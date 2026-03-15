Notes des joueurs de Liverpool contre Tottenham : Dominik Szoboszlai, toujours aussi redoutable, récidive, mais Andy Robertson et Joe Gomez ont livré une prestation défensive lamentable lors d'un match nul décourageant

Malgré leurs récentes difficultés, les Spurs se sont bien installés dans le match, et Souza, recruté en janvier, a mis Alisson Becker à l'épreuve d'un tir lointain. Ce sont toutefois les Reds qui ont ouvert le score lorsque Szoboszlai a envoyé un coup franc enroulé depuis 25 mètres, même si Guglielmo Vicario aurait dû faire mieux.

Cody Gakpo a failli doubler l'avance de Liverpool lorsque sa frappe depuis l'entrée de la surface a été détournée sur le poteau par Vicario, mais Tottenham restait menaçant, et Richarlison a d'abord manqué le cadre de la tête avant de forcer Alisson à réaliser un bel arrêt sur un corner.

Richarlison a de nouveau été privé de but par son coéquipier brésilien peu après la pause après s'être échappé vers le but, tandis que Rio Ngumoha a tiré au-dessus alors qu'il était bien placé lors de des débuts remarqués en Premier League de l'adolescent.

Mohamed Salah et Hugo Ekitike ont été lancés en fin de match alors que Liverpool cherchait à gérer le score, mais ils ont au contraire encaissé un nouveau coup dur lorsque Richarlison a glissé le ballon derrière Alisson après un bon travail de Randal Kolo Muani.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield...