Notes des joueurs de Liverpool contre Man City : nouvelle humiliation pour Arne Slot ! Mohamed Salah et Virgil van Dijk livrent des performances catastrophiques alors que les Reds sont éliminés de la FA Cup sans avoir vraiment fait parler d'eux

Dès le début du match, Liverpool a mis la pression sur ses hôtes grâce à son pressing haut, mais a peiné à inquiéter James Trafford dans les cages de City. Mohamed Salah aurait dû faire mieux lorsqu’il s’est retrouvé seul devant le but suite à une longue passe de Giorgi Mamardashvili, mais l’Égyptien, qui disputait son premier match depuis l’annonce de son départ d’Anfield cet été, a trop tardé à tirer, permettant à Abdukodir Khusanov de le contrer au moment de la frappe.

Hugo Ekitike, quant à lui, a vu deux de ses tentatives passer à côté, ce qui signifie que le premier but n'est intervenu qu'après que Virgil van Dijk ait fait trébucher Nico O'Reilly dans la surface de réparation de Liverpool, et Haaland n'a pas manqué son penalty. L'international norvégien a ensuite doublé l'avance de City dans le temps additionnel de la première mi-temps en devançant Ibrahima Konaté pour reprendre de la tête un centre de Semenyo.

Semenyo a lui-même inscrit son nom au tableau d'affichage peu après la pause en marquant d'une frappe lobée après avoir été lancé dans le dos de la défense de Liverpool, avant que Haaland ne marque d'une frappe qui a rebondi sur la barre transversale après avoir été servi par O'Reilly à la suite d'une nouvelle action irrésistible de City.

Liverpool s'est vu offrir une occasion de réduire le score lorsque Hugo Ekitike a été fauché par Matheus Nunes, entraînant un penalty, mais Trafford a repoussé la frappe de Salah, résumant ainsi une nouvelle journée désastreuse pour les champions de Premier League bientôt détrônés.

GOAL note les joueurs de Liverpool à l'Etihad...