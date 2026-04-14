Notes des joueurs de Liverpool contre le Paris Saint-Germain : Arne Slot se trompe encore une fois sur toute la ligne ! Le pari risqué de l'entraîneur sur Alexander Isak se retourne lourdement contre lui, tandis que la blessure d'Hugo Ekitike vient aggraver l'élimination désastreuse des Reds en Ligue des champions

Le Suédois est resté discret durant ses 45 minutes sur la pelouse, et Liverpool a même perdu Hugo Ekitike, touché gravement, lors d’une première période disputée et tendue. Le PSG a largement dominé la possession, mais a dû compter sur un sauvetage remarquable de son capitaine Marquinhos pour priver Virgil van Dijk d’un but tout fait sur la ligne.

Les locaux ont toutefois nettement amélioré leur niveau après la pause ; malgré l’entrée tardive de Rio Ngumoha, ils n’ont pas réussi à percer la défense parisienne. Dembélé a alors scellé le sort de la rencontre d’une belle frappe à l’entrée de la surface, en conclusion d’une rapide contre-attaque des champions d’Europe en titre, avant d’ajouter un deuxième but facile en fin de match.

GOAL note tous les joueurs de Liverpool sur le terrain, alors que le club anglais est éliminé de la Coupe d'Europe par le PSG pour la deuxième saison consécutive, mais cette fois de manière bien plus cuisante et dévastatrice.