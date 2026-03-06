Notes des joueurs de Liverpool contre les Wolves : Andy Robertson n'a pas dit son dernier mot ! Le vétéran écossais aide les Reds à retrouver leur fierté lors du match retour à Molineux, tandis que Rio Ngumoha saisit sa chance pour impressionner lors de la victoire en FA Cup

L'Écossais n'avait été utilisé qu'en tant que remplaçant en milieu de semaine, mais il a débuté la revanche à la place de Milos Kerkez au poste d'arrière gauche. Après une première mi-temps décevante des Reds, il a ouvert le score d'une frappe magnifique à l'extérieur de la surface peu après la pause. Quelques instants plus tard, Robertson s'est transformé en passeur, le défenseur vétéran servant Mohamed Salah pour un finish relativement simple au second poteau grâce à un superbe centre depuis le flanc gauche.
Curtis Jones a couronné sa belle performance en portant le score à 3-0 grâce à une belle course et une finition impeccable depuis l'entrée de la surface, mais Liverpool a concédé un but dans le temps additionnel, lorsque Hwang Hee-Chan a pu récupérer un long ballon de Sam Jonnstone pour marquer.
Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs de Liverpool qui ont pris part à ce match, alors que les Reds ont soulagé la pression sur leur entraîneur avant le match de Ligue des champions de la semaine prochaine contre Galatasaray...