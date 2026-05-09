Notes des joueurs de Liverpool face à Chelsea : Cody Gakpo a été aux abonnés absents tandis que Curtis Jones a été laissé à lui-même, et Arne Slot est de nouveau sous le feu des critiques après ce match nul décevant

Liverpool a d’abord dominé la rencontre, Gravenberch ouvrant le score d’une frappe sous la barre dès la 6^e minute, avant que Virgil van Dijk ne manque une occasion en or d’aggraver le score quelques instants plus tard. Toutefois, une défense trop désorganisée allait être mise à mal par Chelsea, et notamment par Marc Cucurella, qui a exposé le manque d’expérience de Curtis Jones, aligné à droite de la arrière. C’est sur ce flanc que les Blues ont fait des ravages, contraignant Giorgi Mamardashvili à multiplier les interventions.

Mais c’est une autre faille des Reds qui a été exposée sur l’égalisation, juste avant la mi-temps, encore une fois sur coup franc. Wesley Fofana surgit pour reprendre un centre à ras de terre d’Enzo Fernández, Cody Gakpo ne remarquant même pas la présence du Français avant que celui-ci ne le bouscule pour frapper, laissant Mamardashvili impuissant alors que le ballon terminait sa course au fond des filets sans que le gardien ne puisse l’effleurer.

La mi-temps est arrivée à point nommé pour les Reds, mais il a fallu l’intervention de la VAR pour empêcher Chelsea de repasser devant au retour des vestiaires, lorsque Cucurella était légèrement hors-jeu sur l’action conclue par Cole Palmer.

Les occasions ont ensuite été l’apanage des Reds : un but de Jones a été refusé pour hors-jeu, puis Szoboszlai a contraint Filip Jorgensen à une parade avant de voir sa frappe heurter le poteau, et Van Dijk a lui aussi touché le bois en fin de match. Les Reds, malgré leur domination territoriale en seconde période, ne parviennent pas à prendre l’avantage et doivent se contenter d’un partage frustrant face à une formation qui restait sur six défaites consécutives en championnat. L’équipe d’Arne Slot conserve néanmoins une bonne dynamique pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine, mais ce manque de réalisme au moment de conclure laissera un goût d’inachevé.

Les notes des joueurs de Liverpool à Anfield selon GOAL...