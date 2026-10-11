Manchester City a exploité sans pitié sa supériorité numérique en inscrivant trois buts en seulement 13 minutes par Erling Haaland, le remplaçant Jeremy Doku et Rayan Cherki. La prestation prometteuse des locaux a viré au cauchemar défensif, révélant la fragilité de l’équipe dans les phases de transition. Voici les notes des joueurs de Liverpool :
Notes des joueurs de Liverpool face à Manchester City : Wirtz déçoit, Frimpong humilié et un coup de folie de Gravenberch entraîne une défaite 3-0
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Gardien de but et défense
Alisson Becker (5/10) :
Laissé sans protection par une défense qui s’est effondrée en seconde période. À peine sollicité lors des 45 premières minutes, il a finalement encaissé trois buts sur seulement quatre tirs cadrés, sans pouvoir faire grand-chose face à la précision des frappes.
Ronald Araujo (4,5/10) :
A reçu un carton jaune évitable dès la 8e minute pour contestation, ce qui a limité son agressivité tactique. A livré une première période correcte avant d’être remplacé par Frimpong à la 75e minute.
Jules Jacquet (5/10) :
Titularisé en défense centrale, il a remporté plusieurs duels physiques en première période. Comme le reste de la défense, il a toutefois souffert après que son équipe s’est retrouvée à dix, d’immenses espaces s’ouvrant dans l’axe avant son remplacement à la 88e minute.
Virgil van Dijk (5,5/10) :
A parfaitement dirigé la défense en début de match et s’est avancé avec agressivité au milieu de terrain pour perturber le rythme de Manchester City. La tâche défensive est devenue impossible après le carton rouge, et il a écopé d’un avertissement sous l’effet de la frustration dans le temps additionnel (90e+1).
Milos Kerkez (6,5/10) :
A assuré une excellente couverture défensive, notamment grâce à une intervention aussi brillante que décisive pour priver Antoine Semenyo d’une occasion franche de marquer à la 50e minute. A manifesté une frustration évidente et justifiée face aux mauvais choix de Wirtz, qui ne lui a pas donné le ballon lors des transitions offensives.
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Milieu de terrain
Ryan Gravenberch (5/10) :
Une note particulièrement difficile à attribuer. Il a incontestablement été le meilleur joueur de Liverpool et le moteur de l’équipe pendant plus de 60 minutes, livrant une prestation que Jamie Carragher a comparée à celles de Patrick Vieira. Mais sa naïveté, qui lui a valu un deuxième carton jaune à la 62e minute, a constitué le tournant catastrophique qui a réduit à néant tout le travail de son équipe.
Alexis Mac Allister (6/10) :
Il s’est battu physiquement et techniquement pour rivaliser avec le milieu de terrain de Manchester City. Il n’a vraiment pas eu de chance sur l’ouverture du score : la frappe contrée de Doku a rebondi sur lui et est arrivée directement dans les pieds de Haaland. Il a fini par céder physiquement sous le poids de l’infériorité numérique.
Florian Wirtz (3,5/10) :
Une prestation très décevante et brouillonne. Il a constamment perdu le ballon, mal tiré les coups de pied arrêtés, trouvant souvent le premier défenseur, et visiblement agacé ses coéquipiers. Il a logiquement été remplacé juste après l’ouverture du score de Manchester City à la 66e minute.
Víctor Muñoz (4/10) :
Il s’est retrouvé dans quelques positions offensives prometteuses et a tenté sa chance à deux reprises, mais il est devenu une énorme faiblesse défensive en seconde période. Sur le superbe deuxième but de Manchester City, Doku a beaucoup trop facilement repiqué dans l’axe et l’a éliminé.
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Attaque
Bradley Barcola (5/10) :
Il a effectué un repli défensif correct en première période, mais a manqué de justesse dans le dernier geste et a ignoré ses coéquipiers en contre-attaque. Légèrement meilleur au début de la seconde période, il a créé une belle occasion pour Koumas avant de s’effacer et d’être remplacé à la 88e minute.
Lewis Koumas (6/10) :
Pour sa première titularisation en Premier League, il n’a pas ménagé ses efforts et a gêné Rúben Dias et Marc Guéhi par son pressing incessant. Il a obligé Donnarumma à repousser une frappe puissante des mains avant d’être remplacé par Ngumoha à la 75e minute.
- AFP
Remplaçants et entraîneur
Trey Nyoni (4,5/10) :
Entré à la place de Wirtz (66e) dans une situation impossible, il a peiné à faire face à la domination totale de Manchester City dans la possession du ballon.
Jeremie Frimpong (3/10) :
Entré à la 75e minute, il a semblé complètement perdu. Rayan Cherki l’a totalement humilié, l’envoyant au sol grâce à un superbe geste technique avant d’inscrire le troisième but.
Rio Ngumoha (5/10) :
Entré à la place de Koumas (75e), il n’a pas réussi à peser sur un match déjà perdu.
Joe Gomez & Federico Chiesa (non notés) :
Entrés à la 88e minute, alors que l’issue du match ne faisait plus de doute.
Andoni Iraola (5/10) :
Son plan de jeu a parfaitement fonctionné pendant une heure, étouffant Manchester City et créant des occasions en transition. Il a toutefois payé le prix de l’effondrement mental saisissant de son équipe après le carton rouge : ses joueurs n’ont même pas tenu trois minutes avant d’encaisser le premier but.
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