Alisson Becker - 7/10

Becker a passé un après-midi relativement tranquille, avec un seul arrêt à effectuer, l’adversaire n’ayant cadré que deux tirs. Le Brésilien ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score, mais il s’est montré excellent dans la relance.

Virgil van Dijk - 8/10

Le capitaine a fait preuve d’un calme remarquable. Van Dijk a dirigé la ligne défensive de main de maître et dominé les duels aériens derrière, contribuant aux 17 remportés au total par son équipe. Les locaux n’ont ainsi pas pu exploiter les contre-attaques après s’être retrouvés à dix.

Ronald Araujo - 6/10

Une première période difficile pour Araujo, qui a eu quelques problèmes face à la mobilité des attaquants adverses. Le défenseur a été remplacé à la pause dans le cadre d’un changement tactique visant à renforcer l’attaque.

Jeremy Jacquet - 7,5/10

Jacquet a montré de belles promesses tout en devenant la bête noire de Brentford. Son jeu physique a poussé Yarmoliuk à lui asséner un coup de tête avant la pause, un geste qui a valu un carton rouge à ce dernier. Il a ensuite provoqué l’avertissement de Janelt pour contestation. Bien qu’il ait lui-même reçu un carton jaune, sa capacité à perturber l’adversaire et sa vitesse pour revenir défendre ont été précieuses.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez a apporté une largeur indispensable sur le flanc gauche, montant haut pour faire reculer les pistons adverses. L’énergie du latéral a été essentielle pour maintenir un pressing haut.