Alisson Becker (5/10) :

Laissé sans protection par une défense qui s’est effondrée en seconde période. À peine sollicité lors des 45 premières minutes, il a finalement encaissé trois buts sur seulement quatre tirs cadrés, sans pouvoir faire grand-chose face à la précision des frappes.

Ronald Araujo (4,5/10) :

A reçu un carton jaune évitable dès la 8e minute pour contestation, ce qui a limité son agressivité tactique. A livré une première période correcte avant d’être remplacé par Frimpong à la 75e minute.

Jules Jacquet (5/10) :

Titularisé en défense centrale, il a remporté plusieurs duels physiques en première période. Comme le reste de la défense, il a toutefois souffert après que son équipe s’est retrouvée à dix, d’immenses espaces s’ouvrant dans l’axe avant son remplacement à la 88e minute.

Virgil van Dijk (5,5/10) :

A parfaitement dirigé la défense en début de match et s’est avancé avec agressivité au milieu de terrain pour perturber le rythme de Manchester City. La tâche défensive est devenue impossible après le carton rouge, et il a écopé d’un avertissement sous l’effet de la frustration dans le temps additionnel (90e+1).

Milos Kerkez (6,5/10) :

A assuré une excellente couverture défensive, notamment grâce à une intervention aussi brillante que décisive pour priver Antoine Semenyo d’une occasion franche de marquer à la 50e minute. A manifesté une frustration évidente et justifiée face aux mauvais choix de Wirtz, qui ne lui a pas donné le ballon lors des transitions offensives.