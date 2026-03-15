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Tom Maston

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Notes des joueurs de Liverpool contre Tottenham : Dominik Szoboszlai, toujours aussi redoutable, récidive – mais Andy Robertson et Joe Gomez ont livré une prestation défensive catastrophique lors de ce match nul décourageant

Liverpool a laissé passer l'occasion de se hisser parmi les quatre premiers de la Premier League après avoir été tenu en échec 1-1 dimanche par une équipe de Tottenham en difficulté. Le quatrième but sur coup franc direct de la saison de Dominik Szoboszlai semblait devoir sceller la victoire pour l'équipe d'Arne Slot, mais Richarlison a surgi dans la dernière minute du temps réglementaire pour arracher un point aux Spurs.

Malgré leurs récentes difficultés, les Spurs se sont bien installés dans le match, et Souza, recruté en janvier, a mis Alisson Becker à l'épreuve d'un tir lointain. Ce sont toutefois les Reds qui ont ouvert le score lorsque Szoboszlai a envoyé un coup franc enroulé depuis 25 mètres, même si Guglielmo Vicario aurait dû faire mieux.

Cody Gakpo a failli doubler l'avance de Liverpool lorsque sa frappe depuis l'entrée de la surface a été détournée sur le poteau par Vicario, mais Tottenham restait menaçant, et Richarlison a d'abord manqué le cadre de la tête avant de forcer Alisson à réaliser un bel arrêt sur un corner.

Richarlison a de nouveau été privé de but par son coéquipier brésilien peu après la pause après s'être échappé vers le but, tandis que Rio Ngumoha a tiré au-dessus alors qu'il était bien placé lors de des débuts remarqués en Premier League de l'adolescent.

Mohamed Salah et Hugo Ekitike ont été lancés en fin de match alors que Liverpool cherchait à gérer le score, mais ils ont au contraire encaissé un nouveau coup dur lorsque Richarlison a glissé le ballon derrière Alisson après un bon travail de Randal Kolo Muani.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield...

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (8/10) :

    Il a dû se surpasser pour repousser les tentatives de Souza et Richarlison (à trois reprises). Il est bien sorti de sa ligne pour intercepter les ballons en profondeur avec un sang-froid exceptionnel.

    Dominik Szoboszlai (8/10) :

    Très bon sur le plan défensif face à Tel et ses coéquipiers. A bien utilisé le ballon en phase offensive. A couronné sa performance par un nouveau but sur coup franc.

    Joe Gomez (4/10) :

    A parfois eu du mal face à Solanke. A semblé manquer de confiance.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    A été dominé par Richarlison à plusieurs reprises, mais a parfois bien rattrapé le coup.

    Andy Robertson (4/10) :

    Quelques touches imprécises ont gâché des occasions de contre-attaque. Son incapacité à contrer Kolo Muani a directement conduit au but égalisateur de Richarlison.

    • Publicité
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (7/10) :

    Il a régulièrement mis à profit ses longues jambes pour récupérer le ballon au milieu de terrain et lancer les attaques de Liverpool.

    Alexis Mac Allister (6/10) :

    Il cherchait toujours à recevoir le ballon et à le relancer le plus vite possible. Il a effectué quelques passes intelligentes, notamment vers Ngumoha. Il a toutefois perdu trop souvent le ballon dans le dernier tiers.

    Florian Wirtz (7/10) :

    Il a dominé la première mi-temps en s'activant dans la surface de réparation de Tottenham. Il s'est un peu effacé après la pause avant d'être remplacé à l'heure de jeu.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Jeremie Frimpong (5/10) :

    Il s'est livré à un beau duel avec Spence, qu'il a parfois dominé. Il lui a manqué de mordant dans le dernier tiers.

    Cody Gakpo (5/10) :

    Aligné en tant qu'attaquant central, il a travaillé sans relâche sans le ballon. Il a vu l'un de ses tirs repoussé sur le poteau par Vicario, mais ses dernières touches de balle ou ses passes ont par ailleurs été décevantes.

    Rio Ngumoha (8/10) :

    Il s'est peu à peu imposé lors de ses débuts en Premier League, mais au moment où il a été remplacé, un peu après l'heure de jeu, il était le joueur le plus dangereux sur le terrain. Il a laissé Porro sur place à plusieurs reprises, et sans un manque de finition, il aurait marqué un but.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Hugo Ekitike (5/10) :

    Il s'est montré dangereux en contre-attaque, mais ses dernières passes et ses tirs ont manqué de précision, notamment lors d'une contre-attaque en fin de match.

    Mohamed Salah (7/10) :

    Véritable bouffée d'énergie après avoir remplacé Frimpong. Il a créé des occasions et a vu son tir repoussé par Vicario.

    Curtis Jones (6/10) :

    Moins incisif que Wirtz, mais a livré une performance solide pendant une demi-heure.

    Trey Nyoni (N/A) :

    A remplacé Gakpo pour les huit dernières minutes environ.

    Federico Chiesa (N/A) :

    Entré en jeu dans le temps additionnel alors que Liverpool cherchait à marquer le but de la victoire.

    Arne Slot (4/10) :

    Compte tenu de la forme des Spurs, un résultat désastreux. Toutes ses rotations n'ont pas fonctionné, même si certaines stars ont pu se reposer. Le manque de mordant s'est une nouvelle fois avéré coûteux, l'équipe ayant laissé filer des points en fin de match.

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