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Krishan Davis

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Notes des joueurs de Liverpool contre Aston Villa : Arne Slot serait-il sur le point d'être limogé ? Les Reds, en pleine déroute, se font écraser par Ollie Watkins et ses coéquipiers malgré les efforts de l'adolescent Rio Ngumoha

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Aston Villa vs Liverpool

La défense du titre de Liverpool a touché un nouveau point bas vendredi soir, les Reds subissant une lourde défaite face à Aston Villa, déjà qualifié pour la Ligue des champions, un résultat qui compromet leurs propres espoirs de qualification. Malmenés par Ollie Watkins, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, les Reds ont cédé 4-2. Conséquence : l’équipe d’Arne Slot glisse à la cinquième place de la Premier League, avec quatre points d’avance sur Bournemouth, mais un match en plus.

Aston Villa a pris l’initiative dès le coup d’envoi et, après une brève réaction de Liverpool, a ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à un tir enroulé de Morgan Rogers suite à un corner parfaitement joué. Mais leur avantage n’a pas duré : les visiteurs ont égalisé en début de seconde période sur une tête de Virgil van Dijk, suite à un coup franc.

Ce but n’a toutefois pas sonné le réveil des Reds, car les hommes d’Unai Emery ont immédiatement repris l’avantage. Quelques instants après que l’impressionnant Rio Ngumoha eût slalomé dans la défense avant de heurter le poteau, la glissade de Dominik Szoboszlai à l’autre bout du terrain fut impitoyablement sanctionnée par une combinaison entre Rogers et Watkins, ce dernier glissant le ballon dans le coin inférieur. Emi Buendia a ensuite trouvé le poteau, mais Villa n’a pas tardé à inscrire le troisième but : Watkins, à bout portant, a repris un tir repoussé par Giorgi Mamardashvili dans une zone chaude.

L’avant-centre anglais s’est alors mué en passeur décisif dans le temps additionnel, servant John McGinn qui a eu tout le loisir de placer le ballon dans la lucarne depuis l’entrée de la surface pour sceller une nouvelle soirée cauchemar pour les champions. Van Dijk a bien inscrit un second but de la tête dans la foulée, mais il n'était que de pure consolation. Grâce à ce succès, Villa dépasse Liverpool et s'empare de la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, tandis que l'équipe de Slot n'a pas encore atteint son objectif.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (4/10) :

    Il a failli se faire surprendre en sortant précipitamment de ses cages et n’a pas vraiment inspiré confiance. Il aurait pu mieux faire sur le premier but et le troisième de Villa, si l’on veut être sévères.

    Joe Gomez (4/10) :

    Il n’a remporté aucun duel au sol et n’a jamais pesé sur le plan offensif depuis son poste de latéral droit.

    Ibrahima Konaté (5/10) :

    Malmené par Watkins lors d’une nouvelle prestation chancelante du Français, qui n’a pas eu le temps de s’installer.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    Peu précis dans la construction du jeu depuis l’arrière, contrairement à son habitude. Il a inscrit deux buts faciles de la tête, mais le capitaine a surtout donné l’impression d’être frustré.

    Milos Kerkez (4/10) :

    Le danger est souvent venu de son côté, alors qu’il tentait de se projeter vers l’avant pour inverser le jeu. Peu en vue tant en phase offensive que défensive, il a concédé une défense catastrophique face à McGinn en fin de match.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Milieu de terrain

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Il n’a pas pesé sur le jeu, mais a au moins apporté son grain de sel défensivement. Il s’est aussi livré à une simulation embarrassante juste avant le troisième but de Villa.

    Ryan Gravenberch (4/10) :

    Passif au milieu de terrain, facilement dominé physiquement et chanceux de ne pas avoir été sanctionné après une mauvaise passe. Remplacé alors qu’il restait encore beaucoup de temps à jouer.

    Dominik Szoboszlai (6/10) :

    Il a testé Emi Martínez d’un tir enroulé caractéristique de l’extérieur de la surface et offert deux passes décisives à Van Dijk, mais sa glissade a été impitoyablement exploitée dans l’autre surface.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Curtis Jones (5/10) :

    Permanent dans ses courses pour récupérer le ballon, il a tout de même apporté un peu de dynamisme. Repositionné en arrière droit, il s’est retrouvé bridé.

    Cody Gakpo (4/10) :

    Pas assez vif pour suivre Rogers sur l’ouverture du score, il a également reçu des passes imprécises et est resté trop passif devant.

    Rio Ngumoha (6/10) :

    Une nouvelle fois, la principale source d’inspiration offensive des Reds. Toujours menaçant, il a été extrêmement malchanceux en frappant le pied du poteau.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Federico Chiesa (6/10) :

    Très mobile, il n’a toutefois pas réussi à faire la différence.

    Florian Wirtz (5/10) :

    Il n’a pas réussi à s’imposer dans le match.

    Mohamed Salah (N/A) :

    Comme Wirtz, il n'a pas pesé sur le match.

    Arne Slot (3/10) :

    Même si son poste ne serait pas menacé, Arne Slot a vécu une nouvelle soirée catastrophique : ses joueurs n’ont pas su répondre à l’intensité adverse. Une performance qui pourrait tout de même peser dans la balance au moment où la direction examinera l’avenir de l’entraîneur.

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