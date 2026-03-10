Goal.com
Liverpool Galatasaray
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool contre Galatasaray : quel désastre ! Mohamed Salah réalise une nouvelle performance catastrophique tandis qu'Ibrahima Konaté retombe dans ses travers comiques alors que les Reds, peu efficaces, prennent du retard dans leur match de Ligue des champions

L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a déclaré que son équipe était en bien meilleure posture lorsqu'elle est revenue à Istanbul pour affronter Galatasaray en Ligue des champions mardi. Mais les Reds semblent n'avoir fait aucun progrès, puisqu'ils ont subi une nouvelle défaite 1-0 au RAMS Park, ce qui les expose cette fois-ci à un réel risque d'élimination.

De manière assez surprenante, Ibrahima Konate a livré une performance encore pire qu'il y a six mois, les tentatives du défenseur central pour dégager le ballon frôlant parfois le comique. Le Français n'était toutefois pas le seul Red à sous-performer : Virgil van Dijk a livré un match médiocre aux côtés de Konate, tandis que Mohamed Salah a été catastrophique et a été remplacé à la mi-temps, tout comme Milos Kerkez.

De plus, c'est l'incapacité collective de Liverpool à gérer les coups de pied arrêtés qui lui a coûté un nouveau match, Mario Lemina marquant le seul but de la soirée à bout portant après avoir repris de la tête un corner de Victor Osimhen.

Ci-dessous, GOAL note tous les Reds qui ont joué au RAMS Park... 

  Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Gardien de but et défense

    Giorgio Mamardashvili (5/10) :

    Il a remplacé Alisson, blessé, et même s'il n'a pas pu faire grand-chose sur le premier but de Gala, il a eu la chance de s'en sortir après avoir complètement mal jugé un centre de Lang depuis l'aile gauche. Il a réalisé un arrêt correct face à Sanchez peu après, mais n'a jamais semblé convaincant, en particulier avec le ballon à ses pieds.

    Joe Gomez (5/10) :

    Il n'est pas très surprenant qu'il ait été préféré à Frimpong pour un match aussi difficile et physique, mais il n'a pas été particulièrement impressionnant en défense et ses lacunes techniques ont inévitablement été mises en évidence en attaque.

    Ibrahima Konate (3/10) :

    Le retour de la version catastrophique de Konaté de la première moitié de la saison. Il a eu beaucoup de chance de s'en sortir après deux tentatives de dégagement atroces, qui auraient toutes deux dû aboutir à des buts pour Osimhen, tandis que ses passes ont été terribles tout au long du match.

    Virgil van Dijk (4/10) :

    Il a réalisé une interception opportune pour étouffer une contre-attaque très dangereuse de Gala, mais il s'est retrouvé pris au piège pour la tête de Sanchez et son carton jaune pour une faute inutile sur Sara a résumé sa prestation globalement brouillonne.

    Milos Kerkez (4/10) :

    A reçu un carton jaune pour une faute maladroite sur Sara en première mi-temps, et Slot a judicieusement décidé de le remplacer à la mi-temps, car son style de jeu combatif risquait de lui valoir un carton rouge.

  Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (5/10) :

    Il n'a pas hésité à se battre et a montré de belles touches de balle, mais il n'a jamais réussi à apporter le contrôle et le sang-froid dont Liverpool avait désespérément besoin. 

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Il n'a jamais cessé de se battre, mais il a perdu plus de duels qu'il n'en a gagnés et ses passes n'étaient pas excellentes non plus. De plus, il aurait vraiment dû tirer plutôt que passer après avoir été repéré dans la surface dès le début du match.

    Dominik Szoboszlai (5/10) :

    Il a joué avec beaucoup d'énergie et de détermination, mais n'a pas réussi à exercer une réelle influence sur le match, ses contributions les plus notables étant deux tirs décents à distance.

  Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Attaque

    Mohamed Salah (3/10) :

    Après avoir montré des signes de reprise la semaine dernière contre les Wolves, le « roi égyptien » de Liverpool a livré une nouvelle performance douloureusement inefficace. Il n'a pas réussi un seul tir et n'a touché qu'une seule fois le ballon dans la surface avant d'être remplacé à juste titre par Frimpong au milieu de la deuxième mi-temps.

    Hugo Ekitike (4/10) :

    Il s'est montré occasionnellement dangereux grâce à sa vitesse et ses déplacements, mais n'a pas été suffisamment présent dans l'ensemble. Lorsqu'il a eu une occasion en or, il n'a pas su la concrétiser. 

    Florian Wirtz (4/10) :

    Le retour du joueur allemand dans le onze de départ était le bienvenu, mais il aurait vraiment dû mieux exploiter la meilleure occasion de Liverpool en première mi-temps. Il a également péché par excès de technicité à certains moments. Liverpool a vraiment besoin que Wirtz soit en pleine forme et prêt à marquer pour le match retour.

  Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Remplaçants et entraîneur

    Andy Robertson (6/10) :

    Il a sans doute été frustré d'être relégué sur le banc après sa performance décisive vendredi à Molineux, mais il s'en est bien sorti après avoir remplacé Kerkez.

    Jeremie Frimpong (5/10) :

    Il a apporté un peu de vitesse à l'attaque de Liverpool, mais n'a pas réussi à faire la différence.

    Cody Gakpo (N/A) :

    Il a remplacé Wirtz à un peu plus de 15 minutes de la fin du temps réglementaire.

    Arne Slot (5/10) :

    Une nouvelle soirée infernale à Istanbul pour Slot. Aucun de ses choix tactiques n'a porté ses fruits, Kerkez ayant souffert face à Sara sur le côté gauche, tandis que Wirtz, sans surprise, ne semblait pas prêt pour un match d'une telle intensité. Slot doit vraiment orchestrer un retour classique à Anfield la semaine prochaine, car une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive - et par cette équipe de Galatasaray - aurait des conséquences désastreuses pour un entraîneur déjà soumis à une pression énorme. Le PSG n'est certainement pas à la hauteur.

