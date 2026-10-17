Malgré 60 % de possession, l’équipe d’Andoni Iraola était menée à la pause après un but de la tête de Keane Lewis-Potter. Le match a toutefois basculé lorsque Brentford s’est retrouvé à dix après l’expulsion de Yehor Yarmoliuk pour un geste violent dans le temps additionnel de la première période. Victor Munoz et Alexander Isak ont marqué en seconde période, permettant aux visiteurs de profiter de leur supériorité numérique. Les locaux ont finalement terminé à neuf après le deuxième carton jaune reçu par Vitaly Janelt dans le temps additionnel. Voici les notes des joueurs :
Notes des joueurs de Liverpool contre Brentford : Wirtz mène le jeu et Isak marque lors d’un renversement de situation chaotique au Gtech
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Gardien de but et défense
Alisson Becker - 7/10
Becker a passé un après-midi relativement tranquille, avec un seul arrêt à effectuer, l’adversaire n’ayant cadré que deux tirs. Le Brésilien ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score, mais il s’est montré excellent dans la relance.
Virgil van Dijk - 8/10
Le capitaine a fait preuve d’un calme remarquable. Van Dijk a dirigé la ligne défensive de main de maître et dominé les duels aériens derrière, contribuant aux 17 remportés au total par son équipe. Les locaux n’ont ainsi pas pu exploiter les contre-attaques après s’être retrouvés à dix.
Ronald Araujo - 6/10
Une première période difficile pour Araujo, qui a eu quelques problèmes face à la mobilité des attaquants adverses. Le défenseur a été remplacé à la pause dans le cadre d’un changement tactique visant à renforcer l’attaque.
Jeremy Jacquet - 7,5/10
Jacquet a montré de belles promesses tout en devenant la bête noire de Brentford. Son jeu physique a poussé Yarmoliuk à lui asséner un coup de tête avant la pause, un geste qui a valu un carton rouge à ce dernier. Il a ensuite provoqué l’avertissement de Janelt pour contestation. Bien qu’il ait lui-même reçu un carton jaune, sa capacité à perturber l’adversaire et sa vitesse pour revenir défendre ont été précieuses.
Milos Kerkez - 7/10
Kerkez a apporté une largeur indispensable sur le flanc gauche, montant haut pour faire reculer les pistons adverses. L’énergie du latéral a été essentielle pour maintenir un pressing haut.
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Milieu de terrain
Dominik Szoboszlai - 6,5/10
Szoboszlai a fait le travail au milieu de terrain, mais a malheureusement aggravé une blessure préexistante. Le Hongrois a dû quitter le terrain prématurément à la 32e minute.
Alexis Mac Allister - 8,5/10
Mac Allister a été le principal chef d’orchestre au milieu de terrain, dictant brillamment le rythme face à un bloc bas. L’Argentin a reçu un carton jaune à la 53e minute, mais a continué à contrôler le jeu sans difficulté.
Florian Wirtz - 8,5/10
Wirtz a été le moteur créatif de l’équipe, trouvant constamment des espaces entre les lignes. L’intelligence de jeu de l’Allemand a été récompensée par une passe décisive précise sur le but égalisateur.
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Attaque
Bradley Barcola - 8/10
Barcola a été une menace constante, profitant de sa vitesse pour étirer une défense diminuée. Malgré un carton jaune reçu à la 31e minute, l’ailier a délivré une passe décisive de la tête, pleine de justesse, sur le but de la victoire.
Victor Munoz - 8/10
Munoz a répondu présent au moment décisif en inscrivant le but égalisateur à la 62e minute d’une superbe frappe du pied gauche. Les déplacements intelligents de l’Espagnol ont complètement changé la physionomie du match.
Alexander Isak - 8/10
Isak a mené l’attaque avec une grande intelligence. Son but victorieux à la 70e minute a été une démonstration de placement, confirmant une nouvelle fois son remarquable bilan de buts face à cet adversaire précis.
- AFP
Remplaçants et entraîneur
Trey Nyoni - 6,5/10
Entré à la 32e minute à la place de Szoboszlai, blessé, Nyoni a fait preuve d’une maturité impressionnante dans la conservation du ballon.
Jeremie Frimpong - Non noté
Entré à la mi-temps pour apporter de la largeur en attaque, Frimpong a malheureusement dû sortir sur blessure six minutes plus tard.
Rio Ngumoha - 7,5/10
Entré à la place de Frimpong à la 52e minute, Ngumoha a immédiatement posé des problèmes. En toute fin de temps additionnel, sa course directe et explosive en contre-attaque a poussé Vitaly Janelt à commettre une faute cynique. Le capitaine de Brentford a écopé d’un deuxième carton jaune et a été expulsé.
Joseph Gomez - Non noté
Gomez est entré à la 79e minute pour contribuer à sécuriser la défense.
Lewis Koumas - Non noté
Koumas est entré à la 79e minute aux côtés de Gomez pour apporter de la fraîcheur au pressing.
Andoni Iraola - 8,5/10
Iraola mérite d’être largement salué pour sa gestion du match. L’entraîneur a remanié efficacement son équipe après le carton rouge et, malgré des blessures inattendues, ses ajustements tactiques audacieux ont directement permis cette remontée.
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