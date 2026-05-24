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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Liverpool contre Brentford : Mo Salah quitte la scène avec une passe décisive somptueuse, tandis que les Reds valident leur billet pour la Ligue des champions grâce à un match nul lors de la dernière journée

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Liverpool
M. Salah
Premier League
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Liverpool vs Brentford

Les yeux embués de larmes, Mohamed Salah a adressé un adieu émouvant à Anfield après avoir établi le nouveau record absolu de passes décisives de Liverpool en Premier League, lors du match nul 1-1 face à Brentford. Malgré les spéculations sur une possible mise sur le banc par Arne Slot, après de nouvelles critiques indirectes consécutives à la défaite à Aston Villa, l’international égyptien, âgé de 33 ans, a bien été aligné d’entrée sur l’aile droite, poste qu’il occupe depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017.

Sans surprise, Salah a tout tenté pour enrichir son impressionnant compteur de 257 buts avec Liverpool, en vain : l’attaquant, dont le départ est acté, a vu sa meilleure occasion, un coup franc bien placé à l’entrée de la surface, heurter le poteau.

Il a toutefois offert sa 93e passe décisive pour Liverpool, adressant un centre parfait de l’extérieur du pied que Curtis Jones a transformé en ouverture du score juste avant l’heure de jeu.

Brentford a finalement obtenu l'égalisation grâce à une tête à bout portant de Kevin Schade, mais ce but n'a guère changé la donne pour les locaux, un point suffisant pour valider leur qualification en Ligue des champions en concluant à la cinquième place.

Ci-dessous, GOAL attribue des notes à tous les joueurs de Liverpool présents à Anfield, alors que Salah et Andy Robertson ont tiré leur révérence après des carrières mémorables dans le Merseyside...

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (6/10) :

    Lors de ce qui pourrait avoir été sa dernière sortie à Anfield sous le maillot des Reds, le Brésilien a réalisé une parade décisive face à Schade juste avant la mi-temps. Il n’a toutefois rien pu faire sur l’égalisation de Brentford.

    Curtis Jones (7/10) :

    Aligné une nouvelle fois à un poste qui n’est pas le sien, celui d’arrière droit, il s’est montré à la hauteur. Très impliqué dans les meilleures séquences offensives des Reds en première période, il a ensuite ouvert le score d’une course parfaitement synchronisée pour convertir un centre sublime de Salah. Dommage que le centre sur lequel Schade a marqué de la tête ait rebondi sur ses fesses, mais cet épisode rappelle, au bon moment, la qualité de Jones alors que son avenir à Liverpool pourrait s’écrire ailleurs cet été.

    Ibrahima Konaté (5/10) :

    Très à l’aise dans les airs et précis dans ses passes, il a toutefois récolté un carton jaune évitable pour une faute maladroite, une maladresse caractéristique alors que son contrat touche à sa fin.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    Une performance dominante typique du Néerlandais, mais il sera sans doute extrêmement déçu que Liverpool n'ait une nouvelle fois pas réussi à garder ses cages inviolées.

    Andy Robertson (6/10) :

    Préféré à Kerkez pour son dernier match avec Liverpool, il a été solide sans être spectaculaire. Il s’est fait devancer par Schade sur l’égalisation, mais il n’était pas le seul surpris par ce centre dévié. Tout comme son ami Salah, l’Écossais a reçu une ovation méritée à sa sortie.

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (7/10) :

    L’un des joueurs les plus dynamiques de Liverpool, il a réalisé plusieurs belles percées en première période et a failli ouvrir le score d’une frappe lointaine bien frappée.

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Il a fourni un travail intense, mais son manque d’efficacité demeure préoccupant. Sa frustration a éclaté lors d’un tacle appuyé sur Igor Thiago, sanctionné d’un carton jaune dans le temps additionnel.

    Dominik Szoboszlai (7/10) :

    Toujours aussi mobile, il a trouvé Gakpo dans la surface grâce à un superbe centre qui méritait un but, avant d’offrir une belle occasion à Wirtz. Sans être exceptionnel, il reste le seul véritable prétendant au titre de meilleur joueur de la saison à Liverpool.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Mohamed Salah (8/10) :

    Il a évolué comme s’il voulait clore son passage par un dernier but, et la chance l’a fui lorsque son splendide coup franc en première période a heurté le poteau alors que Kelleher était battu. Son centre, qui a amené le but de Jones, était tout en maîtrise et lui a permis de dépasser Steven Gerrard en tête du classement des passeurs décisifs de Liverpool en Premier League.

    Cody Gakpo (6/10) :

    Il a créé plusieurs occasions pour ses partenaires en attaque et c’est lui qui a lancé Salah pour servir Jones sur le premier but. Il pourra toutefois regretter que sa tête décollée sur un centre de Szoboszlai ait été repoussée par un défenseur de Brentford.

    Rio Ngumoha (7/10) :

    L’adolescent intrépide a constamment pris sa chance et a failli ouvrir le score d’une superbe frappe enroulée qui a frôlé le cadre.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Florian Wirtz (6/10) :

    De retour en forme, l’Allemand a remplacé Ngumoha à un peu moins de 20 minutes de la fin. Bien qu’il soit apparu un peu en difficulté dans un premier temps, Wirtz a finalement été privé du but de la victoire par une parade brillante de Kelleher dans les dernières secondes.

    Jeremie Frimpong (5/10) :

    Entré à la place de Salah sur l’aile droite à la 74^e minute, il n’a pas pesé sur le jeu.

    Trey Nyoni (non noté) :

    Il a pris la place de Gravenberch au milieu de terrain pour les dix dernières minutes.

    Milos Kerkez (N/A) :

    Il a remplacé Robertson à la 83^e minute.

    Joe Gomez (N/A) :

    A remplacé Konaté en toute fin de match.

    Arne Slot (5/10) :

    Il a résisté à la tentation de laisser Salah sur le banc après son dernier accès de colère et a été récompensé par une passe décisive. Ngumoha s'est également bien débrouillé lors de son dernier match en tant que titulaire, mais Slot a encore beaucoup de travail à faire cet été pour remettre de l'ordre dans sa défense catastrophique.