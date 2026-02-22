Goal.com
Liverpool
Notes des joueurs de Liverpool contre Nottingham Forest : Alexis Mac Allister à la rescousse ! La performance tardive de l'Argentin permet à Mohamed Salah et à l'attaque peu efficace des Reds de s'en sortir dans une victoire cruciale pour les prétendants à la Ligue des champions

Alexis Mac Allister a inscrit le but de la victoire à la 96e minute, permettant à Liverpool de battre Nottingham Forest 1-0 au City Ground dimanche. L'international argentin pensait avoir remporté le match à deux minutes de la fin, mais le VAR a annulé son but. Le milieu de terrain n'a toutefois pas baissé les bras et les Reds ont infligé une défaite cuisante à Forest, malgré l'absence de Florian Wirtz, blessé.

Forest a ouvert le score contre Liverpool après deux minutes, lorsque Callum Hudson-Odoi a surgi derrière Dominik Szoboszlai, mais Alisson Becker a rapidement quitté sa ligne pour écarter le danger. L'équipe locale a dominé tout au long de la première mi-temps, tandis que Liverpool peinait à remonter le terrain, mais elle n'a pas su tirer profit de ses nombreuses occasions.

En deuxième mi-temps, Curtis Jones, qui avait remplacé Wirtz blessé quelques minutes avant le coup d'envoi, a eu la meilleure occasion des Reds jusqu'à ce moment-là, lorsqu'un centre en retrait l'a trouvé dans la surface de réparation, mais Stefan Ortega a réussi à repousser le ballon du pied pour préserver son invincibilité.

Contre toute attente, Liverpool pensait avoir pris l'avantage à deux minutes de la fin : un arrêt brillant d'Ortega a empêché Hugo Ekitike de marquer, puis Mac Allister a récupéré le ballon dégagé par Ola Aina et l'a envoyé dans les filets. Cependant, après consultation du VAR, il a été constaté que le ballon avait touché son coude et le but a été annulé.

Quelques minutes plus tard, Mac Allister a finalement inscrit le but de la victoire, profitant d'un superbe renvoi de Virgil van Dijk pour arracher les trois points.

GOAL note les joueurs de Liverpool au City Ground...

  • Nottingham Forest v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (6/10) :

    Belle parade dès le début du match face à Hudson-Odoi. Quelques distributions malheureuses en début de match, mais il s'est rattrapé pour terminer sans encaisser de but.

    Dominik Szoboszlai (5/10) :

    Il a eu du mal à contrer le jeu direct de Hudson-Odoi. Il dispose d'un excellent moteur, mais ses lacunes défensives ont été quelque peu mises en évidence par l'ancienne star de Chelsea.

    Ibrahima Konate (7/10) :

    Il a bien résisté à la pression incessante de Forest en première mi-temps. Le défenseur le plus autoritaire de Liverpool.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    Il a été sonné par un tir lointain qui l'a touché à l'arrière de la tête. Il a bien résisté et a joué un rôle clé dans le but victorieux de Mac Allister.

    Milos Kerkez (6/10) :

    Il a réussi à neutraliser Hutchinson. Il a eu du mal à progresser et à avoir un impact plus important vers l'avant, mais il a livré une belle performance. Remplacé en fin de match.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOLAFP

    Milieu de terrain

    Curtis Jones (5/10) :

    Il a remplacé Wirtz après que l'international allemand se soit blessé lors de l'échauffement. Il a manqué la meilleure occasion des Reds, mais a semblé jouer à plusieurs postes, et il a été plongé dans le grand bain sans grande préparation. Il a été remplacé en fin de match.

    Alexis Mac Allister (8/10) :

    Il s'est battu courageusement en défense, mais n'a pas reçu le ballon assez haut pour créer du danger. Il pensait avoir marqué le but de la victoire en fin de match grâce à une brillante pression, mais le VAR l'a refusé à juste titre ; il s'est relevé et a quand même remporté le match. Quelle mentalité !

    Ryan Gravenberch (6/10) :

    Il a bien contrôlé le ballon quand il l'a reçu, mais il a été bloqué par la pression de Forest.

  • Nottingham Forest v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Mohamed Salah (4/10) :

    Il a passé la majeure partie de la première mi-temps à défendre. Il a abandonné après avoir reçu un coup d'épaule en deuxième mi-temps et a été remplacé peu après. Il n'a plus marqué depuis neuf matchs, sa plus longue période sans but depuis son arrivée à Anfield, et il semble n'être plus que l'ombre du joueur qu'il était la saison dernière.

    Hugo Ekitike (5/10) :

    Il a été privé de ballon pendant la majeure partie du match. Il n'a réussi que deux tirs avant de manquer une occasion en or, son coup de tête à 12 mètres ayant été bien arrêté par Ortega.

    Cody Gakpo (3/10) :

    Il n'a pas touché suffisamment de ballons et, lorsqu'il l'a fait, il n'a pas réussi à créer la moindre occasion. Anonyme, il a été remplacé par le dynamique Ngumoha. Il devrait s'inquiéter pour sa place.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Federico Chiesa (6/10) :

    Remplace Salah dans un changement surprenant.

    Rio Ngumoha (8/10) :

    A remplacé Gakpo. Une passe brillante a permis à Ekitike de se créer une occasion et à Mac Allister de marquer un but refusé, et il a réalisé un dribble exceptionnel avant de marquer le but de la victoire. Il mérite plus de temps de jeu s'il est capable d'avoir un tel impact.

    Joe Gomez (N/A) :

    Remplacement tardif de Jones.

    Andy Robertson (N/A) :

    A remplacé Kerkez en fin de match.

    Arne Slot (4/10) :

    Il ne semble y avoir eu aucun ajustement tactique lorsque Wirtz s'est blessé pendant l'échauffement, ce qui a coûté cher à Liverpool. Ses remplaçants ont apporté un peu d'énergie, en particulier Ngumoha, mais Liverpool manquait cruellement de rythme. Le fait qu'ils aient remporté le match doit être considéré comme un immense coup de chance.

