Goal.com
En direct
Woodman Isak Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool contre Crystal Palace : Alexander Isak et Florian Wirtz ont trouvé le chemin des filets tandis que Freddie Woodman est devenu un héros instantané à Anfield – mais la tournée d'adieu de Mohamed Salah pourrait bien avoir été cruellement écourtée

Player ratings
Liverpool
A. Isak
M. Salah
F. Woodman
Premier League
FEATURES
Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool a grimpé à la quatrième place de la Premier League grâce à sa victoire 3-1 contre Crystal Palace samedi. Les buts d’Alexander Isak et d’Andy Robertson en première période ont donné les commandes aux Reds, puis le gardien remplaçant Freddie Woodman a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour préserver l’avantage, avant que Florian Wirtz ne scelle le succès dans le temps additionnel. L’après-midi a toutefois été terni par la blessure de Mohamed Salah, qui pourrait l’éloigner des terrains pour les dernières semaines de sa carrière à Liverpool.

Après un premier quart d’heure terne, marqué par la protestation des supporters de Liverpool contre la hausse prévue des tarifs des places, les Reds ont obtenu un penalty pour une faute sur Salah. La VAR a toutefois démontré que Brennan Johnson avait touché le ballon sans faire trébucher l’attaquant égyptien. Cette décision n’a pas empêché Liverpool de reprendre du dynamisme, et Isak d’ouvrir le score : il a contrôlé une frappe déviée d’Alexis Mac Allister avant de se retourner et de battre Dean Henderson pour son troisième but en Premier League.

Palace a réagi et Freddie Woodman a réalisé deux beaux arrêts face à Jean-Philippe Mateta ; le second a déclenché une contre-attaque conclue par une frappe puissante de Robertson dans le coin inférieur.

Woodman a réalisé un autre bel arrêt peu avant la mi-temps pour repousser une frappe de Maxence Lacroix, mais alors qu’il s’imposait comme un héros devant la Kop, une légende du club a peut-être fait ses adieux : Salah a dû quitter le terrain sur blessure aux ischio-jambiers juste avant l’heure de jeu.

Palace a réduit le score de manière controversée lorsque Daniel Munoz a lobé le ballon dans le but vide après que Woodman se soit blessé en repoussant une frappe d’Ismaila Sarr, provoquant un final haletant ponctué par un tir sur le poteau du remplaçant Jorgen Strand Larsen. Liverpool a tenu bon, puis Wirtz a conclu le match devant le Kop, permettant à l’équipe d’Arne Slot de dépasser Aston Villa et de conserver huit points d’avance sur Brighton, sixième, dans la course à la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield...

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Freddie Woodman (9/10) :

    Superbe début en Premier League pour le gardien remplaçant des Reds. Il a réalisé d’excellents arrêts face à Mateta et Lacroix en fin de deuxième mi-temps et n’a jamais semblé intimidé par l’enjeu. Il s’est ensuite retrouvé au cœur d’un moment controversé après s’être blessé en repoussant une frappe de Sarr, ce qui a conduit au but de Munoz.

    Curtis Jones (7/10) :

    À l'exception d'une erreur qui a offert une occasion à Mateta, il a été très à l'aise à droite de la défense, surtout dans ses montées. Une superbe passe en profondeur a permis à Robertson de marquer.

    Ibrahima Konaté (6/10) :

    Il a globalement bien contenu la menace Mateta, même si le Français reste capable de se mettre en difficulté tout seul ; ici, il a évité les erreurs grossières.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    Il a repoussé de la tête plusieurs longs lancers dangereux de Richards et a généralement bien dégagé le ballon, même s’il n’a pas réussi à suivre la course de Sarr sur l’action menant au but de Palace.

    Andy Robertson (7/10) :

    Superbe finition pour ce qui pourrait être son dernier but avec Liverpool. Dangereux sur le flanc gauche et solide défensivement.

    • Publicité
  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Dominik Szoboszlai (6/10) :

    Discret durant la première heure, il s’est progressivement mis dans le match en simplifiant son jeu, même si sa performance reste en deçà de ses meilleures sorties cette saison.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Ses passes manquaient de précision en début de match, mais son centre a déclenché l’action menant au premier but, lui redonnant confiance. Il a ensuite dicté le jeu et terminé la rencontre avec deux passes décisives.

    Florian Wirtz (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs belles touches de balle et des passes intelligentes, même si la plupart d’entre elles sont survenues en contre-attaque. Il doit encore apprendre à créer des occasions lorsqu’il ne dispose pas d’espace. Sa belle finition a toutefois permis d’assurer les points.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Mohamed Salah (6/10) :

    L’attaquant égyptien a connu un après-midi en demi-teinte face à Canvot, mais il a pris l’ascendant sur le défenseur de Palace lors de l’action menant au premier but. Sa réaction après sa blessure en début de seconde période laisse craindre qu’il ait disputé son dernier match avec le club ; une sortie prématurée qui, si elle se confirme, marquerait une fin malheureuse pour sa carrière légendaire à Anfield.

    Alexander Isak (6/10) :

    Il a brillamment marqué son but et l’on a brièvement cru que cela allait le réveiller, mais il est resté largement en marge du jeu le reste du temps.

    Cody Gakpo (6/10) :

    Il n’a pratiquement pas touché le ballon en première période, mais a posé des problèmes à la défense de Palace après la pause.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jeremie Frimpong (6/10) :

    Il a semé la panique dans la surface de Palace à plusieurs reprises après avoir remplacé Salah, blessé.

    Ryan Gravenberch (6/10) :

    A reçu un carton jaune pour une faute tactique lors de sa brève apparition après avoir remplacé Isak.

    Joe Gomez (non noté) :

    Entré en jeu dans les dernières minutes pour renforcer la défense.

    Milos Kerkez (N/A) :

    Remplace Robertson en toute fin de rencontre.

    Arne Slot (6/10) :

    Il cherche encore le système idéal pour faire briller Isak et Wirtz, mais l’équipe enchaîne désormais trois victoires consécutives en Premier League et la qualification pour la Ligue des champions est pratiquement dans la poche pour la saison prochaine.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV