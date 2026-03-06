Goal.com
En direct
Liverpool Wolves ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool contre les Wolves : Andy Robertson n'a pas encore dit son dernier mot ! Le vétéran écossais aide les Reds à se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup, tandis que Rio Ngumoha saisit sa chance pour impressionner

Andy Robertson, rappelé dans l'équipe, a été la star du match avec un but et une passe décisive, permettant à Liverpool de se rattraper en partie après sa défaite embarrassante mardi en Premier League contre les Wolves. En effet, la revanche a été une bien meilleure expérience pour les Reds, qui sont retournés à Molineux vendredi soir pour remporter une victoire 3-1 qui a assuré à l'équipe d'Arne Slot une place en quarts de finale de la FA Cup.

L'Écossais n'avait été utilisé qu'en tant que remplaçant en milieu de semaine, mais il a débuté la revanche à la place de Milos Kerkez au poste d'arrière gauche. Après une première mi-temps décevante des Reds, il a ouvert le score d'une frappe magnifique à l'extérieur de la surface peu après la pause. Quelques instants plus tard, Robertson s'est transformé en passeur, le défenseur vétéran servant Mohamed Salah pour un finish relativement simple au second poteau grâce à un superbe centre depuis le flanc gauche.

Curtis Jones a couronné sa belle performance en portant le score à 3-0 grâce à une belle course et une finition impeccable depuis l'entrée de la surface, mais Liverpool a laissé filer son blanchissage dans le temps additionnel, lorsque Hwang Hee-Chan a pu récupérer un long ballon de Sam Jonnstone pour marquer.

Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs de Liverpool qui ont pris part à ce match, alors que les Reds ont soulagé la pression qui pesait sur leur entraîneur avant le match de Ligue des champions de la semaine prochaine contre Galatasaray...

  • FBL-ENG-FACUP-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (6/10) :

    Une fois de plus, il n'a pas eu grand-chose à faire pendant de longues périodes, même s'il a connu un moment de danger lorsqu'il a failli se faire lobber après avoir raté une tentative de récupération d'un centre au second poteau.

    Dominik Szoboszlai (6/10) :

    Slot ayant judicieusement décidé de ne pas demander à Jeremie Frimpong, de retour de blessure, de disputer deux matchs en trois jours, le Hongrois a débuté au poste d'arrière droit et a fait un travail correct, comme d'habitude. Il sera toutefois frustré de ne pas avoir réussi à intercepter la passe en avant de Johnstone vers Hee-Chan qui a permis à ce dernier de marquer.

    Joe Gomez (7/10) :

    Excellente réaction après son rôle terriblement malheureux dans le but victorieux des Wolves mardi, le défenseur polyvalent a fait preuve d'un grand sang-froid au poste de défenseur central. Liverpool priera pour qu'il reste en forme jusqu'à la fin de la saison.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    Une soirée beaucoup plus agréable pour le Néerlandais, qui a cette fois facilement contré la menace physique représentée par Tolu Arokodare avant de bénéficier d'un repos rare à 10 minutes de la fin. 

    Andy Robertson (8/10) :

    Il y a encore de la vie dans ce vieux chien ! Le fougueux Écossais n'a pas été impressionné par son manque de temps de jeu ces derniers mois, mais il n'aurait pas pu faire beaucoup plus pour conserver sa place lors du match contre Gala après avoir produit le genre de performance époustouflante sur le côté gauche qui était autrefois sa marque de fabrique. Cependant, Robertson est responsable d'avoir laissé Hee-Chan en position régulière pour le but de consolation des Wolves.

    • Publicité
  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (6/10) :

    Après une faute commise en début de match, on craignait que le Néerlandais ne passe une nouvelle soirée difficile, mais il a réagi de manière impressionnante cette fois-ci. En plus de contrôler le jeu, il a également failli marquer à plusieurs reprises.

    Curtis Jones (8/10) :

    Il a justifié sa présence dans l'équipe en menant bien le pressing et en couronnant une performance dynamique par un but élégant. Liverpool a besoin de plus de performances de ce type de la part d'un joueur talentueux qui a trop longtemps souffert d'un manque de régularité.

    Alexis Mac Allister (6/10) :

    Il a quitté le terrain en boitant en fin de match après avoir été victime d'un tacle imprudent de Hwang Hee-Chan. Espérons que ce ne soit rien de grave, car l'Argentin a montré ici quelques éclairs de son meilleur niveau.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Attaque

    Mohamed Salah (7/10) :

    Le but marqué mardi semble avoir fait le plus grand bien à l'Égyptien. Il était beaucoup plus vif ici et a bien marqué son but.

    Cody Gakpo (6/10) :

    On ne peut rien reprocher à ce Néerlandais polyvalent en termes d'efforts, mais son rendement reste préoccupant.

    Rio Ngumoha (7/10) :

    Il a été très actif pendant les 60 minutes qu'il a passées sur le terrain. Le jeune joueur a parfois manqué de lucidité dans ses décisions, mais c'est normal à son âge. Ses talents de dribbleur font de lui une menace constante. Ngumoha a également réalisé la seule véritable occasion de but de Liverpool en première mi-temps.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Florian Wirtz (6/10) :

    Un retour bienvenu pour l'international allemand, qui a remplacé Ngumoha mais a repris son poste habituel de numéro 10.

    Jeremie Frimpong (6/10) :

    De précieuses minutes supplémentaires pour le Néerlandais, qui a remplacé Salah sur l'aile droite et a obtenu un bel arrêt de Johnstone peu après.

    Ibrahim Konate (N/A) :

    Il a remplacé Van Dijk en défense pour les 10 dernières minutes et lui seul sait comment il a pu manquer le centre de Gravenberch à la 90e minute.

    Trey Nyoni (N/A) :

    Il a remplacé Mac Allister au milieu de terrain en fin de match.

    Kieran Morrison (N/A) :

    Il n'est entré en jeu qu'à quelques minutes de la fin, mais il aurait dû faire mieux après avoir été bien servi par Szoboszlai dans la surface.

    Arne Slot (6/10) :

    Ilmérite d'être félicité pour avoir enfin titularisé Ngumoha (même si cela aurait dû être fait plus tôt !), mais c'est le rappel de Robertson qui s'est avéré payant. Avec un nouveau but de Salah et le retour de Wirtz sur le terrain, l'entraîneur principal se sentira soudainement beaucoup plus confiant pour le déplacement à Istanbul la semaine prochaine.

Ligue des Champions
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
0