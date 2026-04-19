Notes des joueurs de Liverpool contre Everton : Virgil van Dijk et Mohamed Salah entrent dans la légende du Merseyside ! Les légendes des Reds ont brillé en s’emparant du Hill Dickinson Stadium et en décrochant une victoire spectaculaire dans ce derby

Everton a mieux démarré la rencontre, et Giorgi Mamardashvili a dû se surpasser pour repousser d’un arrêt spectaculaire une tête de Beto. Ce dernier a ensuite manqué le cadre après s’être retrouvé seul face au but, tandis qu’Iliman Ndiaye pensait avoir ouvert le score en poussant le ballon au fond des filets, mais le VAR a signalé un hors-jeu.

Liverpool a immédiatement exploité ce coup du sort : les Reds ont récupéré le ballon dans la moitié de terrain d’Everton et, après une ouverture millimétrée de Cody Gakpo, Mohamed Salah a battu Jordan Pickford d’une frappe au second poteau. Le gardien anglais a ensuite repoussé une tentative lointaine de Gakpo, tandis que la formation d’Arne Slot gérait sereinement le reste de la première période.

Les locaux n’ont toutefois pas abdiqué et ont égalisé lorsque Beto a converti un centre à ras de terre de Kiernan Dewsbury-Hall. Ensuite, les deux équipes se sont créées des occasions : Gakpo a vu sa tête repoussée sur la ligne par James Tarkowski, tandis que le gardien remplaçant Freddie Woodman, entré en jeu après la blessure de Mamardashvili, devait réaliser plusieurs interventions décisives.

C’est finalement Virgil van Dijk qui a scellé la victoire, s’élevant plus haut que tout le monde sur corner dans les arrêts de jeu de la seconde période pour marquer de la tête et déclencher une explosion de joie dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.

GOAL note les joueurs de Liverpool au Hill Dickinson Stadium...