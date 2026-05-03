L'équipe d'Arne Slot a connu un début de match catastrophique et a concédé deux buts après seulement quatorze minutes. Tout a commencé lorsque Matheus Cunha, depuis l'entrée de la surface, a décoché une frappe déviée qui a fini dans le coin inférieur des filets. Puis, après une parade de Freddie Woodman sur une tentative de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko a poussé le ballon au fond des filets.

Liverpool a finalement réagi en milieu de première période : Gakpo a vu sa frappe effleurer le poteau, puis les Reds ont eu de la chance de ne pas concéder un troisième but lorsque Fernandes, bien servi par Bryan Mbeumo, a vu sa demi-volée fuir le cadre extérieur.

À la mi-temps, la rencontre semblait à sens unique, mais les visiteurs ont bénéficié d’un sursis deux minutes après la reprise lorsque Szoboszlai a intercepté une passe imprécise d’Amad Diallo au milieu de terrain, a résisté à plusieurs tacles et a glissé le ballon dans le coin inférieur.

Ce but a galvanisé les Reds, qui ont aussitôt égalisé : Senne Lammens a perdu le ballon à l’entrée de sa surface, Szoboszlai a servi Gakpo, lequel n’a eu plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Liverpool a alors pris le contrôle du match, et Lammens a dû se distinguer sur une frappe de Konaté suite à un coup franc.

United a fini par reprendre ses esprits : après une occasion manquée par Casemiro, qui tirait directement sur Woodman alors qu’il était seul aux six mètres, Mainoo récupérait un ballon au bord de la surface et enroulait une frappe puissante dans le coin inférieur. Rio Ngumoha a ensuite frôlé l’égalisation, en vain : les visiteurs doivent encore prendre quatre points lors des trois dernières journées pour assurer leur qualification en Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Old Trafford...