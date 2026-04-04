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Salah Van Dijk Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de Liverpool contre Man City : nouvelle humiliation pour Arne Slot ! Mohamed Salah et Virgil van Dijk livrent des performances catastrophiques alors que les Reds sont éliminés de la FA Cup sans avoir vraiment fait parler d'eux

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Liverpool
M. Salah
V. van Dijk
FA Cup
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Manchester City vs Liverpool

Liverpool a été éliminé de la FA Cup samedi après s'être incliné 4-0 en quart de finale face à Manchester City, un résultat qui accentue la pression sur l'entraîneur Arne Slot. Bien qu'ils aient parfois produit un beau jeu, les Reds ont été submergés en l'espace de 18 minutes de part et d'autre de la mi-temps : un triplé d'Erling Haaland et un but d'Antoine Semenyo ont scellé la qualification de City pour les demi-finales.

Dès le début du match, Liverpool a mis la pression sur ses hôtes grâce à son pressing haut, mais a peiné à inquiéter James Trafford dans les cages de City. Mohamed Salah aurait dû faire mieux lorsqu’il s’est retrouvé seul devant le but suite à une longue passe de Giorgi Mamardashvili, mais l’Égyptien, qui disputait son premier match depuis l’annonce de son départ d’Anfield cet été, a trop tardé à tirer, permettant à Abdukodir Khusanov de le contrer au moment de la frappe.

Hugo Ekitike, quant à lui, a vu deux de ses tentatives passer à côté, ce qui signifie que le premier but n'est intervenu qu'après que Virgil van Dijk ait fait trébucher Nico O'Reilly dans la surface de réparation de Liverpool, et Haaland n'a pas manqué son penalty. L'international norvégien a ensuite doublé l'avance de City dans le temps additionnel de la première mi-temps en devançant Ibrahima Konaté pour reprendre de la tête un centre de Semenyo.

Semenyo a lui-même inscrit son nom au tableau d'affichage peu après la pause en marquant d'une frappe lobée après avoir été lancé dans le dos de la défense de Liverpool, avant que Haaland ne marque d'une frappe qui a rebondi sur la barre transversale après avoir été servi par O'Reilly à la suite d'une nouvelle action irrésistible de City.

Liverpool s'est vu offrir une occasion de réduire le score lorsque Hugo Ekitike a été fauché par Matheus Nunes, entraînant un penalty, mais Trafford a repoussé la frappe de Salah, résumant ainsi une nouvelle journée désastreuse pour les champions de Premier League bientôt détrônés.

GOAL note les joueurs de Liverpool à l'Etihad...

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (5/10) :

    Il a généralement bien géré le jeu et ne peut être tenu responsable d'aucun des buts encaissés. Il aurait probablement dû délivrer une passe décisive à Salah alors que le score était de 0-0.

    Joe Gomez (6/10) :

    A réussi à neutraliser Doku la plupart du temps, même si certains de ses longs lancers ont posé des problèmes. N'a pas réussi à suivre O'Reilly lors du quatrième but de City.

    Ibrahima Konaté (4/10) :

    N'a jamais semblé à l'aise face à Haaland après que l'attaquant de City l'ait bousculé en début de match. A été battu dans les airs sur le deuxième but de City et de Haaland.

    Virgil van Dijk (2/10) :

    Assistons-nous au début de la fin pour le grand homme ? Un tacle paresseux a concédé le penalty, et il s'est fait surprendre à chaque fois lors des trois buts suivants. L'ombre de lui-même.

    Milos Kerkez (5/10) :

    Il s'en est bien sorti face à Semenyo et Cherki au début, avant d'être finalement submergé par les deux joueurs les plus créatifs de City.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Dominik Szoboszlai (5/10) :

    Il a bien soutenu Gomez face à Doku, mais cela a fini par limiter son efficacité offensive dans l'autre sens.

    Ryan Gravenberch (4/10) :

    Le carton jaune reçu en première mi-temps a limité sa capacité à mettre la pression sur le milieu de terrain de City par la suite, réduisant ainsi son impact sur le match.

    Curtis Jones (5/10) :

    Combatif pour son retour dans le onze de départ, mais ses passes étaient trop aléatoires à son goût.

    Florian Wirtz (6/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon en première mi-temps, trouvant des espaces et réalisant quelques touches de balle délicates. Il aurait toutefois pu en faire davantage pour aider Kerkez en défense.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Attaque

    Mohamed Salah (2/10) :

    Ce n'est pas le début de tournée d'adieu qu'il aurait souhaité. Il a trop tardé à conclure une occasion en or d'ouvrir le score, avant de voir son penalty raté arrêté. Il n'était pas assez présent dans le jeu entre-temps non plus.

    Hugo Ekitike (5/10) :

    S'est montré insaisissable par moments en première mi-temps grâce à ses déplacements, mais peu efficace devant le but. A toutefois obtenu un penalty grâce à une belle percée en deuxième mi-temps.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jeremie Frimpong (5/10) :

    Il a remplacé Gomez mais est resté en retrait pendant la demi-heure qu'il a passée sur le terrain.

    Alexis Mac Allister (6/10) :

    A mis Trafford à l'épreuve avec un tir lointain après avoir remplacé Gravenberch.

    Rio Ngumoha (6/10) :

    S'est illustré à plusieurs reprises lors d'une nouvelle apparition remarquée en tant que remplaçant.

    Cody Gakpo (5/10) :

    À peine entré dans le match après avoir remplacé Ekitike.

    Federico Chiesa (5/10) :

    Il a remplacé Salah en fin de match, mais n'a pratiquement pas touché le ballon.

    Arne Slot (3/10) :

    Son système a bien fonctionné pendant près de 40 minutes et a posé des problèmes à City. Mais les faiblesses de son équipe ont été mises à nu dès qu'elle a pris du retard, et on avait l'impression que les Reds avaient déjà baissé les bras dès le début de la seconde mi-temps, ce qui ne reflète pas bien l'entraîneur.

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