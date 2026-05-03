Goal.com
En direct
Robertson Szoboszlai Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool contre Man Utd : Andy Robertson et Alexis Mac Allister figurent parmi les déceptions des Reds, tandis qu’une nouvelle performance exceptionnelle de Dominik Szoboszlai est une nouvelle fois réduite à néant

Player ratings
Liverpool
A. Robertson
Premier League
FEATURES
Manchester United vs Liverpool

Liverpool a chuté dimanche face à Manchester United, s'inclinant 3-2 malgré une remontée spectaculaire en seconde période. Menés de deux buts à la mi-temps, les Reds ont réduit le score par Dominik Szoboszlai puis Cody Gakpo, avant que Kobbie Mainoo ne scelle la victoire des hommes de Michael Carrick d'une frappe décisive.

L'équipe d'Arne Slot a connu un début de match catastrophique et a concédé deux buts après seulement quatorze minutes. Tout a commencé lorsque Matheus Cunha, depuis l'entrée de la surface, a décoché une frappe déviée qui a fini dans le coin inférieur des filets. Puis, après une parade de Freddie Woodman sur une tentative de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko a poussé le ballon au fond des filets.

Liverpool a finalement réagi en milieu de première période : Gakpo a vu sa frappe effleurer le poteau, puis les Reds ont eu de la chance de ne pas concéder un troisième but lorsque Fernandes, bien servi par Bryan Mbeumo, a vu sa demi-volée fuir le cadre extérieur.

À la mi-temps, la rencontre semblait à sens unique, mais les visiteurs ont bénéficié d’un sursis deux minutes après la reprise lorsque Szoboszlai a intercepté une passe imprécise d’Amad Diallo au milieu de terrain, a résisté à plusieurs tacles et a glissé le ballon dans le coin inférieur.

Ce but a galvanisé les Reds, qui ont aussitôt égalisé : Senne Lammens a perdu le ballon à l’entrée de sa surface, Szoboszlai a servi Gakpo, lequel n’a eu plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Liverpool a alors pris le contrôle du match, et Lammens a dû se distinguer sur une frappe de Konaté suite à un coup franc.

United a fini par reprendre ses esprits : après une occasion manquée par Casemiro, qui tirait directement sur Woodman alors qu’il était seul aux six mètres, Mainoo récupérait un ballon au bord de la surface et enroulait une frappe puissante dans le coin inférieur. Rio Ngumoha a ensuite frôlé l’égalisation, en vain : les visiteurs doivent encore prendre quatre points lors des trois dernières journées pour assurer leur qualification en Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Old Trafford...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Freddie Woodman (5/10) :

    Quelques dégagements imprécis, même s'il estime qu'il aurait pu mieux repousser la tentative de Sesko sur le deuxième but de United.

    Curtis Jones (5/10) :

    Il a réalisé quelques interventions défensives importantes en première période, mais a globalement peiné. Comme la plupart de ses coéquipiers, il s’est amélioré après la mi-temps.

    Ibrahima Konaté (5/10) :

    En difficulté face à Sesko en première période, il s’est montré plus à l’aise après la sortie de l’attaquant mancunien à la mi-temps.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    A connu quelques moments difficiles, mais s'est globalement montré comme le plus solide de la défense de Liverpool.

    Andy Robertson (3/10) :

    Exposé, il a souffert face à Mbeumo et Fernandes en première période et a même perdu plusieurs ballons en possession. Un après-midi à oublier, conclu par une sortie anticipée en seconde mi-temps.

    • Publicité
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (5/10) :

    Il a tenté de dynamiser le jeu en première période, mais a multiplié les pertes de balle, offrant ainsi trop d’espace à Fernandes. Il s’est nettement repris après la mi-temps, prenant le dessus sur Mainoo.

    Alexis Mac Allister (4/10) :

    Ses passes manquaient de vivacité en première période et il perdait tous ses duels physiques. Plus en vue après la pause, il a pris le jeu à son compte au milieu de terrain et a bien réussi à tromper Lammens pour récupérer le ballon et permettre à Liverpool d’égaliser. C’est toutefois son mauvais dégagement qui a offert à Mainoo l’occasion de marquer.

    Dominik Szoboszlai (9/10) :

    Il a été le meilleur joueur de Liverpool en première période, puis a fait preuve d’une superbe maîtrise et d’un sang-froid à toute épreuve pour réduire le score. Il a ensuite offert une passe décisive à Gakpo, tandis que ses coups de pied arrêtés ont causé beaucoup de problèmes. Une fois de plus, le joueur phare des Reds.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Jeremie Frimpong (4/10) :

    Invisible en première période, il a brièvement mis Shaw en difficulté après la pause, mais ne constitue pas une solution durable pour remplacer Salah.

    Florian Wirtz (5/10) :

    Complètement à côté de son poste de faux numéro 9. Bien plus à l’aise quand il redescendait d’un cran, même s’il reste en difficulté sous pression.

    Cody Gakpo (7/10) :

    Il a failli ouvrir le score d’une frappe à l’entrée de la surface en première période avant de pousser le ballon au fond des filets pour égaliser. Une prestation honorable pour l’attaquant le plus expérimenté encore en lice, alors que l’équipe était décimée par les blessures.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Milos Kerkez (5/10) :

    Il a bien couvert ses arrières et empêché Mbeumo de filer seul vers le but. Des doutes subsistent toutefois quant à ses capacités défensives globales.

    Rio Ngumoha (5/10) :

    S’il a créé quelques troubles grâce à des dribbles spectaculaires, la contribution la plus marquante de l’adolescent a été son incapacité à suivre Shaw sur l’action menant au but de Mainoo, peu après son entrée en jeu.

    Federico Chiesa (N/A) :

    Remplaçant entré en jeu pour les cinq dernières minutes.

    Arne Slot (4/10) :

    Son équipe n’a pas su répondre à la pression exercée par United en première période, et son choix d’aligner Wirtz en faux numéro 9 s’est révélé inefficace. Quelques ajustements tactiques ont permis une timide réaction après la pause, mais les champions en titre concèdent tout de même leur onzième défaite de la saison.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE