Notes des joueurs de Liverpool contre Crystal Palace : Alexander Isak et Florian Wirtz ont trouvé le chemin des filets tandis que Freddie Woodman est devenu un héros instantané à Anfield – mais la tournée d'adieu de Mohamed Salah pourrait bien avoir été cruellement écourtée

Après un premier quart d’heure terne, marqué par la protestation des supporters de Liverpool contre la hausse prévue des tarifs des places, les Reds ont obtenu un penalty pour une faute sur Salah. La VAR a toutefois démontré que Brennan Johnson avait touché le ballon sans faire trébucher l’attaquant égyptien. Cette décision n’a pas empêché Liverpool de reprendre du dynamisme, et Isak d’ouvrir le score : il a contrôlé une frappe déviée d’Alexis Mac Allister avant de se retourner et de battre Dean Henderson pour son troisième but en Premier League.

Palace a réagi et Freddie Woodman a réalisé deux beaux arrêts face à Jean-Philippe Mateta ; le second a déclenché une contre-attaque conclue par une frappe puissante de Robertson dans le coin inférieur.

Woodman a réalisé un autre bel arrêt peu avant la mi-temps pour repousser une frappe de Maxence Lacroix, mais alors qu’il s’imposait comme un héros devant la Kop, une légende du club a peut-être fait ses adieux : Salah a dû quitter le terrain sur blessure aux ischio-jambiers juste avant l’heure de jeu.

Palace a réduit le score de manière controversée lorsque Daniel Munoz a lobé le ballon dans le but vide après que Woodman se soit blessé en repoussant une frappe d’Ismaila Sarr, provoquant un final haletant ponctué par un tir sur le poteau du remplaçant Jorgen Strand Larsen. Liverpool a tenu bon, puis Wirtz a conclu le match devant le Kop, permettant à l’équipe d’Arne Slot de dépasser Aston Villa et de conserver huit points d’avance sur Brighton, sixième, dans la course à la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield...