Notes des joueurs de Liverpool contre les Wolves : Andy Robertson n'a pas encore dit son dernier mot ! Le vétéran écossais aide les Reds à se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup, tandis que Rio Ngumoha saisit sa chance pour impressionner

Alisson Becker (6/10) :

Une fois de plus, il n'a pas eu grand-chose à faire pendant de longues périodes, même s'il a connu un moment de danger lorsqu'il a failli se faire lobber après avoir raté une tentative de récupération d'un centre au second poteau.

Dominik Szoboszlai (6/10) :

Slot ayant judicieusement décidé de ne pas demander à Jeremie Frimpong, de retour de blessure, de disputer deux matchs en trois jours, le Hongrois a débuté au poste d'arrière droit et a fait un travail correct, comme d'habitude. Il sera toutefois frustré de ne pas avoir réussi à intercepter la passe en avant de Johnstone vers Hee-Chan qui a permis à ce dernier de marquer.

Joe Gomez (7/10) :

Excellente réaction après son rôle terriblement malheureux dans le but victorieux des Wolves mardi, le défenseur polyvalent a fait preuve d'un grand sang-froid au poste de défenseur central. Liverpool priera pour qu'il reste en forme jusqu'à la fin de la saison.

Virgil van Dijk (7/10) :

Une soirée beaucoup plus agréable pour le Néerlandais, qui a cette fois facilement contré la menace physique représentée par Tolu Arokodare avant de bénéficier d'un repos rare à 10 minutes de la fin.

Andy Robertson (8/10) :

Il y a encore de la vie dans ce vieux chien ! Le fougueux Écossais n'a pas été impressionné par son manque de temps de jeu ces derniers mois, mais il n'aurait pas pu faire beaucoup plus pour conserver sa place lors du match contre Gala après avoir produit le genre de performance époustouflante sur le côté gauche qui était autrefois sa marque de fabrique. Cependant, Robertson est responsable d'avoir laissé Hee-Chan en position régulière pour le but de consolation des Wolves.