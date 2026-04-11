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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Liverpool contre Fulham : Mohamed Salah ET Rio Ngumoha à aligner contre le PSG ! Les ailiers des Reds ont brillé, permettant à l’équipe d’Arne Slot de relancer ses ambitions en Ligue des champions

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A. Slot

Bien que la légende de Liverpool Mohamed Salah ait ouvert le score lors de son premier match à Anfield depuis l’annonce de son départ en fin de saison, c’est le jeune prodige Rio Ngumoha qui a éclaboussé la rencontre de son talent. Les Reds ont ainsi signé une victoire 2-0 contre Fulham, précieuse pour le moral et surtout pour leurs espoirs de qualification en Ligue des champions.

Arne Slot avait laissé Salah sur le banc lors de la cuisante défaite 2-0 des Merseysiders face au Paris Saint-Germain mercredi soir, mais l’Égyptien a rappelé son talent en inscrivant le deuxième but de Liverpool d’une superbe frappe en première intention à cinq minutes de la mi-temps.

Ngumoha, déterminant dans la construction de l’action, avait déjà ouvert le score d’une superbe frappe enroulée depuis l’intérieur de la surface, après une série de feintes de corps.

Dès lors, il serait tout à fait légitime d’appeler à la titularisation non seulement de Salah, mais aussi de Ngumoha pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG.

Ci-dessous, GOAL note tous les Reds ayant participé à cette rencontre, alors que l’équipe d’Arne Slot a remonté le moral des troupes avant le choc européen décisif, tout en consolidant ses espoirs de qualification pour la prochaine édition en préservant sa cinquième place en Premier League.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (7/10) :

    Peu sollicité, le Géorgien a néanmoins réalisé plusieurs arrêts décisifs en première période. Il affiche davantage de confiance, un atout précieux pour Liverpool tant que Alisson est à l’infirmerie.

    Jeremie Frimpong (7/10) :

    Remplacé à la mi-temps de la seconde période, probablement pour le préserver en vue de mardi, il a été très actif sur le flanc droit et a bien défendu en première période.

    Ibrahima Konaté (7/10) :

    Après ses difficultés à Paris, le défenseur central a livré une performance bien plus sereine. Sans être dominant, il n’a commis aucune erreur grossière ni montré le moindre signe de déconcentration.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    Comme Konaté, le capitaine avait souffert au Parc des Princes dans la défense à cinq peu judicieuse alignée par Slot, mais il s’est montré excellent ici, réalisant plusieurs dégagements décisifs tout en relançant proprement le jeu.

    Andy Robertson (7/10) :

    Il devrait être titularisé contre le PSG après une performance typiquement énergique et déterminée sur le côté gauche de la défense. Son retour, pour sa première sortie depuis l'annonce de son départ imminent, a fait plaisir à voir.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Dominik Szoboszlai (7/10) :

    Le Hongrois, un peu perdu contre le PSG en raison du schéma tactique surprenant de Slot, a retrouvé son dynamisme face à Fulham. Il a fourni un travail considérable et a constamment alimenté les attaquants en passes.

    Curtis Jones (6/10) :

    Il livrait une performance solide, alliant justesse technique et intensité, avant de céder sa place à la mi-temps en raison d’un problème musculaire survenu juste avant la pause.

    Florian Wirtz (7/10) :

    Remplacé tôt dans le match en prévision de la rencontre face au PSG, Wirtz n’a pas été à son meilleur niveau et a vu son influence diminuer après la pause, même s’il a bien combiné avec ses partenaires, notamment Ngumoha.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Attaque

    Mohamed Salah (8/10) :

    Nous l’avons déjà vu plus en vue à Anfield, mais son but, typique de sa patte, lui a redonné un peu du confiance égarée ces derniers temps. Un signe encourageant pour mardi…

    Cody Gakpo (6/10) :

    Hugo Ekitike étant au repos et Alexander Isak pas encore totalement remis, le Néerlandais a été aligné en pointe et a rempli sa mission, offrant une passe décisive à Salah grâce à un bon jeu de conservation dans la surface. Gakpo pourra toutefois regretter de ne pas avoir trouvé le chemin des filets, lui qui a disposé de plusieurs occasions franches.

    Rio Ngumoha (8/10) :

    La révélation de la saison des Reds a été un régal pour les yeux. Pour son jeune âge, il affiche une confiance impressionnante – et pourquoi en serait-il autrement ? Extrêmement rapide et capable de gestes techniques de haute volée, il mérite de débuter face au PSG dès le coup d’envoi.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ryan Gravenberch (6/10) :

    Slot lui avait accordé un repos bien mérité, mais il a tout de même dû entrer en jeu en deuxième mi-temps après la blessure de Jones.

    Alexis Mac Allister (6/10) :

    Il s'est montré vif après avoir remplacé Wirtz au poste de numéro 10 en milieu de deuxième mi-temps.

    Joe Gomez (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Frimpong comme arrière droit, il a failli offrir un but adverse d’une passe maladroite dans sa propre moitié de terrain.

    Alexander Isak (6/10) :

    Il a pris place en attaque après avoir remplacé Ngumoha et, bien qu'il n'ait pas eu d'occasion franche, il s'est montré assez incisif.

    Trey Nyoni (N/A) :

    Remplacé Salah dans le temps additionnel.

    Arne Slot (7/10) :

    Ses ajustements ont porté leurs fruits : Liverpool a affiché un bien meilleur visage que lors des semaines précédentes – du moins en première période – et Salah comme Ngumoha ont justifié leur retour dans le onze de départ. Reste à espérer que Slot les alignera tous deux mardi soir…

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