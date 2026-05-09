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Gakpo Jones Slot Liverpool GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueurs de Liverpool face à Chelsea : Cody Gakpo a été aux abonnés absents tandis que Curtis Jones a été laissé à lui-même, et Arne Slot est de nouveau sous le feu des critiques après ce match nul décevant

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Liverpool
C. Gakpo
C. Jones
A. Slot
Premier League
Liverpool vs Chelsea
FEATURES

La course de Liverpool vers la Ligue des champions a connu un léger accroc samedi, alors que Chelsea, en difficulté, a réussi à revenir au score pour arracher le match nul 1-1 et un point précieux à Anfield. Ryan Gravenberch a ouvert le score d'une superbe frappe en début de match, mais la domination des Reds s'est ensuite estompée, et une défense poreuse a permis aux Blues de revenir dans une rencontre que les hôtes ont laissé filer.

Liverpool a d’abord dominé la rencontre, Gravenberch ouvrant le score d’une frappe sous la barre dès la 6^e minute, avant que Virgil van Dijk ne manque une occasion en or d’aggraver le score quelques instants plus tard. Toutefois, une défense trop désorganisée allait être mise à mal par Chelsea, et notamment par Marc Cucurella, qui a exposé le manque d’expérience de Curtis Jones, aligné à droite de la arrière. C’est sur ce flanc que les Blues ont fait des ravages, contraignant Giorgi Mamardashvili à multiplier les interventions.

Mais c’est une autre faille des Reds qui a été exposée sur l’égalisation, juste avant la mi-temps, encore une fois sur coup franc. Wesley Fofana surgit pour reprendre un centre à ras de terre d’Enzo Fernández, Cody Gakpo ne remarquant même pas la présence du Français avant que celui-ci ne le bouscule pour frapper, laissant Mamardashvili impuissant alors que le ballon terminait sa course au fond des filets sans que le gardien ne puisse l’effleurer.

La mi-temps est arrivée à point nommé pour les Reds, mais il a fallu l’intervention de la VAR pour empêcher Chelsea de repasser devant au retour des vestiaires, lorsque Cucurella était légèrement hors-jeu sur l’action conclue par Cole Palmer.

Les occasions ont ensuite été l’apanage des Reds : un but de Jones a été refusé pour hors-jeu, puis Szoboszlai a contraint Filip Jorgensen à une parade avant de voir sa frappe heurter le poteau, et Van Dijk a lui aussi touché le bois en fin de match. Les Reds, malgré leur domination territoriale en seconde période, ne parviennent pas à prendre l’avantage et doivent se contenter d’un partage frustrant face à une formation qui restait sur six défaites consécutives en championnat. L’équipe d’Arne Slot conserve néanmoins une bonne dynamique pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine, mais ce manque de réalisme au moment de conclure laissera un goût d’inachevé.

Les notes des joueurs de Liverpool à Anfield selon GOAL...

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (7/10) :

    Toujours vif et alerte sur sa ligne, il a réalisé plusieurs arrêts décisifs lors d'une prestation très solide.

    Curtis Jones (4/10) :

    Aligné à un poste qui ne lui est pas naturel, son mauvais placement l'a régulièrement mis en difficulté. Il a posé un réel problème à Liverpool tout au long de l'après-midi.

    Ibrahima Konaté (5/10) :

    Sa propre performance médiocre a exacerbé les erreurs de Jones à ses côtés.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    Le meilleur d’une arrière-garde en difficulté, même si le niveau général était faible. Il aurait dû ouvrir le score dès le début du match et a failli se rattraper en fin de rencontre, mais sa frappe a heurté la barre transversale.

    Milos Kerkez (5/10) :

    Sans être catastrophique, sa performance n’a pas non plus laissé une empreinte durable.

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (7/10) :

    Il a ouvert le score dès l’entame grâce à une frappe splendide et a ensuite brillé dans l’entrejeu par son impact physique.

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Auteur de plusieurs tacles bien sentis, il a toutefois souvent cédé dans les duels.

    Dominik Szoboszlai (6/10) :

    Match discret. Plus menaçant après la pause, il a contraint Jorgensen à une belle parade avant de frapper le poteau, sans autre occasion notable.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Jeremie Frimpong (6/10) :

    Mieux en seconde période après une première mi-temps discrète, il a solidement épaulé Jones en défense et s’est montré plus incisif offensivement, même si son impact est resté en deçà des attentes.

    Cody Gakpo (4/10) :

    Peu en vue, il a souvent manqué de confiance lorsqu’il recevait le ballon et a même gâché une action en se mettant hors-jeu sur la passe décisive pour la tête de Jones, finalement refusée.

    Rio Ngumoha (7/10) :

    Le plus vif des Reds durant toute la rencontre, il se montrait constamment dangereux après chaque récupération de balle. Son impact s’est fait sentir jusqu’à sa sortie peu après l’heure de jeu, moment marqué par un visible mécontentement d’Anfield.

  • Arne Slot 2026Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Alexander Isak (5/10) :

    Entré en jeu, il n’a pas réussi à peser sur la rencontre malgré une demi-heure de jeu.

    Joe Gomez (N/A) :

    Remplaçant pour les 15 dernières minutes, il est entré afin de solidifier une défense en difficulté.

    Federico Chiesa (N/A) :

    Autre remplaçant introduit dans les dernières minutes.

    Arne Slot (4/10) :

    Il disposait de plusieurs options au poste d’arrière droit et a choisi Jones, souvent pris de vitesse. Il a rectifié le tir à la mi-temps pour solidifier ce côté, sans succès durable avant l’entrée de Gomez en fin de match. Son choix de remplacer Ngumoha a été sifflé, et on le comprend.

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