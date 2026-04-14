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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Liverpool contre le Paris Saint-Germain : Arne Slot se trompe encore une fois sur toute la ligne ! Le pari risqué de l'entraîneur sur Alexander Isak se retourne lourdement contre lui, tandis que la blessure d'Hugo Ekitike vient aggraver l'élimination désastreuse des Reds en Ligue des champions

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Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Premier League
FEATURES
A. Slot
A. Isak
H. Ekitike
J. Frimpong

Les espoirs de Liverpool de sauver une saison catastrophique ont été balayés mardi soir dans le Merseyside, lors d’une soirée noire. Un doublé d’Ousmane Dembélé a permis au Paris Saint-Germain de s’imposer 2-0 à Anfield et de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions sur un score cumulé de 4-0. Comme au match aller, Arne Slot a pourtant tenté un coup de poker en titularisant Alexander Isak pour la première fois depuis sa fracture de la jambe début mars, mais le pari n’a pas payé.

Le Suédois est resté discret durant ses 45 minutes sur la pelouse, et Liverpool a même perdu Hugo Ekitike, touché gravement, lors d’une première période disputée et tendue. Le PSG a largement dominé la possession, mais a dû compter sur un sauvetage remarquable de son capitaine Marquinhos pour priver Virgil van Dijk d’un but tout fait sur la ligne.

Les locaux ont toutefois nettement amélioré leur niveau après la pause ; malgré l’entrée tardive de Rio Ngumoha, ils n’ont pas réussi à percer la défense parisienne. Dembélé a alors scellé le sort de la rencontre d’une belle frappe à l’entrée de la surface, en conclusion d’une rapide contre-attaque des champions d’Europe en titre, avant d’ajouter un deuxième but facile en fin de match.

GOAL note tous les joueurs de Liverpool sur le terrain, alors que le club anglais est éliminé de la Coupe d'Europe par le PSG pour la deuxième saison consécutive, mais cette fois de manière bien plus cuisante et dévastatrice.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (6/10) :

    Il a su anticiper le danger pour empêcher Warren Zaire-Emery de marquer, avant de réaliser un arrêt peu orthodoxe du poing tout en pédalant sur place pour repousser la tentative lobée de Dembélé. Il s'est toutefois fait battre à deux reprises par le n° 10 du PSG par la suite.

    Jeremie Frimpong (3/10) :

    Une performance catastrophique du Néerlandais, qui n’a pas été trop maladroit défensivement mais a perdu le ballon à plusieurs reprises en première période. Il a donc été remplacé à la mi-temps.

    Ibrahima Konaté (7/10) :

    Soirée nettement plus réussie pour le Français, auteur d’une intervention décisive sur Dembélé en première période et auteur d’un travail solide pour repousser les assauts du PSG aussi longtemps que possible.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    Il semblait parti pour ouvrir le score, mais un tacle brillant de Marquinhos a empêché sa frappe, et il a globalement bien dirigé la défense.

    Milos Kerkez (7/10) :

    Il a failli ouvrir le score d’un tacle glissé au second poteau, brillamment repoussé par Matvey Safonov, avant de gâcher une autre occasion avec son pied droit, moins fort. Une prestation solide dans l’ensemble, cependant.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (7/10) :

    L'une de ses performances les plus dynamiques sous le maillot rouge depuis longtemps. Le milieu néerlandais a aidé Liverpool à prendre le contrôle du match en début de seconde période et s'est également projeté vers l'avant à la moindre occasion.

    Dominik Szoboszlai (7/10) :

    Il a une nouvelle fois fourni un travail énorme au milieu de terrain, remportant d’innombrables duels et permettant à son équipe de conserver la possession du ballon. Mais contrairement à d’autres grands matchs cette saison, il n’a pas su apporter le moment d’inspiration dont Liverpool avait besoin.

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Il a bien mené le pressing et pensait avoir obtenu un penalty après avoir devancé Willian Pacho sur le ballon dans la surface, mais la décision a été annulée de manière controversée. Dans l’ensemble, cependant, une nouvelle prestation décevante de la part de l’Argentin, qui a écopé d’un autre carton jaune stupide pour un tacle sauvage sur la ligne de touche.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Hugo Ekitike (non noté) :

    Mis à part quelques jolis dribbles, un début de match plutôt discret avant d'être contraint de quitter le terrain après une demi-heure en raison d'une blessure présumée au tendon d'Achille. Un coup dur pour le Français, surtout à l'approche de la Coupe du monde.

    Alexander Isak (4/10) :

    Titularisé pour la première fois en 2026, le Suédois n’a pas pesé sur le match, victime de son manque de rythme. Remplacé à la mi-temps après seulement cinq touches de balle, il ne peut être tenu pour responsable : on lui demandait trop, à ce stade de sa convalescence, pour qu’il puisse avoir un impact.

    Florian Wirtz (5/10) :

    Aligné sur le côté gauche, l’Allemand a souvent semblé le plus capable de déstabiliser la défense du PSG grâce à un une-deux piquant ou une passe en retrait astucieuse, mais, une fois encore, il n’a pas réussi à se montrer décisif. Il devra pourtant commencer à peser davantage dans ce genre de rencontres.

  • Remplaçants et entraîneur

    Mohamed Salah (6/10) :

    Il a immédiatement semé le trouble dans la surface parisienne d’un superbe centre, quelques secondes après avoir remplacé le décevant Ekitike, avant de répéter l’opération sur un second ballon adressé au deuxième poteau pour Kerkez. Il a toutefois connu quelques approximations techniques, perdant le cuir sur des touches trop imprécises.

    Joe Gomez (6/10) :

    Entré en jeu au poste d’arrière droit à la place de Frimpong, il a livré une prestation solide avant de sortir sur blessure en milieu de seconde période, privant son équipe d’un élément jusqu’alors fiable.

    Cody Gakpo (6/10) :

    Entré pour remplacer Isak, il s’est immédiatement montré plus menaçant, mais cela n’a, une nouvelle fois, pas suffi.

    Rio Ngumoha (7/10) :

    Bien qu’attendue dans le onze de départ, il n’est entré qu’à la 68^e minute et a immédiatement alerté la défense d’une frappe rasante. 

    Curtis Jones (N/A) :

    Il est entré en jeu à la place de Mac Allister à un quart d’heure de la fin et n’a donc pas été noté.

    Arne Slot (4/10) :

    Il a pris des décisions majeures dans le onze de départ et s’est trompé sur presque toutes. Titulariser Isak s’est avéré ridicule, tandis que laisser Ngumoha sur le banc jusqu’au milieu de la seconde période relevait de la farce. Slot mettra en avant la performance de la seconde mi-temps – pour laquelle il mérite d’être félicité –, mais il est difficile de voir où le Néerlandais va aller à partir de là, surtout après avoir gâché la qualification lors du match aller.

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