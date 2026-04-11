Notes des joueurs de Liverpool contre Fulham : Mohamed Salah ET Rio Ngumoha à aligner contre le PSG ! Les ailiers des Reds ont brillé, permettant à l’équipe d’Arne Slot de relancer ses ambitions en Ligue des champions

Arne Slot avait laissé Salah sur le banc lors de la cuisante défaite 2-0 des Merseysiders face au Paris Saint-Germain mercredi soir, mais l’Égyptien a rappelé son talent en inscrivant le deuxième but de Liverpool d’une superbe frappe en première intention à cinq minutes de la mi-temps.

Ngumoha, déterminant dans la construction de l’action, avait déjà ouvert le score d’une superbe frappe enroulée depuis l’intérieur de la surface, après une série de feintes de corps.

Dès lors, il serait tout à fait légitime d’appeler à la titularisation non seulement de Salah, mais aussi de Ngumoha pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG.

Ci-dessous, GOAL note tous les Reds ayant participé à cette rencontre, alors que l’équipe d’Arne Slot a remonté le moral des troupes avant le choc européen décisif, tout en consolidant ses espoirs de qualification pour la prochaine édition en préservant sa cinquième place en Premier League.