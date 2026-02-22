Forest a ouvert le score contre Liverpool après deux minutes, lorsque Callum Hudson-Odoi a surgi derrière Dominik Szoboszlai, mais Alisson Becker a rapidement quitté sa ligne pour écarter le danger. L'équipe locale a dominé tout au long de la première mi-temps, tandis que Liverpool peinait à remonter le terrain, mais elle n'a pas su tirer profit de ses nombreuses occasions.

En deuxième mi-temps, Curtis Jones, qui avait remplacé Wirtz blessé quelques minutes avant le coup d'envoi, a eu la meilleure occasion des Reds jusqu'à ce moment-là, lorsqu'un centre en retrait l'a trouvé dans la surface de réparation, mais Stefan Ortega a réussi à repousser le ballon du pied pour préserver son invincibilité.

Contre toute attente, Liverpool pensait avoir pris l'avantage à deux minutes de la fin : un arrêt brillant d'Ortega a empêché Hugo Ekitike de marquer, puis Mac Allister a récupéré le ballon dégagé par Ola Aina et l'a envoyé dans les filets. Cependant, après consultation du VAR, il a été constaté que le ballon avait touché son coude et le but a été annulé.

Quelques minutes plus tard, Mac Allister a finalement inscrit le but de la victoire, profitant d'un superbe renvoi de Virgil van Dijk pour arracher les trois points.

GOAL note les joueurs de Liverpool au City Ground...