool à la 68e minute d’une frappe précise entre les jambes de Renato Veiga, démontrant sa capacité à faire la différence entre les lignes.

    Alexander Isak : 6/10

    Entré à la 66e minute à la place de Koumas, il a offert un autre point d’appui à l’attaque. Alors que Liverpool cherchait à plier le match, sa frappe montante d’environ 18 mètres est passée au-dessus de la barre.

    Joe Gomez : 6/10

    Entré à la 74e minute à la place de Jacquet pour apporter de la stabilité défensive aux côtés de Van Dijk.

    Bradley Barcola : 6/10

    Entré à la 74e minute à la place de Ngumoha, il a utilisé sa vitesse pour tenir Villarreal en alerte sur les contre-attaques, même si Liverpool a encaissé un but en fin de match alors qu’il était sur le terrain.

    James McConnell : non noté

    Entré pour les neuf dernières minutes et le temps additionnel. Pas assez de temps de jeu pour lui attribuer une note.

    Andoni Iraola : 8/10

    Faire entrer Florian Wirtz à la mi-temps et repositionner Gravenberch a été un coup de maître tactique, transformant une première période chaotique en une seconde période dominée par son équipe. Si l’organisation défensive des 30 premières minutes avait de quoi inquiéter, ses ajustements décisifs en cours de match ont assuré une victoire capitale et préservé le sans-faute européen de l’équipe.

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