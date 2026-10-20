Liverpool a été surpris d’entrée lorsque Georges Mikautadze a ouvert le score après seulement quatre minutes de jeu. Sergi Cardona a doublé l’avance des visiteurs avant la demi-heure de jeu. Refusant de céder, les joueurs d’Andoni Iraola ont persévéré dans leur approche tactique : Alexis Mac Allister a réduit l’écart de la tête, puis Ronald Araujo a égalisé dans le temps additionnel de la première période.
Le changement de dynamique s’est pleinement concrétisé en seconde période après l’entrée en jeu de Florian Wirtz. Mac Allister a signé un doublé à la 65e minute, avant que Wirtz n’inscrive rapidement un quatrième but, trois minutes plus tard. Si un but tardif de Tani Oluwaseyi, sur un centre dangereux d’Ayoze Pérez, a assuré une fin de match tendue, les locaux ont tenu bon pour décrocher leur troisième victoire consécutive et grimper à la deuxième place avec neuf points.
Villarreal a, de son côté, reculé à la 19e place avec seulement trois points. La prestation offensive a été sublime, mais les transitions défensives resteront un sujet d’attention. Voici les notes des joueurs de Liverpool après une rencontre inoubliable.