Notes des joueurs de Liverpool contre Galatasaray : quel désastre ! Mohamed Salah réalise une nouvelle performance catastrophique tandis qu'Ibrahima Konaté retombe dans ses travers comiques alors que les Reds, peu efficaces, prennent du retard dans leur match de Ligue des champions

Giorgio Mamardashvili (5/10) :

Il a remplacé Alisson, blessé, et même s'il n'a pas pu faire grand-chose sur le premier but de Gala, il a eu la chance de s'en sortir après avoir complètement mal jugé un centre de Lang depuis l'aile gauche. Il a réalisé un arrêt correct face à Sanchez peu après, mais n'a jamais semblé convaincant, en particulier avec le ballon à ses pieds.

Joe Gomez (5/10) :

Il n'est pas très surprenant qu'il ait été préféré à Frimpong pour un match aussi difficile et physique, mais il n'a pas été particulièrement impressionnant en défense et ses lacunes techniques ont inévitablement été mises en évidence en attaque.

Ibrahima Konate (3/10) :

Le retour de la version catastrophique de Konaté de la première moitié de la saison. Il a eu beaucoup de chance de s'en sortir après deux tentatives de dégagement atroces, qui auraient toutes deux dû aboutir à des buts pour Osimhen, tandis que ses passes ont été terribles tout au long du match.

Virgil van Dijk (4/10) :

Il a réalisé une interception opportune pour étouffer une contre-attaque très dangereuse de Gala, mais il s'est retrouvé pris au piège pour la tête de Sanchez et son carton jaune pour une faute inutile sur Sara a résumé sa prestation globalement brouillonne.

Milos Kerkez (4/10) :

A reçu un carton jaune pour une faute maladroite sur Sara en première mi-temps, et Slot a judicieusement décidé de le remplacer à la mi-temps, car son style de jeu combatif risquait de lui valoir un carton rouge.