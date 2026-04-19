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Van Dijk Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de Liverpool contre Everton : Virgil van Dijk et Mohamed Salah entrent dans la légende du Merseyside ! Les légendes des Reds ont brillé en s’emparant du Hill Dickinson Stadium et en décrochant une victoire spectaculaire dans ce derby

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Liverpool
V. van Dijk
M. Salah
Premier League
FEATURES
Everton vs Liverpool

Liverpool a pris sept points d'avance dans la course au top 5 de la Premier League grâce à un but in extremis de Virgil van Dijk, qui a permis aux Reds de s'imposer 2-1 face à Everton dimanche. Mohamed Salah avait ouvert le score pour ce qui pourrait être son dernier derby du Merseyside, avant que Beto n’égalise en seconde période et ne semble ainsi sceller le partage des points. Mais Van Dijk a finalement trouvé le chemin des filets, offrant la victoire aux siens lors de la première confrontation entre les deux grands rivaux au Hill Dickinson Stadium.

Everton a mieux démarré la rencontre, et Giorgi Mamardashvili a dû se surpasser pour repousser d’un arrêt spectaculaire une tête de Beto. Ce dernier a ensuite manqué le cadre après s’être retrouvé seul face au but, tandis qu’Iliman Ndiaye pensait avoir ouvert le score en poussant le ballon au fond des filets, mais le VAR a signalé un hors-jeu.

Liverpool a immédiatement exploité ce coup du sort : les Reds ont récupéré le ballon dans la moitié de terrain d’Everton et, après une ouverture millimétrée de Cody Gakpo, Mohamed Salah a battu Jordan Pickford d’une frappe au second poteau. Le gardien anglais a ensuite repoussé une tentative lointaine de Gakpo, tandis que la formation d’Arne Slot gérait sereinement le reste de la première période.

Les locaux n’ont toutefois pas abdiqué et ont égalisé lorsque Beto a converti un centre à ras de terre de Kiernan Dewsbury-Hall. Ensuite, les deux équipes se sont créées des occasions : Gakpo a vu sa tête repoussée sur la ligne par James Tarkowski, tandis que le gardien remplaçant Freddie Woodman, entré en jeu après la blessure de Mamardashvili, devait réaliser plusieurs interventions décisives.

C’est finalement Virgil van Dijk qui a scellé la victoire, s’élevant plus haut que tout le monde sur corner dans les arrêts de jeu de la seconde période pour marquer de la tête et déclencher une explosion de joie dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.

GOAL note les joueurs de Liverpool au Hill Dickinson Stadium...

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (7/10) :

    Il a réalisé un superbe arrêt en début de match pour repousser une frappe de Beto et s'est montré sûr de lui par ailleurs. Il a dû être évacué sur une civière après un choc avec l'attaquant des Toffees alors que celui-ci marquait le but égalisateur.

    Curtis Jones (6/10) :

    Aligné comme arrière latéral, il était chargé de se replier au milieu de terrain dès que l’occasion se présentait. Ses passes ont été inégales et l’égalisation d’Everton est intervenue côté de son couloir, même s’il a bien résisté face à Ndiaye par ailleurs.

    Ibrahima Konaté (4/10) :

    Il a été en difficulté face aux déplacements de Beto en début de match et n’a pas suivi la course de Dewsbury-Hall sur l’égalisation des locaux. Un tacle approximatif a même failli offrir un but à Dewsbury-Hall, et il est apparu au bord de la faute grave.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    A fait le job quand il a été mis à l’épreuve, même si certains de ses dégagements étaient un peu lourds. S’est finalement mué en héros en claquant un coup de tête victorieux dans les arrêts de jeu.

    Andy Robertson (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions défensives décisives et délivré des passes transversales spectaculaires, mais il a été bousculé par Beto sur le but de l’attaquant à bout portant.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Milieu de terrain

    Dominik Szoboszlai (6/10) :

    Quelques bonnes séquences ballon au pied, mais globalement en deçà de son niveau habituel dans l’entrejeu. Il a plusieurs fois laissé filer Dewsbury-Hall en première période, avant d’être pris de vitesse sur l’action qui a permis à Beto d’ouvrir le score. Il s’est rattrapé en adressant un corner parfait que Van Dijk a transformé en but.

    Ryan Gravenberch (7/10) :

    Il a évité un carton jaune en début de match et a pu maintenir son impact physique au milieu de terrain. Il a ensuite porté le ballon vers l’avant à plusieurs reprises lors d’une prestation solide.

    Florian Wirtz (5/10) :

    Prise au piège dès qu’il récupérait le ballon en début de match, il a dû redescendre pour trouver des espaces. Il a certes tenté quelques belles passes en profondeur, mais il aurait dû en faire davantage.

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Mohamed Salah (7/10) :

    Après un début de match discret, il a débloqué la situation d’une belle finition et a ensuite retrouvé de l’énergie, se montrant dangereux dès qu’il récupérait le ballon dans le dernier tiers.

    Alexander Isak (3/10) :

    Pratiquement inexistant pendant la majeure partie de l’après-midi. Il a tiré une fois directement sur Pickford, sans jamais véritablement menacer Tarkowski ou Branthwaite.

    Cody Gakpo (7/10) :

    L’une de ses meilleures performances au cours d’une saison à oublier. Superbe passe décisive pour Salah sur le premier but, il semblait en confiance face à O’Brien, mais il s’est montré trop peu efficace dans la surface de réparation à quelques reprises.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Freddie Woodman (6/10) :

    Il a connu un bref moment de flottement en négociant un ballon sur la ligne des 18 mètres, avant de se montrer imperturbable pour le reste de ses débuts en championnat avec les Reds.

    Rio Ngumoha (6/10) :

    Il a réalisé quelques dribbles audacieux avant de tirer au-dessus de la barre transversale sur une belle occasion en fin de match.

    Alexis Mac Allister (N/A) :

    Il a remplacé Wirtz pour les dix dernières minutes.

    Jeremie Frimpong (N/A) :

    A joué 10 minutes après avoir remplacé Gakpo.

    Milos Kerkez (N/A) :

    A remplacé Robertson en toute fin de match.

    Arne Slot (6/10) :

    Il doit trouver le moyen d’impliquer Isak après sa dernière prestation médiocre et aurait peut-être dû faire appel à Ngumoha plus tôt dans la rencontre. Son équipe a toutefois bien géré la situation avant de s’imposer en fin de match.

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