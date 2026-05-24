Sans surprise, Salah a tout tenté pour enrichir son impressionnant compteur de 257 buts avec Liverpool, en vain : l’attaquant, dont le départ est acté, a vu sa meilleure occasion, un coup franc bien placé à l’entrée de la surface, heurter le poteau.

Il a toutefois offert sa 93e passe décisive pour Liverpool, adressant un centre parfait de l’extérieur du pied que Curtis Jones a transformé en ouverture du score juste avant l’heure de jeu.

Brentford a finalement obtenu l'égalisation grâce à une tête à bout portant de Kevin Schade, mais ce but n'a guère changé la donne pour les locaux, un point suffisant pour valider leur qualification en Ligue des champions en concluant à la cinquième place.

Ci-dessous, GOAL attribue des notes à tous les joueurs de Liverpool présents à Anfield, alors que Salah et Andy Robertson ont tiré leur révérence après des carrières mémorables dans le Merseyside...